Миллионы хозяев сошли с ума: невинное увлечение привело к всплеску неврозов у домашних питомцев

Хозяева празднуют дни рождения мопсов, покупают котам брендовые гардеробы и позволяют им спать на подушках. Это не просто баловство. На Западе и в России набирает обороты феномен "пет-перентинга" — воспитания домашних животных как детей. Собака или кошка теперь не "охранник" или "мышелов", а полноценный член семьи с собственным графиком каникул и персональным врачом.
Социологи связывают этот тренд с трансформацией общества. Семьи становятся меньше. Люди позже заводят детей или вовсе выбирают одиночество. В таких условиях животное заполняет эмоциональную пустоту. Здесь работают простые и прямые связи. Питомец не критикует и не предает. Миллениалы и зумеры довели эту идею до абсолюта. Социальные сети превратили псов и котов в инфлюенсеров с миллионными охватами и личными аккаунтами.
"Многие владельцы транслируют на животных свои нереализованные родительские инстинкты. Проблема в том, что зверь не может сказать 'нет' лишнему костюмчику или пятому лакомству за час", — отметила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.
Родительство в мире зверей меняет лексику. Хозяева называют себя "папами" и "мамами", а питомцев — "своими малышами". Благополучие зверя становится приоритетом. Часто решения о переезде или выборе отеля принимаются с учетом комфорта кота. Для одних это способ справиться с одиночеством в мегаполисе. Для других — искренняя забота о чувствующем существе. В США даже появился термин DINKWAD: пара с двойным доходом, без детей, но с собакой.
|Признак
|Проявление в жизни
|Питание
|Переход на холистики, органику и индивидуальные рационы.
|Уход
|Спа-процедуры, GPS-трекеры, ветеринарное страхование.
|Социализация
|Дни рождения, свадьбы с участием животных, дейтинг для собачников.
Рынок зоотоваров растет на дрожжах. Владельцы требуют качества. Им нужны шампуни без парабенов и смарт-камеры для наблюдения за домом. Здоровье — отдельная статья расходов. Владельцы все чаще оформляют полисы, чтобы защитить "ребенка" от случайностей. Даже ошибки в питании теперь исправляются под контролем диетологов, так как ожирение признано серьезной угрозой жизни питомца.
"Мы видим резкий рост обращений по профилактике. Люди готовы вкладываться в чекапы, но иногда перегибают палку, требуя невозможного при фатальных диагнозах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.
Организация быта подстраивается под лапы. 62% владельцев во Франции спят в одной кровати со своими животными. В России эта цифра сопоставима в крупных городах. Выбор партнера тоже проходит через фильтр. Если потенциальный жених не ладит с котом, отношения часто обрываются в зачатке. Психология кошек такова, что их преданность человеку часто становится главным критерием при выборе породы для семьи.
Очеловечивание несет риски. Собака — это зверь со своими инстинктами. Если ее возить в коляске и запрещать обнюхивать сородичей, она заработает невроз. Тревога разлуки — бич домашних "детей". Ветеринары замечают всплеск агрессии со стороны владельцев. Хозяева настолько эмоционально сливаются с питомцем, что любая болезнь зверя воспринимается как личная трагедия, лишая людей рассудка.
"Животному нужны четкие границы. Когда иерархия рушится и пес садится на голову, начинаются проблемы с поведением, которые сложно скорректировать", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.
Импульсивное усыновление из-за красивой картинки в соцсетях часто заканчивается печально. Реальность — это шерсть, запах и расходы, а не только праздничные колпаки на фото. Важно помнить, что даже самая удачно выбранная кличка не заменит животному его видовых потребностей: движения, социализации и правильного режима.
Сама фраза не опасна, опасна утрата границ. Когда человек забывает, что перед ним хищник, он перестает заниматься дрессировкой, что ведет к покусам и неуправляемости.
С точки зрения гигиены — риск паразитов. С точки зрения этологии — это может спровоцировать территориальную агрессию у доминантных особей.
Только функциональная. Зимние комбинезоны для голых собак или обувь для защиты от реагентов — это норма. Кружевные платья нужны только для фото в Instagram.
Появляется спрос на ЖК с лапомойками, специальными площадками и pet-friendly коворкингами. Это становится мощным конкурентным преимуществом застройщиков.
Скрытые детали диалога лидеров двух держав о судьбе Острова свободы позволят избежать силового сценария и сохранить России позиции на Кубе.