Миллионы хозяев сошли с ума: невинное увлечение привело к всплеску неврозов у домашних питомцев

Хозяева празднуют дни рождения мопсов, покупают котам брендовые гардеробы и позволяют им спать на подушках. Это не просто баловство. На Западе и в России набирает обороты феномен "пет-перентинга" — воспитания домашних животных как детей. Собака или кошка теперь не "охранник" или "мышелов", а полноценный член семьи с собственным графиком каникул и персональным врачом.

Фото: Pravda.Ru by Максим Лазарев is licensed under publiс domain Собака спит на диване

Корни и причины очеловечивания

Социологи связывают этот тренд с трансформацией общества. Семьи становятся меньше. Люди позже заводят детей или вовсе выбирают одиночество. В таких условиях животное заполняет эмоциональную пустоту. Здесь работают простые и прямые связи. Питомец не критикует и не предает. Миллениалы и зумеры довели эту идею до абсолюта. Социальные сети превратили псов и котов в инфлюенсеров с миллионными охватами и личными аккаунтами.

"Многие владельцы транслируют на животных свои нереализованные родительские инстинкты. Проблема в том, что зверь не может сказать 'нет' лишнему костюмчику или пятому лакомству за час", — отметила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Философия пет-перентинга

Родительство в мире зверей меняет лексику. Хозяева называют себя "папами" и "мамами", а питомцев — "своими малышами". Благополучие зверя становится приоритетом. Часто решения о переезде или выборе отеля принимаются с учетом комфорта кота. Для одних это способ справиться с одиночеством в мегаполисе. Для других — искренняя забота о чувствующем существе. В США даже появился термин DINKWAD: пара с двойным доходом, без детей, но с собакой.

Признак Проявление в жизни Питание Переход на холистики, органику и индивидуальные рационы. Уход Спа-процедуры, GPS-трекеры, ветеринарное страхование. Социализация Дни рождения, свадьбы с участием животных, дейтинг для собачников.

Экономика пушистого ребенка

Рынок зоотоваров растет на дрожжах. Владельцы требуют качества. Им нужны шампуни без парабенов и смарт-камеры для наблюдения за домом. Здоровье — отдельная статья расходов. Владельцы все чаще оформляют полисы, чтобы защитить "ребенка" от случайностей. Даже ошибки в питании теперь исправляются под контролем диетологов, так как ожирение признано серьезной угрозой жизни питомца.

"Мы видим резкий рост обращений по профилактике. Люди готовы вкладываться в чекапы, но иногда перегибают палку, требуя невозможного при фатальных диагнозах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Организация быта подстраивается под лапы. 62% владельцев во Франции спят в одной кровати со своими животными. В России эта цифра сопоставима в крупных городах. Выбор партнера тоже проходит через фильтр. Если потенциальный жених не ладит с котом, отношения часто обрываются в зачатке. Психология кошек такова, что их преданность человеку часто становится главным критерием при выборе породы для семьи.

Обратная сторона медали: стресс и агрессия

Очеловечивание несет риски. Собака — это зверь со своими инстинктами. Если ее возить в коляске и запрещать обнюхивать сородичей, она заработает невроз. Тревога разлуки — бич домашних "детей". Ветеринары замечают всплеск агрессии со стороны владельцев. Хозяева настолько эмоционально сливаются с питомцем, что любая болезнь зверя воспринимается как личная трагедия, лишая людей рассудка.

"Животному нужны четкие границы. Когда иерархия рушится и пес садится на голову, начинаются проблемы с поведением, которые сложно скорректировать", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Импульсивное усыновление из-за красивой картинки в соцсетях часто заканчивается печально. Реальность — это шерсть, запах и расходы, а не только праздничные колпаки на фото. Важно помнить, что даже самая удачно выбранная кличка не заменит животному его видовых потребностей: движения, социализации и правильного режима.

Ответы на популярные вопросы

Почему опасно называть себя "мамой" собаки?

Сама фраза не опасна, опасна утрата границ. Когда человек забывает, что перед ним хищник, он перестает заниматься дрессировкой, что ведет к покусам и неуправляемости.

Вредно ли животным спать в хозяйской кровати?

С точки зрения гигиены — риск паразитов. С точки зрения этологии — это может спровоцировать территориальную агрессию у доминантных особей.

Нужна ли собаке одежда на самом деле?

Только функциональная. Зимние комбинезоны для голых собак или обувь для защиты от реагентов — это норма. Кружевные платья нужны только для фото в Instagram.

Как пет-перентинг влияет на рынок недвижимости?

Появляется спрос на ЖК с лапомойками, специальными площадками и pet-friendly коворкингами. Это становится мощным конкурентным преимуществом застройщиков.

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