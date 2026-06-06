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Мокрая шерсть притягивает беду: почему обычный заплыв в пруду может привести к зуду и колтунам

Зоосфера » Собаки

Купание в реке или пруду не заканчивается для собаки в тот момент, когда она выбирается на берег. После воды шерсть быстро набирает грязь, влагу и может стать причиной проблем с кожей. Поэтому владельцу важно сразу понимать, что делать после заплыва, чтобы не столкнуться с зудом, колтунами и лишними хлопотами дома.

Собака с мячом
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Собака с мячом

Полотенце и расческа после купания

Сразу после выхода из воды собаку нужно вытереть полотенцем. Это убирает лишнюю влагу и помогает не допустить переохлаждения. Если у питомца длинная шерсть, ее лучше сразу разобрать расческой. Так проще удалить грязь и не дать шерсти спутаться.

"После купания не тяните с сушкой и расчесыванием: мокрая шерсть быстрее собирает грязь и сваливается в колтуны", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Ополаскивание чистой водой

После любого купания собаку стоит ополоснуть чистой водой. Это можно сделать дома, если следить, чтобы вода не была слишком холодной. После ополаскивания питомца снова вытирают и расчесывают.

Специальные средства после каждого заплыва не нужны. Если через несколько дней кожа и шерсть выглядят нормально, мытье можно пропустить. Частое использование шампуня смывает защитный слой с шерсти, а это собаке не идет на пользу. Похожий подход помогает и при других летних рисках для животных, о которых Pravda. Ru уже рассказывала в материале о прогулках с собакой летом.

Когда собаке нужен шампунь

Если после купания собака сильно испачкалась, без шампуня и кондиционера уже не обойтись. Средства подбирают по типу шерсти и по особенностям питомца. Для собак, склонных к аллергии, подходят гипоаллергенные варианты.

После мытья собаку вытирают. Если она спокойно переносит фен, его можно включить. Воздух не должен быть горячим. Лишний нагрев здесь ни к чему.

"Частое мытье без причины убирает с шерсти естественную защиту, поэтому собаку лучше мыть только тогда, когда она действительно испачкалась", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Как расчесывать шерсть после воды

Расчесывание нужно и после мытья, и после обычного купания. Делать это лучше тогда, когда шерсть уже подсохла. Инструмент подбирают по типу шерсти.

Короткошерстной собаке часто хватает щетки-рукавицы. Она убирает отмершие волоски. Длинношерстным питомцам нужны расчески, щетки, дешеддер и колтунорез. Такой набор помогает поддерживать шерсть в порядке и не доводить дело до спутанных участков.

"Для длинной шерсти важны не только сушка, но и правильный инструмент. Если распутывать колтуны поздно, уход занимает намного больше времени", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Памятка после купания: вытереть собаку полотенцем, ополоснуть чистой водой, при необходимости вымыть, затем высушить и расчесать.
Проблема / привычка Решение / лайфхак / результат
Собака выходит из воды мокрой Сразу вытереть полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу
Длинная шерсть путается после купания Расчесать шерсть после высыхания и не дать образоваться колтунам
После воды хочется вымыть питомца шампунем всегда Мыть только при сильной грязи, чтобы не смывать защитный слой с шерсти
Собака не любит фен Обойтись полотенцем и сушить без горячего воздуха

Ответы на популярные вопросы о уходе за шерстью собаки после купания

Нужно ли мыть собаку шампунем после каждого купания?

Нет. Если шерсть чистая и через несколько дней нет проблем с кожей, шампунь не нужен.

Можно ли ограничиться только полотенцем?

Полотенце помогает убрать влагу, но после купания собаку еще нужно ополоснуть чистой водой и расчесать.

Что делать, если собака сильно испачкалась в воде?

В этом случае используют шампунь и кондиционер, подобранные по типу шерсти и особенностям питомца.

Как ухаживать за короткой шерстью после воды?

После высыхания достаточно пройтись по шерсти щеткой-рукавицей, чтобы убрать отмершие волоски.

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Экспертная проверка: ветеринарный врач Олег Мартынов, эксперт по поведению животных Павел Смирнов, зоопсихолог Елена Воробьёва
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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