Мокрая шерсть притягивает беду: почему обычный заплыв в пруду может привести к зуду и колтунам

Купание в реке или пруду не заканчивается для собаки в тот момент, когда она выбирается на берег. После воды шерсть быстро набирает грязь, влагу и может стать причиной проблем с кожей. Поэтому владельцу важно сразу понимать, что делать после заплыва, чтобы не столкнуться с зудом, колтунами и лишними хлопотами дома.
Сразу после выхода из воды собаку нужно вытереть полотенцем. Это убирает лишнюю влагу и помогает не допустить переохлаждения. Если у питомца длинная шерсть, ее лучше сразу разобрать расческой. Так проще удалить грязь и не дать шерсти спутаться.
"После купания не тяните с сушкой и расчесыванием: мокрая шерсть быстрее собирает грязь и сваливается в колтуны", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.
После любого купания собаку стоит ополоснуть чистой водой. Это можно сделать дома, если следить, чтобы вода не была слишком холодной. После ополаскивания питомца снова вытирают и расчесывают.
Специальные средства после каждого заплыва не нужны. Если через несколько дней кожа и шерсть выглядят нормально, мытье можно пропустить. Частое использование шампуня смывает защитный слой с шерсти, а это собаке не идет на пользу. Похожий подход помогает и при других летних рисках для животных, о которых Pravda. Ru уже рассказывала в материале о прогулках с собакой летом.
Если после купания собака сильно испачкалась, без шампуня и кондиционера уже не обойтись. Средства подбирают по типу шерсти и по особенностям питомца. Для собак, склонных к аллергии, подходят гипоаллергенные варианты.
После мытья собаку вытирают. Если она спокойно переносит фен, его можно включить. Воздух не должен быть горячим. Лишний нагрев здесь ни к чему.
"Частое мытье без причины убирает с шерсти естественную защиту, поэтому собаку лучше мыть только тогда, когда она действительно испачкалась", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.
Расчесывание нужно и после мытья, и после обычного купания. Делать это лучше тогда, когда шерсть уже подсохла. Инструмент подбирают по типу шерсти.
Короткошерстной собаке часто хватает щетки-рукавицы. Она убирает отмершие волоски. Длинношерстным питомцам нужны расчески, щетки, дешеддер и колтунорез. Такой набор помогает поддерживать шерсть в порядке и не доводить дело до спутанных участков.
"Для длинной шерсти важны не только сушка, но и правильный инструмент. Если распутывать колтуны поздно, уход занимает намного больше времени", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.
|Проблема / привычка
|Решение / лайфхак / результат
|Собака выходит из воды мокрой
|Сразу вытереть полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу
|Длинная шерсть путается после купания
|Расчесать шерсть после высыхания и не дать образоваться колтунам
|После воды хочется вымыть питомца шампунем всегда
|Мыть только при сильной грязи, чтобы не смывать защитный слой с шерсти
|Собака не любит фен
|Обойтись полотенцем и сушить без горячего воздуха
Нет. Если шерсть чистая и через несколько дней нет проблем с кожей, шампунь не нужен.
Полотенце помогает убрать влагу, но после купания собаку еще нужно ополоснуть чистой водой и расчесать.
В этом случае используют шампунь и кондиционер, подобранные по типу шерсти и особенностям питомца.
После высыхания достаточно пройтись по шерсти щеткой-рукавицей, чтобы убрать отмершие волоски.
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