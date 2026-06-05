Биология птиц преподнесла странный сюрприз: природа спрятала главный навигатор в самом неожиданном органе

Голуби веками служили живыми почтальонами, но механизм их навигации оставался биологической "черной дырой". Группа ученых из Института поведения животных Общества Макса Планка обнаружила скрытый компас там, где его никто не искал — в печени. Оказалось, что за ориентацию птиц отвечают не только глаза или клюв, но и глубокая биохимическая связь иммунной системы с магнитным полем планеты.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Голуби

Печень как биосенсор: квантовый механизм

Исследование, опубликованное в журнале Science, переворачивает представления о биотопе птичьего организма. Ключевым звеном навигации оказались макрофаги — иммунные клетки, утилизирующие старые эритроциты. В процессе переработки они накапливают железо, которое кристаллизуется в наночастицы оксида. Эти частицы превращают клетки в суперпарамагнитные датчики, реагирующие на силовые линии Земли.

"Биология часто объединяет функции. Печень здесь выступает не только фильтром, но и высокоточным прибором. Железо в макрофагах создает физический отклик на магнитное поле, который нервная система считывает как сигнал направления", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Электронная микроскопия зафиксировала тесный контакт железных макрофагов с нервными волокнами. Это прямой канал передачи "магнитного изображения" в мозг. Ранее считалось, что птицы "видят" поле глазами или чувствуют клювом, но доказательства были слабыми. Поведение птиц при поиске курса теперь объясняется работой внутреннего детектора, встроенного в метаболизм.

Слепой полет: что ломает навигацию птиц

Чтобы подтвердить гипотезу, орнитологи провели жесткий тест. Группу голубей обучили возвращаться домой с дистанции более 20 км. Части птиц временно заблокировали работу макрофагов печени с помощью клодроната. Результаты разделились по погодным условиям. В солнечные дни все голуби долетели до цели, используя визуальные ориентиры. Однако в пасмурную погоду "обработанные" птицы теряли курс и разлетались в случайных направлениях.

Условия полета Результат группы с рабочими макрофагами Результат группы без макрофагов Ясное небо (солнце) Точный выход на цель Точный выход на цель Сплошная облачность Уверенная навигация по полю Дезориентация, потеря маршрута

"Эксперимент доказал мультимодальность. Если птица лишается визуального канала, она переключается на магнитный. Без рабочих клеток в печени этот резервный компас просто отключается, оставляя голубя слепым в пространстве", — отметил в беседе с Pravda.Ru орнитолог Алексей Пронин.

Открытие меняет фундаментальный взгляд на иммунитет. Клетки защиты оказались вовлечены в сбор сенсорных данных. Это объясняет, как находят путь акулы в темных водах или как работает генетика выживания у диких копытных на изолированных островах. Эволюция использовала побочный продукт переработки крови — железо — для создания навигационного софта.

"Мы вообще не ожидали, что иммунные клетки будут действовать как сенсоры магнитных полей. Наши результаты раскрывают ранее неизвестный механизм восприятия магнитных полей у животных", — объяснил один из авторов исследования, профессор Кристиан Куртс.

Ученые предполагают, что подобные механизмы могут присутствовать и у млекопитающих, включая человека, хотя их чувствительность может быть значительно ниже из-за отсутствия эволюционного давления.

"Природа не терпит лишних деталей. Использование метаболизма железа для ориентации — это гениальный инженерный ход. Теперь важно понять, как именно мозг фильтрует эти слабые сигналы среди биологического шума", — констатировал в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Ответы на популярные вопросы о навигации птиц

Почему голуби не теряются в больших городах?

В городах птицы активно используют панорамное зрение и память на объекты. Магнитный компас включается как дублирующая система при плохой видимости или на сверхдальних дистанциях.

Мешают ли вышки сотовой связи навигации птиц?

Радиочастотные помехи могут создавать "шум" для магнитных сенсоров, но здоровый биотоп птицы позволяет комбинировать данные. Если магнитный сигнал искажен, голубь переходит на визуальное ориентирование.

Может ли домашний питомец найти дорогу домой по магнитному полю?

У кошек и собак также есть механизмы магнитного восприятия, но они слабее. Часто безопасность питомцев на улице зависит от запахов и памяти, а не от внутреннего компаса.

Зависит ли точность навигации от питания?

Да, так как макрофагам нужно железо. Дефицит микроэлементов может буквально сломать навигационную систему, лишив иммунные клетки их магнитных свойств.

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