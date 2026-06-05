Шпагат ради выживания: необычная поза домашних любимцев в зной заставила ученых признать правоту инстинкта

В периоды экстремального зноя владельцы кошек и собак часто замечают странную позу своих любимцев: животное распластывается на животе, максимально широко разводя лапы в стороны. Это явление получило название "сплуттинг". Такая манера лежать — не просто забавная привычка, а эффективный биологический механизм, позволяющий избежать критического перегрева организма. Понимание того, как работает теплообмен у питомцев, помогает владельцам вовремя распознать тепловой удар у собаки или кошки и обеспечить животному комфортные условия в помещении или во дворе.

Фото: Pravda.Ru by Максим Лазарев is licensed under publiс domain Собака и кошка

Физика охлаждения: как работает сплуттинг

Смысл сплуттинга заключается в физическом процессе теплопроводности. Тепло всегда переходит от более нагретого объекта к менее нагретому. Когда живот питомца, практически не защищенный плотной шерстью, соприкасается с прохладной плиткой, влажной травой или камнем, избыточная энергия тела передается поверхности. Кровь, циркулирующая близко к коже в области живота, быстро остывает и, возвращаясь к внутренним органам, понижает общую температуру тела.

"Сплуттинг часто путает владельцев, которые склонны видеть в нем поиск комфорта, но на самом деле это инстинктивное поведение для выживания. Животное ищет способ увеличить площадь соприкосновения с холодной средой", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Почему это жизненно важно для животных

Механизмы терморегуляции у людей и четвероногих существенно различаются. В то время как человек охлаждается преимущественно за счет потоотделения, у кошек и собак потовые железы расположены только на подушечках лап. Этого крайне недостаточно при высокой температуре воздуха. Поскольку их нормальная температура тела (37,7-39,2 °C) выше человеческой, даже умеренно прохладный пол кажется им спасительным ледяным компрессом.

"Важно понимать, что если кошка перестает откликаться или проявляет необычные реакции на звуки в жару, это может быть признаком серьезного перегрева. Сплуттинг — первый сигнал, что животному душно", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Безопасность и "человеческий" сплуттинг

Научные работы пока не вывели термин "сплуттинг" в разряд строгих академических определений, однако его повсеместное использование животными доказывает эффективность метода. Любопытно, что люди тоже могут использовать этот прием, если им становится слишком жарко: контакт с холодным бетонным или кафельным полом поможет быстро сбросить лишнее тепло.

"Иногда владельцы пугаются такой позы, принимая её за агрессию или какие-то проблемы. Но если собака внезапно показала зубы при попытке её поднять во время отдыха в такой позе, это скорее недовольство тем, что её лишили прохлады", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Проблема / Ситуация Преимущество сплуттинга Высокая температура воздуха Быстрый сброс тепла через живот к полу Ограниченное потоотделение Компенсация отсутствия потовых желез на теле Физическая усталость от зноя Максимальное расслабление мышц и охлаждение крови

Лайфхак для владельцев: Если вы видите, что ваш питомец часто прибегает к сплуттингу, обеспечьте ему доступ к любому прохладному месту. Это поможет животному нормализовать температуру.

Ответы на популярные вопросы о теплообмене питомцев

Опасен ли сплуттинг для здоровья суставов?

Для здоровых молодых животных эта поза абсолютно естественна. Однако для пожилых собак с дисплазией такие "шпагаты" могут быть болезненны при попытке встать, поэтому за ними нужно следить внимательнее.

Почему кошка не делает сплуттинг, а просто прячется?

В вопросах терморегуляции и понимания речи кошки индивидуальны. Некоторые предпочитают более темные и прохладные углы в шкафах или под ванной, где воздух не циркулирует, но поверхности остаются холодными.

Можно ли позволять собаке лежать так на траве в тени?

Да, это один из самых безопасных вариантов охлаждения. Главное — убедиться, что на участке нет клещей или таких опасных обитателей, как паук-серебрянка, если дело происходит вблизи водоемов.

Что делать, если питомец лежит в позе сплуттинга и тяжело дышит?

Это признак того, что пассивного охлаждения уже не хватает. Перенесите животное в кондиционированное помещение и обеспечьте свежей водой, так как игнорирование таких симптомов — одна из главных ошибок владельцев.

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