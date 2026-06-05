Игры разума головоногих: учёные онемели, когда осьминоги показали приёмы охоты с помощью зеркал

Осьминоги давно вышли за рамки привычных представлений о примитивных морских обитателях. Их интеллект соперничает с навыками позвоночных, заставляя биологов пересматривать основы эволюционной психологии. Недавние эксперименты подтверждают наличие у этих головоногих сложной системы пространственного мышления.

Фото: NewsInfo.Ru by Марина Черкасова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Интеллект осьминога в естественной среде

Зеркало как инструмент познания

История осьминога Инки, совершившего побег из аквариума в Новой Зеландии через водосток, стала хрестоматийной. Теперь ученые Дартмутского колледжа доказали, что эти существа способны использовать зеркала для обнаружения добычи вне зоны прямой видимости. Такой навык ранее фиксировали только у высших млекопитающих и отдельных видов птиц.

"Интеллект осьминогов поражает гибкостью, они легко адаптируются к визуальным задачам, которые ставят в тупик даже умных домашних животных", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Мысленные карты коралловых лабиринтов

Для эксперимента отобрали троих калифорнийских двупятнистых осьминогов. Их обучали находить краба, ориентируясь на его отражение. Виртуальное изображение проецировали с разных сторон от животного. Особь получала лакомство, если разворачивалась на 180 градусов и верно определяла цель.

Параметр Показатель Успешность выполнения задачи 73% Тип мышления Пространственное

Животные демонстрировали прогресс, действуя быстрее с каждой сессией. Исследователи заключили, что головоногие удерживают в памяти внутреннее представление пространства. Такая мысленная карта полезна для успешной охоты среди сложных коралловых рифов, где ориентирование на местности критически важно.

Параллели в развитии разума

Эволюционная дистанция между человеком и осьминогом огромна. Общий предок жил около 350-500 миллионов лет назад. Сходство когнитивных навыков может быть результатом конвергентной эволюции, когда разные группы видов вырабатывают схожие механизмы адаптации независимо друг от друга.

"Развитие мозга — это всегда реакция на сложность среды. Способность к абстрагированию требует огромных энергетических затрат, но она окупается эффективностью охоты", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы о когнитивных способностях головоногих

Осьминоги действительно умнее большинства беспозвоночных?

Безусловно. Наличие развитой центральной нервной системы и способности к обучению выделяют их среди других моллюсков.

Могут ли они узнавать людей в лицо?

Да, осьминоги обладают зрительной памятью и способны различать индивидов, с которыми часто взаимодействуют.

Используют ли они инструменты в естественной среде?

Ученые фиксировали использование ими кокосовой скорлупы и раковин для защиты или маскировки.

Сложно ли содержать столь умное существо дома?

Содержание осьминога в неволе требует создания сложнейшего биотопа, контроля pH и постоянной интеллектуальной стимуляции, что недоступно большинству любителей.

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