Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шпагат ради выживания: необычная поза домашних любимцев в зной заставила ученых признать правоту инстинкта
Валютные качели хотят остановить: новый курс бюджета может ударить по старым прогнозам
Ярчайшее светило просто исчезнет: Луна готовится на глазах у миллионов стереть Венеру с неба
Наследник легенды обрел форму: АвтоВАЗ окончательно утвердил облик загадочного проекта Т-134
Банановый коктейль, от которого теряют голову: такой густоты вы не пробовали
Авторынок России взломал привычный календарь премьер: лавина новинок подорвала устои дилеров
Весь участок под защитой: как избавиться от медведки, не потратив ни рубля на химию
Тело буквально трещит по швам: фанатичная работа над одной лишь зоной обернулась тяжелым ударом
Личный подарок Стива Джобса: уникальный артефакт из гаража Apple всплыл на крупном форуме

После купания — в инфекционку: увидите это в пруду — ни в коем случае не заходите в воду

Зоосфера

Прудовик встречается почти в каждом водоеме, но мало кто задумывается об исходящей от него опасности. Этот моллюск служит промежуточным хозяином для церкарий — личинок паразитов, вызывающих болезненный дерматит и аллергические реакции. Купание или даже контакт с такой водой несут серьезные риски для человека и животных.

Речная улитка на растении
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Речная улитка на растении

Биотоп под угрозой: кто живет в улитке

Прудовик — это не просто медлительный моллюск, а целая передвижная лаборатория по выращиванию паразитов. Внутри него развиваются трематоды — плоские черви, которые на определенной стадии превращаются в церкарий. Эти микроскопические личинки покидают улитку и отправляются на поиски нового хозяина. Для экосистемы это естественный процесс, но для случайного купальщика он оборачивается кожными проблемами.

"Церкарии обладают удивительной способностью внедряться в кожные покровы. В воде их привлекает тепло и движение. Если вы видите массовое скопление улиток на мелководье, это верный признак того, что концентрация личинок в этом месте зашкаливает", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Утки и другие водоплавающие птицы активно способствуют распространению моллюсков. Они переносят яйца прудовиков на лапах и перьях из одного водоема в другой. В итоге даже чистый на первый взгляд пруд в городском парке может стать рассадником паразитов за один сезон. На практике видно, что бороться с этим невозможно — нужно лишь знать правила безопасности.

Опасность для домашних и диких животных

Многие владельцы собак разрешают питомцам остыть в пруду или попить из лужи. Это серьезная ошибка. Прудовики несут угрозу не только при прямом контакте. Личинки паразитов находятся непосредственно в воде. Попадание такой жидкости внутрь организма коровы или овцы приводит к заражению печени червями, что может закончиться гибелью скота. Каждое неверное решение хозяина в такой ситуации несет риски.

Почему кожа начинает зудеть

Тот самый секрет кроется в реакции человеческого иммунитета. Для церкарий человек не является подходящим хозяином — они не могут жить в нашей крови. Однако личинки успевают прокусить кожу и внедриться в подкожный слой. Там они погибают, вызывая аллергическую реакцию, известную как зуд купальщика. Кожа покрывается красными пятнами, возникает сильное жжение, а в сложных случаях может подняться температура.

Действие Последствие контакта с прудовиком
Купание в заросшем пруду Церкариоз (зуд, сыпь, отек)
Использование воды для скота Паразитарное поражение печени животных
Трогание улитки руками Риск переноса яиц гельминтов в рот

С этим стоит быть аккуратнее, так как даже ополаскивание рук в воде, где плавают прудовики, несет угрозу. При попадании личинок в организм через рот последствия будут гораздо тяжелее обычного зуда. Агрессивный вариант развития болезни включает поражение внутренних органов.

"Кожа ребенка тоньше и чувствительнее, поэтому дети страдают от укусов церкарий в разы сильнее взрослых. Если после купания на теле появились волдыри, не занимайтесь самолечением, а сразу обращайтесь к врачу", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о прудовиках

Можно ли брать прудовика в руки, если сразу их помыть?

Лучше этого не делать. Слизь улитки содержит яйца паразитов. Если на коже есть микротрещины, личинки могут проникнуть внутрь мгновенно. Мытье рук не всегда дает стопроцентную защиту.

Помогает ли одежда защититься от зуда купальщика?

Ткань не является преградой для микроскопических церкарий. Они легко проникают под купальники и плавки. Единственный надежный способ — избегать стоячей воды с обильной растительностью.

Опасны ли аквариумные улитки так же, как дикие?

Домашние моллюски, выращенные в стерильных условиях, обычно безопасны. Однако если улитку принесли из пруда "для красоты", она автоматически становится источником угрозы для всех обитателей аквариума и владельца.

Читайте также:

Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, врач общей практики Елена Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Авто
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Мир. Новости мира
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Еда и рецепты
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Популярное
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех

Лидеры стран евразийского содружества в Астане обозначили критические риски и поставили перед Ереваном жесткое условие, которое определит будущее всей республики.

Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Этого в небе не ждали: в зону СВО запускают неуязвимый флот для ударов по глубоким тылам
Желтеют листья у томатов и огурцов: 3 верных способа вернуть кустам сочную зелень
Украина покорно сдалась: ради призрачной цели в ЕС пришлось отдать контроль над целым краем
Украина покорно сдалась: ради призрачной цели в ЕС пришлось отдать контроль над целым краем
Последние материалы
Банановый коктейль, от которого теряют голову: такой густоты вы не пробовали
Авторынок России взломал привычный календарь премьер: лавина новинок подорвала устои дилеров
Наследник легенды обрел форму: АвтоВАЗ окончательно утвердил облик загадочного проекта Т-134
Весь участок под защитой: как избавиться от медведки, не потратив ни рубля на химию
Бензин по сто рублей: критическая обстановка в Крыму обнажила жадность спекулянтов
Тело буквально трещит по швам: фанатичная работа над одной лишь зоной обернулась тяжелым ударом
Личный подарок Стива Джобса: уникальный артефакт из гаража Apple всплыл на крупном форуме
Такого обвала не ждал никто: Мурманск столкнулся с резким закрытием восточного коридора
Брюссель горит и задыхается: решение чиновников превратило столицу ЕС в зону боевых действий
Прощай, талия и хрупкость: копирование мужских программ в тренажерном зале привело к фиаско
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.