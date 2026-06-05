После купания — в инфекционку: увидите это в пруду — ни в коем случае не заходите в воду

Прудовик встречается почти в каждом водоеме, но мало кто задумывается об исходящей от него опасности. Этот моллюск служит промежуточным хозяином для церкарий — личинок паразитов, вызывающих болезненный дерматит и аллергические реакции. Купание или даже контакт с такой водой несут серьезные риски для человека и животных.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Речная улитка на растении

Биотоп под угрозой: кто живет в улитке

Прудовик — это не просто медлительный моллюск, а целая передвижная лаборатория по выращиванию паразитов. Внутри него развиваются трематоды — плоские черви, которые на определенной стадии превращаются в церкарий. Эти микроскопические личинки покидают улитку и отправляются на поиски нового хозяина. Для экосистемы это естественный процесс, но для случайного купальщика он оборачивается кожными проблемами.

"Церкарии обладают удивительной способностью внедряться в кожные покровы. В воде их привлекает тепло и движение. Если вы видите массовое скопление улиток на мелководье, это верный признак того, что концентрация личинок в этом месте зашкаливает", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Утки и другие водоплавающие птицы активно способствуют распространению моллюсков. Они переносят яйца прудовиков на лапах и перьях из одного водоема в другой. В итоге даже чистый на первый взгляд пруд в городском парке может стать рассадником паразитов за один сезон. На практике видно, что бороться с этим невозможно — нужно лишь знать правила безопасности.

Опасность для домашних и диких животных

Многие владельцы собак разрешают питомцам остыть в пруду или попить из лужи. Это серьезная ошибка. Прудовики несут угрозу не только при прямом контакте. Личинки паразитов находятся непосредственно в воде. Попадание такой жидкости внутрь организма коровы или овцы приводит к заражению печени червями, что может закончиться гибелью скота. Каждое неверное решение хозяина в такой ситуации несет риски.

Почему кожа начинает зудеть

Тот самый секрет кроется в реакции человеческого иммунитета. Для церкарий человек не является подходящим хозяином — они не могут жить в нашей крови. Однако личинки успевают прокусить кожу и внедриться в подкожный слой. Там они погибают, вызывая аллергическую реакцию, известную как зуд купальщика. Кожа покрывается красными пятнами, возникает сильное жжение, а в сложных случаях может подняться температура.

Действие Последствие контакта с прудовиком Купание в заросшем пруду Церкариоз (зуд, сыпь, отек) Использование воды для скота Паразитарное поражение печени животных Трогание улитки руками Риск переноса яиц гельминтов в рот

С этим стоит быть аккуратнее, так как даже ополаскивание рук в воде, где плавают прудовики, несет угрозу. При попадании личинок в организм через рот последствия будут гораздо тяжелее обычного зуда. Агрессивный вариант развития болезни включает поражение внутренних органов.

"Кожа ребенка тоньше и чувствительнее, поэтому дети страдают от укусов церкарий в разы сильнее взрослых. Если после купания на теле появились волдыри, не занимайтесь самолечением, а сразу обращайтесь к врачу", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о прудовиках

Можно ли брать прудовика в руки, если сразу их помыть?

Лучше этого не делать. Слизь улитки содержит яйца паразитов. Если на коже есть микротрещины, личинки могут проникнуть внутрь мгновенно. Мытье рук не всегда дает стопроцентную защиту.

Помогает ли одежда защититься от зуда купальщика?

Ткань не является преградой для микроскопических церкарий. Они легко проникают под купальники и плавки. Единственный надежный способ — избегать стоячей воды с обильной растительностью.

Опасны ли аквариумные улитки так же, как дикие?

Домашние моллюски, выращенные в стерильных условиях, обычно безопасны. Однако если улитку принесли из пруда "для красоты", она автоматически становится источником угрозы для всех обитателей аквариума и владельца.

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