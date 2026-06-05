Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кабачки в новом амплуа: нежнейший спред без майонеза, который съедят за минуту
Для россиян может появиться новый безвизовый маршрут: поехать туда решатся только самые смелые
Отдых в Танзании оказался не для слабонервных: туристы столкнулись с тем, о чем молчат путеводители
Окрошка спасена: копеечный трюк, с которым редис вырастет крупным и сочным за 3 недели
В Госдуме высказались по поводу отставки главы МИД Литвы после слов о Калининграде
Самый страшный миф о психиатрах рушится на глазах: тысячи людей из-за него не обращаются за помощью
Вашингтон рубит старые узлы: решение Пентагона поставило НАТО в крайне неудобную позу
Рахмановские щи: когда обычные супы надоели, а хочется чего-то по-настоящему особенного
Опасная ставка Еревана на ЕС: планы Армении ждет болезненное разочарование

Ртуть ожила и кусается как оса: в водоёмах Заполярья объявился жуткий пришелец

Зоосфера » Экзотика

Жители Заполярья столкнулись с неожиданным обитателем местных водоемов. Рыбаки бьют тревогу из-за появления в привычных местах отдыха опасного членистоногого. Специалисты призывают к бдительности при контакте с "ртутным" существом, способным нанести болезненный укус.

Подводный паук-серебрянка
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Подводный паук-серебрянка

Водяное "ртутное" чудо

Паук-серебрянка — уникальный представитель фауны, мастерски освоивший водную стихию. Его называют "ртутным" из-за особого способа дыхания. Вокруг брюшка членистоногое удерживает воздушный пузырь. В толще воды эта прослойка отражает свет, придавая пауку характерный металлический блеск.

Среда обитания этого существа — чистая стоячая или медленно текущая вода с обилием растительности, где паук обитает и строит свой "подводный колокол". Этот паутинный купол, заполненный кислородом с поверхности, представляет собой сложную систему, обеспечивающую жизнь вида в агрессивной, на первый взгляд, водной среде.

"Серебрянка — единственный вид пауков, проводящий под водой почти всю жизнь. Воздух в пузыре служит не только для дыхания, но и выполняет функцию своеобразного гидрокостюма, поддерживающего терморегуляцию", — констатировал в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Риски при случайной встрече

Рыбаки в Мурманской области сообщают о столкновениях с серебрянками при проверке сетей и садков. В паблике "Мурманск ЧЁ происходит?!" очевидцы отмечают, что паук не проявляет агрессии по своей воле. Он атакует, когда человек случайно прижимает членистоногое рукой.

Характеристика Описание
Реакция на человека Оборонительная (защита при ущемлении)
Последствия укуса Отек, жжение, болезненность как у осы

Укус серебрянки врачи приравнивают по силе воздействия к атаке осы. Яд вызывает локальное воспаление и острое жжение кожи. Особенно опасна такая встреча для людей с аллергическими реакциями.

"Подобная рана часто первична для вторичного инфицирования. При укусе серебрянки важно обеззаразить место повреждения и приложить холод, чтобы купировать распространение токсинов", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Правила поведения на берегу

Безопасность отдыха зависит от внимательности. При проверке садков или сборе водных растений запрещено работать незащищенными руками. Использование перчаток или подручных инструментов — надежный способ избежать укусов. Внимательно проверяйте экипировку, даже если прогулка у водоема кажется абсолютно безопасной.

Ответы на популярные вопросы о пауке-серебрянке

Почему паук выбрал жизнь под водой?

Эволюция наделила этот вид уникальными адаптациями для охраны кладки и доступа к кормовой базе — мелким беспозвоночным, которых много в прибрежных зарослях.

Является ли укус серебрянки смертельным для человека?

Нет, яд не обладает системным летальным действием для здорового человека. Опасность представляют только последствия аллергии или занос инфекции в рану.

Меняет ли паук цвет для маскировки?

Нет, "серебряный" окрас обусловлен лишь физикой — преломлением света в воздушной оболочке пузырька. На суше паук имеет довольно скромный коричневатый оттенок.

Стоит ли опасаться нашествия этих пауков?

Серебрянка — обычный обитатель пресных водоемов Евразии. Никакого "нашествия" не происходит; рыбаки просто чаще сталкиваются с ними в периоды активного перемещения особей.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, зоолог Дмитрий Мельников
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Мир. Новости мира
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Золотой бензин и пустеющие полки: как Крым переживает логистический сбой
Точка зрения
Золотой бензин и пустеющие полки: как Крым переживает логистический сбой
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Еда и рецепты
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Популярное
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех

Лидеры стран евразийского содружества в Астане обозначили критические риски и поставили перед Ереваном жесткое условие, которое определит будущее всей республики.

Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Этого в небе не ждали: в зону СВО запускают неуязвимый флот для ударов по глубоким тылам
Желтеют листья у томатов и огурцов: 3 верных способа вернуть кустам сочную зелень
Украина покорно сдалась: ради призрачной цели в ЕС пришлось отдать контроль над целым краем
Украина покорно сдалась: ради призрачной цели в ЕС пришлось отдать контроль над целым краем
Последние материалы
Пять ошибок абитуриентов, из-за которых можно лишиться преимуществ при поступлении
Опасная ставка Еревана на ЕС: планы Армении ждет болезненное разочарование
Ртуть ожила и кусается как оса: в водоёмах Заполярья объявился жуткий пришелец
Старый колониальный подход изжил себя: Путин определил условия возврата к диалогу с Европой
Переговоры по Украине могут доверить не Германии: кто в Европе еще способен говорить с Москвой
Горькое осознание накрыло Киев: неминуемый распад ключевых структур вынуждает к переговорам
Учебники по геологии много лет лгали: события в Юте перевернули представление о строении недр
Хватит травить грядки химией: один цветок заставит вредителей покинуть ваш огород навсегда
Ужасающее дно Амстердама: массовое избавление от улик поставило город в тупик
Совкомбанк и VK Tech договорились о сотрудничестве в области облачных технологий и поддержки некоммерческого сектора
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.