Ртуть ожила и кусается как оса: в водоёмах Заполярья объявился жуткий пришелец

Жители Заполярья столкнулись с неожиданным обитателем местных водоемов. Рыбаки бьют тревогу из-за появления в привычных местах отдыха опасного членистоногого. Специалисты призывают к бдительности при контакте с "ртутным" существом, способным нанести болезненный укус.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Подводный паук-серебрянка

Водяное "ртутное" чудо

Паук-серебрянка — уникальный представитель фауны, мастерски освоивший водную стихию. Его называют "ртутным" из-за особого способа дыхания. Вокруг брюшка членистоногое удерживает воздушный пузырь. В толще воды эта прослойка отражает свет, придавая пауку характерный металлический блеск.

Среда обитания этого существа — чистая стоячая или медленно текущая вода с обилием растительности, где паук обитает и строит свой "подводный колокол". Этот паутинный купол, заполненный кислородом с поверхности, представляет собой сложную систему, обеспечивающую жизнь вида в агрессивной, на первый взгляд, водной среде.

"Серебрянка — единственный вид пауков, проводящий под водой почти всю жизнь. Воздух в пузыре служит не только для дыхания, но и выполняет функцию своеобразного гидрокостюма, поддерживающего терморегуляцию", — констатировал в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Риски при случайной встрече

Рыбаки в Мурманской области сообщают о столкновениях с серебрянками при проверке сетей и садков. В паблике "Мурманск ЧЁ происходит?!" очевидцы отмечают, что паук не проявляет агрессии по своей воле. Он атакует, когда человек случайно прижимает членистоногое рукой.

Характеристика Описание Реакция на человека Оборонительная (защита при ущемлении) Последствия укуса Отек, жжение, болезненность как у осы

Укус серебрянки врачи приравнивают по силе воздействия к атаке осы. Яд вызывает локальное воспаление и острое жжение кожи. Особенно опасна такая встреча для людей с аллергическими реакциями.

"Подобная рана часто первична для вторичного инфицирования. При укусе серебрянки важно обеззаразить место повреждения и приложить холод, чтобы купировать распространение токсинов", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Правила поведения на берегу

Безопасность отдыха зависит от внимательности. При проверке садков или сборе водных растений запрещено работать незащищенными руками. Использование перчаток или подручных инструментов — надежный способ избежать укусов. Внимательно проверяйте экипировку, даже если прогулка у водоема кажется абсолютно безопасной.

Ответы на популярные вопросы о пауке-серебрянке

Почему паук выбрал жизнь под водой?

Эволюция наделила этот вид уникальными адаптациями для охраны кладки и доступа к кормовой базе — мелким беспозвоночным, которых много в прибрежных зарослях.

Является ли укус серебрянки смертельным для человека?

Нет, яд не обладает системным летальным действием для здорового человека. Опасность представляют только последствия аллергии или занос инфекции в рану.

Меняет ли паук цвет для маскировки?

Нет, "серебряный" окрас обусловлен лишь физикой — преломлением света в воздушной оболочке пузырька. На суше паук имеет довольно скромный коричневатый оттенок.

Стоит ли опасаться нашествия этих пауков?

Серебрянка — обычный обитатель пресных водоемов Евразии. Никакого "нашествия" не происходит; рыбаки просто чаще сталкиваются с ними в периоды активного перемещения особей.

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