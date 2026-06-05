Ртуть ожила и кусается как оса: в водоёмах Заполярья объявился жуткий пришелец

Жители Заполярья столкнулись с неожиданным обитателем местных водоемов. Рыбаки бьют тревогу из-за появления в привычных местах отдыха опасного членистоногого. Специалисты призывают к бдительности при контакте с "ртутным" существом, способным нанести болезненный укус.
Паук-серебрянка — уникальный представитель фауны, мастерски освоивший водную стихию. Его называют "ртутным" из-за особого способа дыхания. Вокруг брюшка членистоногое удерживает воздушный пузырь. В толще воды эта прослойка отражает свет, придавая пауку характерный металлический блеск.
Среда обитания этого существа — чистая стоячая или медленно текущая вода с обилием растительности, где паук обитает и строит свой "подводный колокол". Этот паутинный купол, заполненный кислородом с поверхности, представляет собой сложную систему, обеспечивающую жизнь вида в агрессивной, на первый взгляд, водной среде.
"Серебрянка — единственный вид пауков, проводящий под водой почти всю жизнь. Воздух в пузыре служит не только для дыхания, но и выполняет функцию своеобразного гидрокостюма, поддерживающего терморегуляцию", — констатировал в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.
Рыбаки в Мурманской области сообщают о столкновениях с серебрянками при проверке сетей и садков. В паблике "Мурманск ЧЁ происходит?!" очевидцы отмечают, что паук не проявляет агрессии по своей воле. Он атакует, когда человек случайно прижимает членистоногое рукой.
|Характеристика
|Описание
|Реакция на человека
|Оборонительная (защита при ущемлении)
|Последствия укуса
|Отек, жжение, болезненность как у осы
Укус серебрянки врачи приравнивают по силе воздействия к атаке осы. Яд вызывает локальное воспаление и острое жжение кожи. Особенно опасна такая встреча для людей с аллергическими реакциями.
"Подобная рана часто первична для вторичного инфицирования. При укусе серебрянки важно обеззаразить место повреждения и приложить холод, чтобы купировать распространение токсинов", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Безопасность отдыха зависит от внимательности. При проверке садков или сборе водных растений запрещено работать незащищенными руками. Использование перчаток или подручных инструментов — надежный способ избежать укусов. Внимательно проверяйте экипировку, даже если прогулка у водоема кажется абсолютно безопасной.
Эволюция наделила этот вид уникальными адаптациями для охраны кладки и доступа к кормовой базе — мелким беспозвоночным, которых много в прибрежных зарослях.
Нет, яд не обладает системным летальным действием для здорового человека. Опасность представляют только последствия аллергии или занос инфекции в рану.
Нет, "серебряный" окрас обусловлен лишь физикой — преломлением света в воздушной оболочке пузырька. На суше паук имеет довольно скромный коричневатый оттенок.
Серебрянка — обычный обитатель пресных водоемов Евразии. Никакого "нашествия" не происходит; рыбаки просто чаще сталкиваются с ними в периоды активного перемещения особей.
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