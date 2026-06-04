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Раскаленный асфальт и скрытая угроза: прогулка может превратиться в смертельное испытание для питомцев

Зоосфера

Летний зной несет скрытую угрозу для домашних животных, превращая обычную прогулку в испытание для организма. Собаки с укороченной мордой, такие как мопсы, французские бульдоги и чихуахуа, страдают от перегрева значительно чаще из-за анатомических особенностей дыхательных путей.

Овчарка, собака
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Овчарка, собака

Неправильный режим активности в жаркие часы может спровоцировать изменения в поведении питомца, которые станут сигналом критического состояния.

Правила безопасных прогулок и защиты лап

Ветеринарный врач Екатерина Гуляева рекомендует владельцам шпицев и бульдогов избегать выхода на улицу в пик солнечной активности. Оптимальное решение — перенести физические нагрузки на раннее утро или время после захода солнца, когда асфальт успевает остыть.

Раскаленное дорожное покрытие способно вызвать термические ожоги чувствительных подушечек лап, поэтому эксперты советуют выбирать маршруты, пролегающие исключительно по траве в тенистых скверах. Если собака проявляет беспокойство или у нее наблюдается тремор, это может указывать на скрытую боль или перегрев.

"Собакам на прогулку обязательно брать воду с собой. И гулять стараться в тени. Стараться гулять в утренние часы и вечерние часы после захода солнца", — отметила Екатерина Гуляева.

Для поддержания нормальной температуры тела дома стоит использовать охлаждающие коврики, а на улице — влажные попоны. Важно обеспечить постоянный доступ к свежей воде, так как гидратация критически важна при высоких температурах.

Как сообщает NewsInfo со ссылкой на ветеринара, тепловой удар развивается стремительно и имеет четыре стадии, последняя из которых часто приводит к летальному исходу. Оставлять животное в закрытом автомобиле категорически запрещено: даже при открытом окне температура в салоне достигает критических отметок за считанные минуты.

Меры профилактики и признаки дискомфорта

Внимательность хозяина к деталям помогает избежать трагедии. Состояние шерсти и правильная экипировка играют не последнюю роль в терморегуляции, однако главным фактором остается контроль времени нахождения на солнце.

При первых признаках вялости или нарушения координации необходимо немедленно переместить собаку в прохладное место. В некоторых случаях дискомфорт провоцирует агрессивные реакции у обычно ласковых животных.

"Главная ошибка владельцев — обливание собаки ледяной водой для охлаждения, что вызывает спазм сосудов и только ухудшает ситуацию. Правильнее будет смочить живот и подушечки лап водой комнатной температуры и обеспечить приток воздуха", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о защите собак в жару

Можно ли гулять днем, если собака очень просится?

Дневные прогулки в жару лучше ограничить пятиминутным выходом для туалетных нужд, строго следуя по тенистым участкам и избегая раскаленного бетона.

Как понять, что у собаки начался тепловой удар?

Основными признаками являются обильное слюнотечение, ярко-красный язык, учащенное тяжелое дыхание и общая дезориентация в пространстве.

Помогает ли стрижка "под ноль" спасти от зноя?

Нет, шерсть служит своеобразным изолятором, защищая кожу от прямых солнечных лучей и ожогов; короткая стрижка лишает животное естественной защиты.

Что делать, если собака отказывается пить в жару?

Попробуйте добавить в воду немного мясного бульона без соли или предлагать влажный корм вместо сухого, чтобы увеличить потребление жидкости в течение дня.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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