Природа сошла с ума: зачем птицы-шалашники в Австралии украшают гнезда пластиковыми отходами

Австралийские птицы-шалашники освоили городские свалки, превратив мусор в основной строительный ресурс. Самцы используют пластик и бытовые отходы для возведения архитектурных конструкций, чтобы произвести впечатление на самок.
Исследователи из Эксетерского университета зафиксировали в австралийских городах необычную активность птиц-шалашников. Самцы активно включают в свои гнезда-шалаши антропогенный мусор. В ход идут медицинские пузырьки, пластиковые протезы, куски проволоки и детские игрушки. Ранее пернатые использовали только природные материалы, как, например, лесные птицы, что часто обсуждается в статьях о страхах дикой природы.
"Птицы адаптируются к новой среде, используя пластик как самый доступный ресурс. Это демонстрация способности самца к добыче ресурсов, которые заметно выделяются на общем фоне", — отметил в беседе с Pravda.Ru орнитолог Алексей Пронин.
Сравнение городских и сельских популяций показало огромный разрыв в "строительной базе". Городской самец собирает около 90 предметов для украшения. Его сельский сородич довольствуется лишь 20 натуральными элементами. Такая тяга к синтетике говорит о глобальном сдвиге в экологии вида.
|Регион обитания
|Среднее число украшений
|Города
|Около 90 предметов
|Сельская местность
|Около 20 предметов
Самцы-шалашники демонстрируют избирательность, игнорируя приглушенные оттенки. В мегаполисах пернатые отдают предпочтение ярким красным элементам. Исследователи связывают выбор с особенностями зрения самок. Им важна максимальная контрастность "подношения" на фоне натурального оперения самца. Это напоминает механизмы, которые описывают зоопсихологи, когда изучают природу инстинктов и реакций у других животных.
"Яркость пластика в глазах самок — это маркер статуса. Самец, который нашел редкий контрастный предмет, выглядит более привлекательным для продолжения рода", — объяснила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.
Процесс строительства выглядит как настоящий перфоманс. Сначала птица собирает каркас из прутьев. Затем самец методично подбрасывает пластиковые "трофеи" на виду у избранницы. Это поведение — прямое доказательство того, как антропогенные факторы меняют естественный отбор.
Главный вопрос остается открытым: ведет ли увлечение мусором к долгосрочной деградации инстинктов или это просто гибкая адаптация к новой экологической нише, где природные ресурсы стали дефицитом.
Пластик доступнее и имеет более яркие, насыщенные цвета, которые легче заметить в городской среде.
Сейчас данных о негативном влиянии на здоровье нет. Однако зависимость от антропогенных объектов меняет экологию вида.
Это специфическое поведение самцов, направленное на привлечение самок в период размножения.
Особенности зрения самок шалашников делают красный цвет наиболее контрастным и привлекательным объектом для внимания.
"Любое изменение рациона или материалов для гнезда — это сигнал. Животные не делают ничего просто так, они всегда ищут наиболее эффективную стратегию выживания в меняющемся пространстве", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию диких животных Константин Ершов.
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