Пять рогатых Робинзонов: как генетическая аномалия помогла коровам захватить остров Амстердам

Остров Амстердам в Южном океане — негостеприимное место. Сильные ветры, холод и дефицит пресной воды делают жизнь здесь испытанием. Однако 130 лет назад именно этот клочок суши стал домом для пяти домашних коров, брошенных там людьми. Ученых долго озадачивал феномен выживания этой изолированной группы, численность которой со временем достигла двух тысяч голов.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Дикая корова на острове

Генетический код выживания

Коровы оказались на острове в 1871 году, когда фермер Эртен попытался колонизировать землю. Попытка провалилась, людей эвакуировали, а скот оставили. Вместо гибели животные адаптировались к суровому климату.

Исследование 2024 года, опубликованное в Molecular Biology and Evolution, объяснило успех стада. Генетический анализ показал: коровы были метисами. Около 75% их генома происходило от европейских пород, привычных к влаге и ветрам. Остальные 25% пришлись на зебу — выносливых обитателей жарких островов Индийского океана. Такое сочетание позволило им сопротивляться болезням и успешно размножаться в изоляции.

"Генетическая неоднородность повышает шансы на выживание в нестандартных условиях. В селекции именно такие эксперименты природы часто показывают, насколько важна гибридная мощь", — отметил в беседе с Pravda.Ru зоотехник Сергей Пахомов.

Вторжение в экосистему

Уникальность научного материала не спасла стадо от финала. К концу XX века активность коров начала менять ландшафт. Животные вытаптывали среду обитания эндемичного амстердамского альбатроса и подвергали риску уничтожения редкие виды деревьев, такие как Phylica arborea.

Власти пытались ограничить выпас заборами, но эффект оказался временным. В 2010 году было принято решение ликвидировать популяцию ради спасения местной флоры и фауны. Это позволило начать восстановление естественного биотопа острова.

Фактор Влияние на экосистему Выпас скота Повреждение мест гнездования птиц Антропогенное воздействие Угнетение роста редких древесных пород

"Любое вмешательство крупных травоядных в закрытую экосистему острова заканчивается деградацией почвенного покрова. Восстановление баланса после такого присутствия требует десятилетий", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы о диких стадах

Могут ли домашние животные стать полностью дикими?

Да. Процесс одичания подразумевает утрату зависимости от человека и возвращение к базовым инстинктам вида, что часто сопровождается изменением поведения и морфологии.

Почему коровы на Амстердаме не погибли от инбридинга?

Смешанное происхождение (скрещивание европейских пород и зебу) обеспечило достаточное генетическое разнообразие для первичного роста популяции без критических мутаций.

Всегда ли инвазивные виды вредят природе?

В условиях изоляции, как на острове, любое нетипичное для локальной флоры крупное животное нарушает выверенные тысячелетиями пищевые цепочки, становясь фактором угрозы.

Можно ли сохранить популяцию без ликвидации?

Это возможно лишь в условиях зоопарков или строго охраняемых заповедников, где контролируется питание и физическая активность зверей, что для дикого острова технически неосуществимо.

"Инстинкты выживания у животных превалируют над социальными навыками жизни с человеком. Одиночество стада в дикой среде — это вызов, с которым они могут справиться", — заключил в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

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