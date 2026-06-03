Он просто любит поесть: главные ошибки владельцев, из-за которых питомцы набирают вес

Лишний вес у домашних животных — это не вопрос эстетики, а прямая угроза их биологическому благополучию. Ожирение превращает жизнь питомца в испытание: суставы разрушаются под избыточным давлением, сердце работает на износ, а обмен веществ дает сбои. В домашних условиях, где еда доступна 24/7, а физическая активность сведена к минимуму, животные быстро теряют форму. Владельцы часто путают перекармливание с любовью, не замечая, как их "биотоп" в четырех стенах превращается в зону риска для здоровья хвостатых подопечных.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Собака с лишним весом

Почему домашние хищники обрастают жиром

Основной фактор — дисбаланс энергии. Домашняя собака или кошка тратит в разы меньше калорий, чем их дикие сородичи, но получает рацион, насыщенный углеводами и жирами. Стерилизация дополнительно замедляет метаболизм и провоцирует повышенный аппетит. Ситуацию усугубляют подачки со стола. Маленький кусочек сыра для чихуахуа эквивалентен полноценному обеду для человека. Часто за лишним весом скрываются и патологии: от гормональных сбоев до проблем со щитовидной железой.

"Ожирение — это хроническое воспаление. Нагрузка на скелет приводит к артрозам, а жировая ткань вырабатывает гормоны, провоцирующие диабет", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Стратегия похудения для собак

Резкое голодание — путь к стрессу и агрессии. Снижать калорийность нужно плавно. Первым делом купите кухонные весы. Кормление "на глаз" всегда ведет к перееданию. Урежьте порцию на 10-15% и уберите все лакомства, составляющие скрытую часть рациона. Вместо колбасы предложите собаке игру или новую трассу для прогулки. Иногда собака начинает странно вибрировать не от холода, а от перевозбуждения перед едой — учитесь заменять пищевое поощрение эмоциональным контактом.

Признак Состояние нормы Ребра Легко прощупываются под тонким слоем жира Талия Четко видна при взгляде сверху Живот Подтянут, не провисает ниже грудной клетки

Тонкости кошачьего метаболизма

Для кошек быстрая потеря веса смертельно опасна. Длительное отсутствие еды или резкий дефицит калорий запускает липидоз печени — тяжелое поражение органа. Худеть кошка должна медленно — не более 1-2% от массы тела в неделю. Стимулируйте охотничий инстинкт: используйте кормушки-головоломки, чтобы добыча еды требовала усилий. Если кошка кусает после нежности, это может быть признаком боли в суставах, которые не справляются с лишним весом.

"Диета без обогащения среды не работает. Кошке нужно движение: лазалки, вертикальные пространства, интерактивные игры", — отметила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Нужна ли специальная диета

Обычный корм в малых дозах может не давать чувства сытости, из-за чего питомец постоянно попрошайничает. Специализированные ветеринарные линейки решают эту проблему. В них больше клетчатки и белка при низкой энергетической ценности. Помните, что неправильное составление рациона — частая причина судебных исков, поэтому добиться возмещения расходов через суд бывает сложно, если вы нарушали рекомендации врача.

"Лечебную диету назначает только врач. Самостоятельные эксперименты с беззерновыми или холистик-кормами при ожирении могут усилить нагрузку на почки", — предупредил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли просто кормить питомца реже?

Нет, редкое кормление огромными порциями растягивает желудок и замедляет метаболизм. Лучше делить суточную норму на 3-4 приема. Это поддерживает стабильный уровень сахара в крови и снижает чувство голода.

Безопасны ли разгрузочные дни для собак?

Для здоровой взрослой собаки один день без еды не критичен, но в борьбе с ожирением это бесполезно. Организм перейдет в режим энергосбережения и начнет еще активнее запасать жир после окончания "голодовки".

Поможет ли стерилизованной кошке только переход на спецкорм?

Корм — это база, но без физической активности результат будет минимальным. Стерилизованные животные склонны к лени, поэтому владельцу придется буквально заставлять их двигаться с помощью игрушек и лазеров.

Что делать, если в доме несколько животных и одно на диете?

Кормите их в разных помещениях или под строгим контролем. Свободный доступ к общей миске обнулит все усилия по снижению веса у болеющего ожирением питомца.

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