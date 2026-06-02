Древние инстинкты дикой природы: что предопределило странную реакцию птиц на женщин

Городские птицы воспринимают женщин как более серьезную угрозу, чем мужчин. К такому выводу пришел биолог Федерико Морелли из Туринского университета. Исследователь изучил реакцию пернатых в пяти странах Европы. Результат везде одинаков: птицы взлетают раньше, если к ним приближается женщина.
Ученые замерили точное расстояние, на котором птица отрывается от кормежки и улетает. Средний показатель для женщин составил 8,5 метра. Мужчин дикие обитатели городов подпускали ближе — до 7,6 метра. Разница почти в метр критична для выживания в мегаполисе.
"Птицы — это невероятно чуткие сенсоры. Их выживание зависит от способности мгновенно оценивать риск, и любая деталь в походке или силуэте человека становится для них сигналом к старту", — объяснил в беседе с Pravda. Ru орнитолог Алексей Пронин.
Исследование затронуло даже таких прагматичных птиц, как сороки и голуби. Несмотря на их привычку жить рядом с людьми, инстинкт самосохранения работает безотказно. Примечательно, что самцы птиц оказались смелее самок, но при этом оба пола одинаково четко разделяли прохожих на "опасных" дам и "терпимых" кавалеров. На биологические часы и биоритмы пернатых этот фактор влияет постоянно.
Биологи пытались найти рациональное объяснение. Они проверяли рост прохожих, цвет одежды и даже длину волос. Ни один из этих параметров не объяснил страх перед женщинами. Ученые предполагают, что дело в специфике движений, запахе или биометрии тела. Птицы считывают микросигналы, которые человек даже не замечает.
"У диких животных память работает через острые маркеры. Подобно тому как проявляется адаптация уличной собаки к определенным типам людей, птицы фиксируют угрозу на уровне коллективного опыта", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.
Интересно, что домашние любимцы тоже проявляют избирательность. Иногда кошка кусает владельца или агрессия кошки проявляется внезапно, основываясь на неверно считанном жесте. Птицы в городской среде — те же соседи, чье доверие легко потерять.
|Группа прохожих
|Дистанция начала бегства (метры)
|Женщины
|8,5
|Мужчины
|7,6
Разрыв в 90 сантиметров кажется незначительным для человека, но в мире животных это зона безопасности.
"Городская среда — это полигон. Птицы вынуждены быть антропологами. Если они выбирают держаться от женщин подальше, значит, видят в их поведении непредсказуемость", — отметил в беседе с Pravda. Ru зоолог Дмитрий Мельников.
Для птицы человек — это всегда потенциальный хищник. Даже если вы идете мимо по своим делам, система распознавания целей в мозгу воробья или сороки работает на максимум. Даже если вы не хищник, а просто решили искупать питомца — помните, как кошки боятся воды из-за древних инстинктов. У птиц эти механизмы еще острее.
Это естественный защитный барьер. Городская среда агрессивна, и осторожность помогает избегать кошек, транспорта и недоброжелателей.
Исследование показало, что яркие цвета или темные тона не влияли на результат. Птицы смотрят на более фундаментальные признаки.
Да, птицы способны узнавать лица тех, кто их кормит. Но общая статистика по незнакомцам остается неизменной.
