Древние инстинкты дикой природы: что предопределило странную реакцию птиц на женщин

Зоосфера

Городские птицы воспринимают женщин как более серьезную угрозу, чем мужчин. К такому выводу пришел биолог Федерико Морелли из Туринского университета. Исследователь изучил реакцию пернатых в пяти странах Европы. Результат везде одинаков: птицы взлетают раньше, если к ним приближается женщина.

Голубь
Фото: unsplash.com by ALEXANDRE DINAUT is licensed under Free to use under the Unsplash License
Голубь

Дистанция бегства: цифры и факты

Ученые замерили точное расстояние, на котором птица отрывается от кормежки и улетает. Средний показатель для женщин составил 8,5 метра. Мужчин дикие обитатели городов подпускали ближе — до 7,6 метра. Разница почти в метр критична для выживания в мегаполисе.

"Птицы — это невероятно чуткие сенсоры. Их выживание зависит от способности мгновенно оценивать риск, и любая деталь в походке или силуэте человека становится для них сигналом к старту", — объяснил в беседе с Pravda. Ru орнитолог Алексей Пронин.

Исследование затронуло даже таких прагматичных птиц, как сороки и голуби. Несмотря на их привычку жить рядом с людьми, инстинкт самосохранения работает безотказно. Примечательно, что самцы птиц оказались смелее самок, но при этом оба пола одинаково четко разделяли прохожих на "опасных" дам и "терпимых" кавалеров. На биологические часы и биоритмы пернатых этот фактор влияет постоянно.

Почему пол человека имеет значение

Биологи пытались найти рациональное объяснение. Они проверяли рост прохожих, цвет одежды и даже длину волос. Ни один из этих параметров не объяснил страх перед женщинами. Ученые предполагают, что дело в специфике движений, запахе или биометрии тела. Птицы считывают микросигналы, которые человек даже не замечает.

"У диких животных память работает через острые маркеры. Подобно тому как проявляется адаптация уличной собаки к определенным типам людей, птицы фиксируют угрозу на уровне коллективного опыта", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Интересно, что домашние любимцы тоже проявляют избирательность. Иногда кошка кусает владельца или агрессия кошки проявляется внезапно, основываясь на неверно считанном жесте. Птицы в городской среде — те же соседи, чье доверие легко потерять.

Группа прохожих Дистанция начала бегства (метры)
Женщины 8,5
Мужчины 7,6

Разрыв в 90 сантиметров кажется незначительным для человека, но в мире животных это зона безопасности.

"Городская среда — это полигон. Птицы вынуждены быть антропологами. Если они выбирают держаться от женщин подальше, значит, видят в их поведении непредсказуемость", — отметил в беседе с Pravda. Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Для птицы человек — это всегда потенциальный хищник. Даже если вы идете мимо по своим делам, система распознавания целей в мозгу воробья или сороки работает на максимум. Даже если вы не хищник, а просто решили искупать питомца — помните, как кошки боятся воды из-за древних инстинктов. У птиц эти механизмы еще острее.

Ответы на популярные вопросы

Почему птицы вообще боятся людей в городе?

Это естественный защитный барьер. Городская среда агрессивна, и осторожность помогает избегать кошек, транспорта и недоброжелателей.

Зависит ли страх от цвета одежды?

Исследование показало, что яркие цвета или темные тона не влияли на результат. Птицы смотрят на более фундаментальные признаки.

Может ли птица привыкнуть к конкретному человеку?

Да, птицы способны узнавать лица тех, кто их кормит. Но общая статистика по незнакомцам остается неизменной.

Экспертная проверка: орнитолог Алексей Пронин, эксперт по поведению животных Павел Смирнов, зоолог Дмитрий Мельников
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
