Колючий слизень из СССР: почему этот морепродукт теперь стоит целое состояние

В северных и дальневосточных морях обитает существо, которое внешне напоминает шипастый овощ или плотный кожаный мешок. Кукумария — именно так зовут это иглокожее — остается одним из самых недооцененных деликатесов, чей потенциал до сих пор раскрыт лишь в узких кругах гурманов. Интерес к ней то вспыхивает, то угасает, оставляя за собой массу вопросов о кулинарной ценности продукта.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морской огурец кукумария на дне

Биотоп мускулистого огурца

Кукумария относится к классу голотурий, которые в народе называют морскими огурцами. Это мирное животное проводит жизнь на дне среди камней и водорослей. Питается она донными отложениями, фильтруя ил с помощью венчика из щупалец. В отличие от активных обитателей вод, кукумария ведет почти неподвижный образ жизни, напоминая своеобразную живую фильтрационную установку. Ее тело — сплошная мышца, способная выдерживать серьезное давление на глубине. Такой физиологический вариант строения делает мясо плотным и упругим.

"Кукумария — это уникальная экосистема в одном организме. Она накапливает в тканях рекордное количество биологически активных веществ, включая тритерпеновые гликозиды, которые почти не встречаются у наземных животных. Если правильно подготовить биотоп для ее изучения, можно увидеть, насколько это важное звено в очистке прибрежных вод", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Для жизни ей не нужны теплые тропические лагуны. Напротив, японская кукумария прекрасно чувствует себя в холодных водах Охотского и Баренцева морей. Этот вид выдерживает суровые условия, что сказывается на его химическом составе. Высокая концентрация минералов и витаминов — прямой процесс адаптации к низким температурам и специфической кормовой базе.

Советский опыт и современные реалии

В середине прошлого столетия промышленный вылов кукумарии поставили на поток. Магазины были завалены консервами, но покупатели обходили их стороной. Темный цвет мяса и непривычная текстура пугали людей. Кукумария напоминает плотный хрящ, который при долгом тушении становится нежным, похожим на смесь кальмара и грибов. На деле же выходит, что продукт просто опередил свое время, когда культура потребления морепродуктов только формировалась.

Параметр Характеристика Вкус Нейтральный морской, с легким оттенком йода Текстура Плотная, мускулистая, требует длительной варки

Тот самый секрет популярности кукумарии в Азии кроется в ее репутации морского женьшеня. Там ее ценят не за вкус, а за влияние на организм. С этим стоит быть аккуратнее — из-за специфического состава продукт может быть непривычен для пищеварения. В наших широтах массовая добыча сошла на нет, и теперь найти качественные консервы или замороженное мясо можно только в специализированных отделах крупных городов.

Подготовка кукумарии к употреблению — длительное решение. Ее нужно варить несколько часов, чтобы избавиться от излишней жесткости. После этого мясо можно добавлять в салаты, обжаривать с овощами или тушить в соусе. Оно отлично впитывает ароматы специй, становясь основой для сытных и легких блюд. Если смотреть на вещи проще, это морской субпродукт, требующий особого подхода, но вознаграждающий за терпение уникальным составом.

"С точки зрения биологии, кукумария — живое ископаемое. Ее повадки не менялись миллионы лет. Она совершенно не агрессивна, но ее мускулатура — это броня. В природе у нее мало врагов именно из-за плотности покровов", — отметил эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Сегодня кукумария чаще уходит на экспорт, чем попадает на столы жителей центральных регионов. Ограниченное предложение диктует высокую цену. Тем не менее, этот материал природы остается доступным для тех, кто готов экспериментировать с дарами северных морей и искать пользу там, где другие видят лишь странную форму.

Ответы на популярные вопросы о кукумарии

Как правильно выбрать кукумарию в магазине?

Лучше всего покупать варено-мороженый продукт в прозрачной упаковке. Кусочки должны быть ровными, без толстого слоя льда и посторонних вкраплений. Если берете консервы, в составе не должно быть ничего, кроме самой кукумарии, воды и соли.

Можно ли есть кукумарию сырой?

Это крайне не рекомендуется. Тело животного очень жесткое и содержит специфические ферменты, которые нейтрализуются только при длительной термической обработке. Без варки продукт будет несъедобным.

С чем лучше всего сочетается этот морепродукт?

Идеальные компаньоны — лук, чеснок, соевый соус и морковь. В Приморье популярно блюдо скоблянка, где кукумария тушится с мясом, что создает необычный контраст вкусов.

