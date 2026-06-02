Кошачья мята больше не в моде? Что на самом деле обожают ваши питомцы

Кошачья мята десятилетиями считалась королевой растительных аттрактантов. Ученые списывали бурную реакцию хвостатых на одно соединение — цис-транс-непеталактон. Однако исследователи из японского Университета Иватэ разрушили этот миф, доказав, что в естественном биотопе кошки отдают предпочтение совсем другому растению.
Биологи создали живую лабораторию под открытым небом. Они высадили кошачью мяту и актинидию полигамную (известную как мататаби) рядом, наблюдая за поведением шести свободно гуляющих кошек через объективы фотоловушек. Результат поразил: в 21 из 22 случаев животные полностью игнорировали мяту. Они бежали к мататаби, терлись о листья щеками и катались по траве в экстазе. Чтобы исключить влияние формы куста, ученые нанесли экстракты растений на обычные кирпичи. Кошки снова выбрали мататаби.
Данные биохимического анализа оказались еще более странными. В кошачьей мяте концентрация биоактивных иридоидов была в 170 раз выше, чем в серебристой лозе. Казалось бы, мята должна "бить в нос" сильнее, но реальное поведение кошки говорит об обратном. Лидерство мататаби кроется не в количестве, а в разнообразии компонентов.
|Признак
|Кошачья мята
|Мататаби (Актинидия)
|Ключевое вещество
|Непеталактон (один вид)
|Смесь иридоидов (непеталактол, изоиридомирмецин)
|Реакция популяции
|Около 30% кошек равнодушны
|Воздействует почти на всех особей
В зоопарках провели масштабный тест на 22 породистых кошках. 16 животных проявили интерес исключительно к мататаби. Только трое выбрали мяту. Секрет успеха мататаби — многослойный коктейль из непеталактола и других соединений. Это не просто "запах", это сложная биологическая кнопка, которая запускает каскад дофаминовых реакций. Кошка не просто играет, она погружается в специфическое трансовое состояние, которое в природе помогает им защищаться от кровососущих насекомых.
"Мы видим, что кошки ищут не просто стимулятор, а разнообразие ощущений. Использование мататаби в домашних условиях помогает имитировать природные запахи джунглей", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.
Для владельцев, чьи питомцы остаются равнодушными к мятным игрушкам, актинидия становится спасением. Она способна расшевелить самого ленивого кота. Важно помнить: животные не воспринимают эти растения как еду или декор. Для них это — ключ к инстинктам. Если ваш любимчик начал странно вибрировать или тереться о предмет, он просто настраивается на волну своего природного биотопа.
"Химическая сложность мататаби делает её универсальной. Даже если кошка находится в стрессе, этот аромат способен "переключить" её внимание на позитивные стимулы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.
Чувствительность к непеталактону передается генетически. Примерно каждая третья кошка лишена этого рецептора с рождения. Для таких животных идеальной альтернативой станет мататаби.
Растение не вызывает привыкания и физического вреда, однако котята до шести месяцев часто вообще не реагируют на подобные стимулы, так как их гормональная система еще не созрела.
Оптимально давать доступ к мататаби 2-3 раза в неделю. При постоянном контакте рецепторы притупляются, и кошка перестает выдавать яркую эмоциональную реакцию.
Иногда перевозбуждение приводит к случайным укусам во время игры. Это не злость, а избыток эмоций. Если кошка слишком активна, достаточно просто убрать источник запаха.
