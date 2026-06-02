Кошачья мята больше не в моде? Что на самом деле обожают ваши питомцы

Зоосфера

Кошачья мята десятилетиями считалась королевой растительных аттрактантов. Ученые списывали бурную реакцию хвостатых на одно соединение — цис-транс-непеталактон. Однако исследователи из японского Университета Иватэ разрушили этот миф, доказав, что в естественном биотопе кошки отдают предпочтение совсем другому растению.

Кошка грызет мататаби
Битва растений в саду

Биологи создали живую лабораторию под открытым небом. Они высадили кошачью мяту и актинидию полигамную (известную как мататаби) рядом, наблюдая за поведением шести свободно гуляющих кошек через объективы фотоловушек. Результат поразил: в 21 из 22 случаев животные полностью игнорировали мяту. Они бежали к мататаби, терлись о листья щеками и катались по траве в экстазе. Чтобы исключить влияние формы куста, ученые нанесли экстракты растений на обычные кирпичи. Кошки снова выбрали мататаби.

Данные биохимического анализа оказались еще более странными. В кошачьей мяте концентрация биоактивных иридоидов была в 170 раз выше, чем в серебристой лозе. Казалось бы, мята должна "бить в нос" сильнее, но реальное поведение кошки говорит об обратном. Лидерство мататаби кроется не в количестве, а в разнообразии компонентов.

Признак Кошачья мята Мататаби (Актинидия)
Ключевое вещество Непеталактон (один вид) Смесь иридоидов (непеталактол, изоиридомирмецин)
Реакция популяции Около 30% кошек равнодушны Воздействует почти на всех особей

Сложная химия мататаби

В зоопарках провели масштабный тест на 22 породистых кошках. 16 животных проявили интерес исключительно к мататаби. Только трое выбрали мяту. Секрет успеха мататаби — многослойный коктейль из непеталактола и других соединений. Это не просто "запах", это сложная биологическая кнопка, которая запускает каскад дофаминовых реакций. Кошка не просто играет, она погружается в специфическое трансовое состояние, которое в природе помогает им защищаться от кровососущих насекомых.

"Мы видим, что кошки ищут не просто стимулятор, а разнообразие ощущений. Использование мататаби в домашних условиях помогает имитировать природные запахи джунглей", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Для владельцев, чьи питомцы остаются равнодушными к мятным игрушкам, актинидия становится спасением. Она способна расшевелить самого ленивого кота. Важно помнить: животные не воспринимают эти растения как еду или декор. Для них это — ключ к инстинктам. Если ваш любимчик начал странно вибрировать или тереться о предмет, он просто настраивается на волну своего природного биотопа.

"Химическая сложность мататаби делает её универсальной. Даже если кошка находится в стрессе, этот аромат способен "переключить" её внимание на позитивные стимулы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы о реакции кошек на растения

Почему моя кошка совсем не реагирует на кошачью мяту?

Чувствительность к непеталактону передается генетически. Примерно каждая третья кошка лишена этого рецептора с рождения. Для таких животных идеальной альтернативой станет мататаби.

Безопасно ли давать мататаби котенку?

Растение не вызывает привыкания и физического вреда, однако котята до шести месяцев часто вообще не реагируют на подобные стимулы, так как их гормональная система еще не созрела.

Как часто можно предлагать питомцу эти растения?

Оптимально давать доступ к мататаби 2-3 раза в неделю. При постоянном контакте рецепторы притупляются, и кошка перестает выдавать яркую эмоциональную реакцию.

Может ли запах растений вызвать агрессию?

Иногда перевозбуждение приводит к случайным укусам во время игры. Это не злость, а избыток эмоций. Если кошка слишком активна, достаточно просто убрать источник запаха.

Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, зоопсихолог Елена Воробьёва
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
