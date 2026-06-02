Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это просто за гранью приличия: Розамунд Пайк прервала финал спектакля ради одного замечания
Грандиозная бойня в Будапеште: Мадьяр переписывает законы ради свержения главы Венгрии
Эксперты раскритиковали алкозамки: старый автопарк может похоронить громкую реформу
Девять капельниц, потеря веса и надежда: как проходит шестая химиотерапия Лерчек в борьбе с раком
Садовое одиночество: отсутствие пары для популярного кустарника обрекло грядки на бесплодие
Турецкие отельеры взвинтили цены: 5 проверенных мест в Анталье спасли ситуацию для отдыхающих
Эпоха топливного рабства закончена: тяжелые внедорожники научились обходиться без дозаправок
Защита суставов в домашних условиях: эта четырехсекундная фаза спасет спину от боли
Приложения для шопинга: скрытая угроза в виртуальных примерочных

Секрет кошачьей брезгливости раскрыт: вот почему питомцы в панике убегают от воды

Зоосфера

Большинство домашних кошек стараются избегать контактов с водой из-за древних инстинктов самосохранения.

Кошка лежит на полу
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка лежит на полу

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков объяснил, что нежелание мокнуть заложено в генетической памяти животных. Предки современных питомцев были скрытными охотниками, для которых естественный запах чистой сухой шерсти служил залогом успешной маскировки в дикой природе.

Почему кошки стремятся сохранить шерсть сухой

Влажная шерсть начинает активно источать аромат, способный спугнуть потенциальную добычу или привлечь внимание более крупных хищников.

Кошки тратят много времени на вылизывание не только ради чистоты, но и для устранения любых посторонних запахов. Хотя характер некоторых пород допускает более спокойное отношение к воде, для подавляющего числа кошачьих намокание вызывает глубокий биологический дискомфорт.

"Мокрая шерсть всегда пахнет. Поэтому кошки, дожидаясь жертвы, должны быть абсолютно сухими, чтобы не источать никаких ароматов. Это природно-генетическая брезгливость. Грязная кошка — тоже нонсенс, потому что все они очень себя любят вылизывать, чтобы лишить всех запахов и загрязнений, даже внешних элементов, грязи, например", — отметил Михаил Шеляков.

Как правильно приучить питомца к ванне

Если гигиенические процедуры неизбежны по медицинским показаниям, владельцам стоит действовать максимально деликатно.

Громкий шум воды и скользкое дно пугают зверя, поэтому важно создать спокойную обстановку. Вместо принуждения лучше использовать метод положительного подкрепления, чтобы пушистый компаньон не воспринимал купание как угрозу жизни.

Как сообщает NewsInfo со ссылкой на ветеринара, после завершения мытья животное обязательно должно получить вознаграждение за терпение.

"Кошкам крайне важно чувствовать опору под лапами в стрессовой ситуации, поэтому на дно ванны лучше постелить резиновый коврик. Страх воды часто усиливается из-за того, что попытка удержать силой вызывает у зверя паническую атаку", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы о купании кошек

Нужно ли мыть домашнюю кошку регулярно?

Здоровые кошки, не покидающие пределов квартиры, справляются с гигиеной самостоятельно. Купание требуется только при сильных загрязнениях или по рекомендации врача при кожных заболеваниях.

Почему кошка боится звука льющейся воды?

Громкий гул из крана воспринимается кошачьим слухом как угрожающий рык хищника или шум стихийного бедствия, что провоцирует мгновенный выброс адреналина.

Помогают ли лакомства снизить стресс?

Да, поощрение вкусной едой сразу после процедуры помогает сформировать у питомца приятную ассоциацию, что со временем делает процесс менее травматичным.

Существуют ли кошки, которые любят плавать?

Некоторые породы, такие как турецкий ван или бенгальская кошка, часто проявляют интерес к воде на генетическом уровне, но это является индивидуальной особенностью.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Хватит брить участок: как использовать скошенную траву для защиты и питания почвы
Садоводство, цветоводство
Хватит брить участок: как использовать скошенную траву для защиты и питания почвы
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Мир. Новости мира
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Север на ушах: странный маневр ВСУ в небе заставил Хельсинки гнать людей в холодные убежища
Мир. Новости мира
Север на ушах: странный маневр ВСУ в небе заставил Хельсинки гнать людей в холодные убежища
Популярное
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи

Как луковая шелуха заменяет дорогие фунгициды, защищает рассаду от болезней и восстанавливает плодородие почвы без применения химии.

Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США
Это напоминает закат империи: чешский лидер предрёк Евросоюзу печальный финал
Это напоминает закат империи: чешский лидер предрёк Евросоюзу печальный финал
Последние материалы
Дорогой гаджет превратился в пустышку: владельцев популярных смартфонов лишили доступа к скоростям
Миллионы делают это при простуде зря: чем опасно раннее применение жаропонижающих средств
Вместо сильной команды — толпа бездельников: главная ошибка при наборе сотрудников
Красота, что убивает: смертельные растения, которые вы встречаете каждый день
Макрон нанес удар в спину: Израиль с позором выставили за дверь на глазах у всего мира
Люди стали дороже золота: кадровый голод в России спровоцировал резкий пересмотр бюджетов
Кабачков станет слишком много: этот июньский раствор ускоряет появление новых завязей
Тюмень захватывают вороны: что скрывается за ростом их популяции
Техника в России станет другой: летнее наступление брендов лишило покупателей привычного выбора
Организм начал молодеть на глазах: ученые нашли способ обратить вспять деградацию жизненно важных тканей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.