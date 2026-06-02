Секрет кошачьей брезгливости раскрыт: вот почему питомцы в панике убегают от воды

Большинство домашних кошек стараются избегать контактов с водой из-за древних инстинктов самосохранения.

Кошка лежит на полу

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков объяснил, что нежелание мокнуть заложено в генетической памяти животных. Предки современных питомцев были скрытными охотниками, для которых естественный запах чистой сухой шерсти служил залогом успешной маскировки в дикой природе.

Почему кошки стремятся сохранить шерсть сухой

Влажная шерсть начинает активно источать аромат, способный спугнуть потенциальную добычу или привлечь внимание более крупных хищников.

Кошки тратят много времени на вылизывание не только ради чистоты, но и для устранения любых посторонних запахов. Хотя характер некоторых пород допускает более спокойное отношение к воде, для подавляющего числа кошачьих намокание вызывает глубокий биологический дискомфорт.

"Мокрая шерсть всегда пахнет. Поэтому кошки, дожидаясь жертвы, должны быть абсолютно сухими, чтобы не источать никаких ароматов. Это природно-генетическая брезгливость. Грязная кошка — тоже нонсенс, потому что все они очень себя любят вылизывать, чтобы лишить всех запахов и загрязнений, даже внешних элементов, грязи, например", — отметил Михаил Шеляков.

Как правильно приучить питомца к ванне

Если гигиенические процедуры неизбежны по медицинским показаниям, владельцам стоит действовать максимально деликатно.

Громкий шум воды и скользкое дно пугают зверя, поэтому важно создать спокойную обстановку. Вместо принуждения лучше использовать метод положительного подкрепления, чтобы пушистый компаньон не воспринимал купание как угрозу жизни.

Как сообщает NewsInfo со ссылкой на ветеринара, после завершения мытья животное обязательно должно получить вознаграждение за терпение.

"Кошкам крайне важно чувствовать опору под лапами в стрессовой ситуации, поэтому на дно ванны лучше постелить резиновый коврик. Страх воды часто усиливается из-за того, что попытка удержать силой вызывает у зверя паническую атаку", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы о купании кошек

Нужно ли мыть домашнюю кошку регулярно?

Здоровые кошки, не покидающие пределов квартиры, справляются с гигиеной самостоятельно. Купание требуется только при сильных загрязнениях или по рекомендации врача при кожных заболеваниях.

Почему кошка боится звука льющейся воды?

Громкий гул из крана воспринимается кошачьим слухом как угрожающий рык хищника или шум стихийного бедствия, что провоцирует мгновенный выброс адреналина.

Помогают ли лакомства снизить стресс?

Да, поощрение вкусной едой сразу после процедуры помогает сформировать у питомца приятную ассоциацию, что со временем делает процесс менее травматичным.

Существуют ли кошки, которые любят плавать?

Некоторые породы, такие как турецкий ван или бенгальская кошка, часто проявляют интерес к воде на генетическом уровне, но это является индивидуальной особенностью.

