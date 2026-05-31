Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пить или не пить? От чего на самом деле зависит ваш личный объем воды
Семья больше не может тянуть: наследница Валентины Талызиной решилась на болезненный шаг
Семья оказалась в реальной опасности: одержимость фаната вынудила клан Кардашьян пойти на крайние меры
Хватит тратить время в зале: простая схема тренировок, которая реально растит мышцы
Деньги под защитой: как сохранить и приумножить сбережения в 2026 году
Мы ведём переговоры: какой фильм о себе хочет снять Лариса Долина после всех испытаний
Старые методы признаны тупиком: новый подход к лечению деменции перевернул сознание врачей
Семь тысяч лет удивительных трансформаций: как Понтическое озеро превратилось в нынешнее Чёрное море
Благодарность крылатых соседей: за что жительница Ванкувера каждый день получает необычные подарки

Собаки и ночное освещение: нужно ли освещение питомцу в ваше отсутствие

Зоосфера

Взрослая собака — не маленький ребенок, ей не страшно засыпать в пустой комнате без ночника. Темнота не выбивает почву из-под лап здорового зверя, а брошенный на пол луч света не вылечит глубокую тревогу. Однако превращать квартиру в герметичный бункер тоже не стоит. В некоторых ситуациях тусклый свет становится не просто декорацией, а инструментом выживания и навигации в домашнем биотопе.

Собака на кровати
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Собака на кровати

Биотоп ночного зрения: как видит хищник

Собака — сумеречный охотник по своей природе. Ее глаза оснащены специальным зеркальцем, слоем tapetum lucidum, который отражает свет обратно на сетчатку. Именно поэтому взгляд пса в темноте вспыхивает жутким неоном. По обилию палочек в сетчатке собака даст фору любому человеку, мгновенно считывая малейшее шевеление в углу. Но биология бессильна перед абсолютным мраком. Без единого фотона из окна или щели под дверью глаз зверя слепнет. В знакомых четырех стенах собаку ведут запахи, слух и встроенная карта памяти, поэтому заливать всю площадь светом — лишняя трата энергии.

Стресс разлуки или страх тени: в чем разница

Содранные обои и вой под дверью — это не боязнь темноты, а крик о помощи от разрыва социальной связи. Сигналы стресса часто списывают на внешние факторы, но лампа не заменит хозяина. Тревога разлуки — тяжелое состояние, требующее тонкой настройки на хозяина и долгой работы. Свет не объяснит собаке, что вы ушли всего лишь в магазин за кормом.

Группа риска: когда ночник спасает жизнь

Ночник — это страховка для тех, чья внутренняя навигация дала сбой. Старому псу с мутным хрусталиком сложно отличить порог от ковра. Щенку, который еще не выучил геометрию дома, тусклый ориентир поможет быстрее найти воду и не врезаться в шкаф. Особое внимание — животным после операций. Если координация хромает, любой выступ в темноте станет ловушкой.

Тип питомца Зачем нужен свет?
Пожилые животные Компенсация потери зрения и уверенность при движении.
Щенки Адаптация в новом пространстве и снижение тревожности.
Послеоперационные собаки Безопасность при нарушенной координации движений.

"Для стареющих собак темнота часто становится причиной дезориентации и паники. Мягкая подсветка проходов — это базовая мера безопасности, предотвращающая травмы", — констатировал в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Инструкция по настройке: выбираем идеальный свет

Забудьте про мигающие гирлянды или мощные галогенки — это пытка для глаз хищника. Ищите рассеянный, теплый поток. Ставьте ночник в проходных зонах: коридоре или у миски с водой. Никогда не направляйте луч на лежанку. У собаки должно быть право на глубокий сон в тени. Безопасность собаки складывается из мелочей: уберите провода, закройте острые углы. Вместо визуального шума лучше включите негромко радио — фоновый звук скроет лязг лифта и шаги соседей, успокаивая чуткий слух.

"Яркий свет в пустой квартире не только бесполезен, но и вреден. Он сбивает циркадные ритмы животного, лишая его качественного отдыха", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Ответы на популярные вопросы о собаках и свете

Видят ли собаки в абсолютной темноте?

Нет, без минимального источника света собака слепнет так же, как и человек. Им нужен хотя бы отсвет уличного фонаря.

Может ли свет помочь при тревоге разлуки?

Напрямую — нет. Это лишь вспомогательный элемент комфорта, который не решает психологическую проблему отсутствия хозяина.

Какой цвет света лучше оставить собаке?

Оптимальны теплые желтоватые оттенки. Синий или ярко-белый спектр может раздражать нервную систему животного.

Нужно ли оставлять свет включенным на всю ночь?

Только если у вас пожилой или больной питомец. Здоровой собаке комфортнее спать в естественном полумраке.

Читайте также

Экспертная проверка: ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, эксперт по поведению животных Павел Смирнов
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Недвижимость
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Еда и рецепты
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Авто
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Популярное
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица

Узнайте секреты феноменальной свежести кожи кореянок: правила многоступенчатого ухода, важность SPF и системная работа над качеством лица без лишних затрат.

Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Стена рухнула без грохота: испытания в США радикально изменили будущее мировой авиации
Обувь наших бабушек снова в моде: в чем ходить этим летом, чтобы быть в тренде
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Бездна открыла свои зловещие тайны: океаническое дно превратилось в арену чудовищной схватки
Всего 4 ингредиента: как сделать идеальную домашнюю сгущенку с глубоким вкусом
Прощайте, отеки: как разогнать лимфу и сделать ноги изящными без изнурительных тренировок
Прощайте, отеки: как разогнать лимфу и сделать ноги изящными без изнурительных тренировок
Последние материалы
Пить или не пить? От чего на самом деле зависит ваш личный объем воды
Семья больше не может тянуть: наследница Валентины Талызиной решилась на болезненный шаг
Собаки и ночное освещение: нужно ли освещение питомцу в ваше отсутствие
Семья оказалась в реальной опасности: одержимость фаната вынудила клан Кардашьян пойти на крайние меры
Хватит тратить время в зале: простая схема тренировок, которая реально растит мышцы
Деньги под защитой: как сохранить и приумножить сбережения в 2026 году
Мы ведём переговоры: какой фильм о себе хочет снять Лариса Долина после всех испытаний
Старые методы признаны тупиком: новый подход к лечению деменции перевернул сознание врачей
Семь тысяч лет удивительных трансформаций: как Понтическое озеро превратилось в нынешнее Чёрное море
Благодарность крылатых соседей: за что жительница Ванкувера каждый день получает необычные подарки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.