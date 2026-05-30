Незваный гость на пикнике: как хищник заставляет жителей Североморска менять планы на вечер

Зоосфера

В окрестностях Североморска зафиксировано появление бурого медведя. Одиночного хищника заметили у водонасосной станции вблизи реки Малая Средняя, на 12-м километре автодороги, ведущей к Североморску-3. Администрация ЗАТО призывает горожан временно прекратить лесные пикники и воздержаться от разведения огня.

Дикий медведь
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дикий медведь

Причины выхода хищника к людям

Медведи регулярно демонстрируют стратегии выживания, нередко приближаясь к хозяйственным объектам. Привлекающим фактором становится легкодоступная пища — запах еды и дым от костров быстро распространяются по лесному массиву, выманивая зверя из привычного ареала обитания.

"Запах пищи — сильнейший триггер для хищника, чей нюх в разы острее человеческого. Игнорирование правил утилизации отходов в лесных зонах превращает места отдыха в кормовую базу для зверей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию диких животных Константин Ершов.

Правила безопасности в лесу

Муниципальные власти напоминают: Кольское Заполярье является естественной средой для медведей. Встреча с крупным хищником возможна в любом районе. Основной рекомендацией остается бдительность.

При случайной встрече с животным эксперты советуют сохранять хладнокровие. Главная задача — уйти, не привлекая внимания зверя. Агрессия или попытка бегства часто провоцируют у медведя охотничий инстинкт.

"Если хищник вас заметил, не поворачивайтесь спиной. Медленно отходите назад, не глядя зверю прямо в глаза — прямой взгляд считывается как вызов", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Действие человека Последствие для медведя
Разведение костра, пикник Поиск источника пищи
Тихое отступление Отсутствие интереса к человеку

"Важно понимать, что медведь — зверь территориальный. Любая попытка подкормки делает животное опасным для следующих групп туристов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по правилам содержания животных Андрей Нестеров.

Ответы на популярные вопросы о встрече с медведем

Как отпугнуть зверя, если он подошел близко?

Создавайте шум. Громкие крики, удары по металлическим предметам, использование фальшфейеров могут напугать медведя. Избегайте резких движений.

Что делать с остатками еды в лесу?

Никогда не оставляйте пищевые отходы. Уносите всё с собой, чтобы не превращать место своего отдыха в приманку.

Может ли медведь преследовать человека?

Да, если хищник чувствует угрозу потомству или защищает добычу. В таком случае бежать бесполезно — медведь развивает скорость до 50 км/ч.

Стоит ли брать с собой собак в лес?

Собака может спровоцировать медведя. Если пес без поводка, он первым побежит к хищнику, а после вернется к хозяину, приведя зверя за собой.

Экспертная проверка: специалист по содержанию диких животных Константин Ершов, зоолог Дмитрий Мельников, эксперт по правилам содержания животных Андрей Нестеров
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
