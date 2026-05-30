Незваный гость на пикнике: как хищник заставляет жителей Североморска менять планы на вечер

В окрестностях Североморска зафиксировано появление бурого медведя. Одиночного хищника заметили у водонасосной станции вблизи реки Малая Средняя, на 12-м километре автодороги, ведущей к Североморску-3. Администрация ЗАТО призывает горожан временно прекратить лесные пикники и воздержаться от разведения огня.
Медведи регулярно демонстрируют стратегии выживания, нередко приближаясь к хозяйственным объектам. Привлекающим фактором становится легкодоступная пища — запах еды и дым от костров быстро распространяются по лесному массиву, выманивая зверя из привычного ареала обитания.
"Запах пищи — сильнейший триггер для хищника, чей нюх в разы острее человеческого. Игнорирование правил утилизации отходов в лесных зонах превращает места отдыха в кормовую базу для зверей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию диких животных Константин Ершов.
Муниципальные власти напоминают: Кольское Заполярье является естественной средой для медведей. Встреча с крупным хищником возможна в любом районе. Основной рекомендацией остается бдительность.
При случайной встрече с животным эксперты советуют сохранять хладнокровие. Главная задача — уйти, не привлекая внимания зверя. Агрессия или попытка бегства часто провоцируют у медведя охотничий инстинкт.
"Если хищник вас заметил, не поворачивайтесь спиной. Медленно отходите назад, не глядя зверю прямо в глаза — прямой взгляд считывается как вызов", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.
|Действие человека
|Последствие для медведя
|Разведение костра, пикник
|Поиск источника пищи
|Тихое отступление
|Отсутствие интереса к человеку
"Важно понимать, что медведь — зверь территориальный. Любая попытка подкормки делает животное опасным для следующих групп туристов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по правилам содержания животных Андрей Нестеров.
Создавайте шум. Громкие крики, удары по металлическим предметам, использование фальшфейеров могут напугать медведя. Избегайте резких движений.
Никогда не оставляйте пищевые отходы. Уносите всё с собой, чтобы не превращать место своего отдыха в приманку.
Да, если хищник чувствует угрозу потомству или защищает добычу. В таком случае бежать бесполезно — медведь развивает скорость до 50 км/ч.
Собака может спровоцировать медведя. Если пес без поводка, он первым побежит к хищнику, а после вернется к хозяину, приведя зверя за собой.
