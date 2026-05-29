Внешность питомца обманывает хозяев: ключевые признаки старения проявляются раньше, чем кажется

Зоосфера

Первые признаки старения у домашних животных начинают проявляться в состоянии их глаз, зубов и шерсти, отметил ветеринар Евгений Цыпленков. В специальном комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что возрастные изменения становятся заметны уже к восьми-девяти годам, когда организм питомца требует более тщательного контроля и коррекции рациона.

Процесс увядания организма часто сопровождается снижением активности и переменами во внешнем облике. При этом важно понимать, что мелкие и крупные собаки стареют по разным биологическим сценариям. К ключевым маркерам преклонного возраста ветеринары относят помутнение хрусталика, появление седины и ухудшение слуха.

"Признаками старения у кошек и собак являются помутнение хрусталика глаза, которое становится заметно примерно с девяти лет, а также увеличение зубного камня. Кроме того, у некоторых животных появляется седина — волосы на мордочке, вокруг носа и на губах, начинают седеть", — пояснил Цыпленков.

Специалист подчеркнул, что изменения затрагивают и физическую форму животного. Мышцы теряют былой тонус, шерсть становится тусклой, склонной к образованию колтунов и перхоти. Эти симптомы зачастую указывают на сбои в работе внутренних органов, в частности печени. Хозяевам необходимо вовремя заметить, если питомец начал прихрамывать или горбиться. 

"К четырнадцати годам около 90 процентов собак начинают терять слух — некоторые уже практически ничего не слышат. Возраст с восьми лет, по классификации производителей кормов, например, считается пожилым", — рассказал ветеринар.

Для поддержания качества жизни стареющего друга врач рекомендует ежегодную диспансеризацию, которую удобно совмещать с плановой вакцинацией. Во время осмотра врач оценивает состояние сердца, зубов и глаз, помогая скорректировать вес и питание.

Владельцам полезно знать, как заботиться о кошке после 7 лет, чтобы минимизировать риски развития хронических патологий. Нередко скрытые угрозы кроются в метаболических нарушениях, например, когда аномалии в тканях почек разрушают орган изнутри. Опытный врач также обратит внимание на проблему лишнего веса, который создает критическую нагрузку на суставы пожилого питомца.

Экспертная проверка: Ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин, Ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев

Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика

