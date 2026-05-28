Любимцы оказались под прицелом: дефицит привычных препаратов вынудил ветврачей пойти на крайние меры

Российские владельцы домашних животных столкнулись с дефицитом привычных вакцин иностранного производства.

Ветеринар и щенок

Главный врач Крылатской ветеринарной клиники и член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев, в разговоре с NewsInfo пояснил, что нежелание переходить на отечественные аналоги продиктовано многолетней привычкой к брендам, ставшим символом надежности.

Несмотря на то что в стране успешно заместили до 90% импортных препаратов, вопрос доверия к качеству новых составов остается открытым.

Специалисты подчеркивают, что принудительный отказ от иммунизации из-за отсутствия конкретных торговых марок несет смертельную угрозу. Например, вирус бешенства не оставляет шансов на спасение непривитому животному.

Как сообщает NewsInfo, ссылаясь на мнение ветеринара Михаила Шелякова, проблема адаптации рынка кроется в психологическом барьере потребителей, а не в отсутствии самих средств фармакологии.

Дмитриев отметил, что зарубежные производители десятилетиями копили клиническую базу, подтверждающую эффективность их продуктов. Отсутствие аналогичной прозрачной статистики по российским разработкам заставляет врачей буквально заниматься маркетингом в кабинете, убеждая клиентов в безопасности инъекций.

По его наблюдениям, декоративные породы собак иногда тяжелее переносят отечественные уколы, что также подпитывает скептицизм хозяев.

"Вакцинация — это единственный надежный барьер против летальных инфекций, и риск побочных эффектов от препарата несопоставим с риском гибели от болезни. Даже если питомец защищен, его безопасность в городе зависит от дисциплины владельца и соблюдения графиков ревакцинации", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Эксперты предупреждают, что дополнительным фактором риска становится стресс и сезонное переохлаждение, которые критически ослабляют иммунитет незащищенных питомцев.

"Когда есть исследования, с большим доверием относишься к лекарственному препарату", — резюмировал Дмитриев.

Важно помнить, что даже контакт с дикой природой на загородном участке может стать источником заражения, поэтому затягивать с профилактикой в ожидании поставок импорта опасно.

Ответы на популярные вопросы о вакцинации животных

Почему владельцы боятся российских вакцин?

Это связано с дефицитом долгосрочных клинических исследований и устоявшейся привычкой к импортным брендам, доминировавшим на рынке десятилетиями.

Безопасны ли отечественные препараты?

Да, ветеринары подтверждают, что российские вакцины выполняют свою основную задачу по защите от вирусов, хотя некоторые мелкие породы могут переносить их чуть сложнее.

Можно ли подождать возвращения импортных вакцин?

Врачи категорически не рекомендуют делать перерывы в графике прививок, так как это оставляет питомца абсолютно беззащитным перед смертельными заболеваниями.

Где животное может заразиться без прививки?

Риски существуют везде: от контактов с другими собаками на прогулке до заноса инфекции владельцем в дом на одежде или обуви.

