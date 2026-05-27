Жители российских регионов столкнулись с аномальной активностью комаров, которые в этом сезоне проявляют особую агрессивность. Насекомые заполняют не только лесные массивы и дачные участки, но и проникают в городские квартиры через вентиляционные шахты и оконные сетки. Увеличение популяции кровососов вынуждает людей использовать защитные костюмы и усиленные репелленты даже в городских парках.
Биолог Константин Забелин объяснил резкий рост численности насекомых климатическими факторами. Снежная зима на тюменской земле создала слой теплоизоляции, предотвративший промерзание личинок, а обильное весеннее половодье сформировало массу временных водоемов для размножения. По словам специалиста, на которого ссылается tmn. aif. ru, влажная и жаркая погода сокращает цикл созревания особи, позволяя самкам делать кладку значительно чаще.
Избирательность комаров при поиске жертвы обусловлена не визуальными признаками, а химическим составом пота и температурой кожи. Энтомолог Василий Плотников отметил, что насекомые реагируют на выдыхаемый углекислый газ, чувствуя цель за десятки метров. При этом урбанизация заставляет "маленьких хищников" все чаще выбирать человека вместо животных, что повышает риски передачи инфекций, таких как туляремия или лихорадка Западного Нила. Подобная угроза актуальна и для владельцев домашних питомцев, чья безопасность в летний период требует особого внимания из-за миграции опасных насекомых.
"Присутствие большого количества комаров связано не только с паводком, но и с отсутствием системной дезинсекции в местах их массового выплода рядом с жилыми массивами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Кузнецов Аркадий Викторович.
Главными причинами стали снежная зима, защитившая личинки от мороза, и обилие стоячей воды после паводков, что создало идеальные условия для роста популяции.
Исследования подтверждают, что из-за глобального потепления и городской застройки некоторые виды комаров эволюционировали и теперь предпочитают человеческий запах.
Комары способны передавать возбудителей дирофиляриоза, лихорадки Западного Нила, туляремии и малярии, которые попадают в регионы с перелетными птицами.
Горожане жалуются, что насекомые проникают через мельчайшие зазоры или коммуникации, поэтому рекомендуется дополнительно обрабатывать зоны входа в жилье репеллентами.
Вспоминая эстетику советских полей, эксперты разбирают инженерную логику использования подручных средств для сохранения эластичности резины на солнце.