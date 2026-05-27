Летние прогулки превратились в пытку: новые условия выживания заставляют людей менять привычки

Жители российских регионов столкнулись с аномальной активностью комаров, которые в этом сезоне проявляют особую агрессивность. Насекомые заполняют не только лесные массивы и дачные участки, но и проникают в городские квартиры через вентиляционные шахты и оконные сетки. Увеличение популяции кровососов вынуждает людей использовать защитные костюмы и усиленные репелленты даже в городских парках.

Фото: commons.wikimedia.org by Dunpharlain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Комар

Биолог Константин Забелин объяснил резкий рост численности насекомых климатическими факторами. Снежная зима на тюменской земле создала слой теплоизоляции, предотвративший промерзание личинок, а обильное весеннее половодье сформировало массу временных водоемов для размножения. По словам специалиста, на которого ссылается tmn. aif. ru, влажная и жаркая погода сокращает цикл созревания особи, позволяя самкам делать кладку значительно чаще.

Избирательность комаров при поиске жертвы обусловлена не визуальными признаками, а химическим составом пота и температурой кожи. Энтомолог Василий Плотников отметил, что насекомые реагируют на выдыхаемый углекислый газ, чувствуя цель за десятки метров. При этом урбанизация заставляет "маленьких хищников" все чаще выбирать человека вместо животных, что повышает риски передачи инфекций, таких как туляремия или лихорадка Западного Нила. Подобная угроза актуальна и для владельцев домашних питомцев, чья безопасность в летний период требует особого внимания из-за миграции опасных насекомых.

"Присутствие большого количества комаров связано не только с паводком, но и с отсутствием системной дезинсекции в местах их массового выплода рядом с жилыми массивами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Кузнецов Аркадий Викторович.

Ответы на популярные вопросы о нашествии комаров

Почему комаров стало так много именно в этом году?

Главными причинами стали снежная зима, защитившая личинки от мороза, и обилие стоячей воды после паводков, что создало идеальные условия для роста популяции.

Правда ли, что комары кусают людей чаще, чем животных?

Исследования подтверждают, что из-за глобального потепления и городской застройки некоторые виды комаров эволюционировали и теперь предпочитают человеческий запах.

Какие болезни могут переносить обычные комары в России?

Комары способны передавать возбудителей дирофиляриоза, лихорадки Западного Нила, туляремии и малярии, которые попадают в регионы с перелетными птицами.

Помогают ли москитные сетки от современных комаров?

Горожане жалуются, что насекомые проникают через мельчайшие зазоры или коммуникации, поэтому рекомендуется дополнительно обрабатывать зоны входа в жилье репеллентами.

Читайте также