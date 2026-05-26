Бэби-бум в Новосибирском зоопарке: белый медвежонок Умка стал звездой сезона в 2026 году

Зоосфера

Новосибирский зоопарк в первой половине 2026 года столкнулся с масштабным пополнением: ряды обитателей пополнили десятки детенышей.

Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use
Московский зоопарк касса

После зимних холодов вольеры заняли новые жильцы — от миниатюрных птенцов журавлей до долгожданного белого медвежонка. Специалисты отмечают, что многие малыши уже окрепли и готовы к регулярным встречам с посетителями под открытым небом.

Центральным событием сезона стал выход из берлоги седьмого потомка знаменитых белых медведей Кая и Герды. Малыш, родившийся еще в декабре с массой всего 600 граммов, почти три месяца находился на попечении матери в закрытом логове.

Как сообщает издание atas.info, только в конце марта выяснилось, что на свет появился самец, которому в ходе голосования выбрали имя Умка. При этом дикая природа гораздо суровее — ранее подтверждена гибель белого медведя от вируса H5N5 в Арктике, что делает выживание вида в зоосадах критически важным.

Пернатый сектор зоопарка представил публике двух птенцов черных венценосных журавлей, вылупившихся в середине февраля. Эти редкие птицы, занесенные в Международную Красную книгу, родились крохотными (около 70 граммов), но к маю уже обзавелись густым пухом.

Ожидается, что через несколько месяцев на их головах сформируются характерные золотистые венцы, давшие название виду. Разнообразие приплода дополнили тройня бинтуронгов, детеныш орангутанов Бату и Мишель, а также пятеро речных выдр.

"Такая высокая рождаемость среди экзотических видов свидетельствует о качественных условиях содержания и грамотном подборе пар. Успех с орангутанами и белыми медведями — это результат многолетней работы зоотехников", — отметил в беседе с Pravda.Ru сотрудник научного зоопарка Сергей Ильин.

В секции приматов особое внимание уделяют игрункам Жоффруа, где основную нагрузку по воспитанию взял на себя самец. Он носит потомство на спине, передавая малышей матери исключительно для кормления.

Подобная слаженность в семьях животных напоминает иерархию хищников, о которой мы писали в материале о том, как иерархия волчьей стаи меняется в зависимости от условий среды.

В целом, весенний сезон подтвердил статус Новосибирского зоопарка как одного из самых эффективных центров по сохранению редких животных в стране.

Ответы на популярные вопросы о бэби-буме в зоопарке

Когда белый медвежонок Умка начал выходить на улицу?

Первый кратковременный выход медведицы Герды за пищей зафиксирован 26 февраля, а полноценные прогулки с медвежонком начались в конце марта.

В каком возрасте у венценосных журавлей появляется "корона"?

Золотистый венец из перьев начинает формироваться спустя несколько месяцев после рождения, сменяя младенческий пух.

Правда ли, что у игрунок детей воспитывает отец?

Да, у игрунок Жоффруа самец выполняет роль основного опекуна, обеспечивая безопасность и транспортировку детенышей.

Как часто в зоопарке рождаются бинтуронги?

Для местной пары это уже второе пополнение за календарный год, что является редким показателем для данного вида в неволе.

