Бэби-бум в Новосибирском зоопарке: белый медвежонок Умка стал звездой сезона в 2026 году

Новосибирский зоопарк в первой половине 2026 года столкнулся с масштабным пополнением: ряды обитателей пополнили десятки детенышей.
После зимних холодов вольеры заняли новые жильцы — от миниатюрных птенцов журавлей до долгожданного белого медвежонка. Специалисты отмечают, что многие малыши уже окрепли и готовы к регулярным встречам с посетителями под открытым небом.
Центральным событием сезона стал выход из берлоги седьмого потомка знаменитых белых медведей Кая и Герды. Малыш, родившийся еще в декабре с массой всего 600 граммов, почти три месяца находился на попечении матери в закрытом логове.
Как сообщает издание atas.info, только в конце марта выяснилось, что на свет появился самец, которому в ходе голосования выбрали имя Умка. При этом дикая природа гораздо суровее — ранее подтверждена гибель белого медведя от вируса H5N5 в Арктике, что делает выживание вида в зоосадах критически важным.
Пернатый сектор зоопарка представил публике двух птенцов черных венценосных журавлей, вылупившихся в середине февраля. Эти редкие птицы, занесенные в Международную Красную книгу, родились крохотными (около 70 граммов), но к маю уже обзавелись густым пухом.
Ожидается, что через несколько месяцев на их головах сформируются характерные золотистые венцы, давшие название виду. Разнообразие приплода дополнили тройня бинтуронгов, детеныш орангутанов Бату и Мишель, а также пятеро речных выдр.
В секции приматов особое внимание уделяют игрункам Жоффруа, где основную нагрузку по воспитанию взял на себя самец. Он носит потомство на спине, передавая малышей матери исключительно для кормления.
В целом, весенний сезон подтвердил статус Новосибирского зоопарка как одного из самых эффективных центров по сохранению редких животных в стране.
Первый кратковременный выход медведицы Герды за пищей зафиксирован 26 февраля, а полноценные прогулки с медвежонком начались в конце марта.
Золотистый венец из перьев начинает формироваться спустя несколько месяцев после рождения, сменяя младенческий пух.
Да, у игрунок Жоффруа самец выполняет роль основного опекуна, обеспечивая безопасность и транспортировку детенышей.
Для местной пары это уже второе пополнение за календарный год, что является редким показателем для данного вида в неволе.
