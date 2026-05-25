Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Испытание тишиной: актриса Зендея вспомнила самую неловкую ошибку в работе с Кристофером Ноланом
Парад пустышек: Алёна Водонаева нашла лишь одного достойного среди новых кумиров
Холодильник пуст, зато тираж закуплен: что заставляет людей верить в чудо лотереи
Шляпу долой, тут только ярость: Боярский вынес суровый приговор новой версии "Гамлета"
Кровавый хаос на М12: автобус с гостями из КНДР превратился в снаряд
Пока Акиньшина выбирает коляску: почему экс-жена Козловского обратилась в суд
Свидание с инсультом: как секс становится причиной молодых инсультов
Мир теряет миротворцев: почему доверие к операциям падает?
320 часов вместо свободы: наказание за нападение на собаку

Опасная нежность: ночной сон с кошкой привел к перелому руки

Зоосфера

Кошка в доме — это не просто пушистый обитатель. Это хищник с развитым социальным инстинктом, выбирающий зону комфорта по своему усмотрению. В одной из китайских провинций привычный утренний ритуал обернулся для хозяйки медицинским диагнозом. Кот, выбравший местом для ночлега руку спящей девушки, спровоцировал серьезные осложнения. Животное проспало на конечности хозяина всю ночь. Утром рука онемела, а спустя три дня болевой синдром стал невыносимым. Рентгенологическое обследование выявило перелом кисти.

Кошка прячется под одеялом
Фото: Pravda.Ru by Михаил Кравцов is licensed under publiс domain
Кошка прячется под одеялом

"Длительное сдавление мягких тканей при неподвижном положении ведет к ишемии. Даже небольшой вес кошки, распределенный на ограниченном участке, при многочасовом воздействии провоцирует глубокие нарушения кровообращения. Это не редкость в практике, когда безобидные привычки становятся причиной патологий", — разъяснил ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Почему вес питомца опасен для человека

Физика сна с животным скрывает угрозы, которые неочевидны для владельца. Статическое давление меняет локальный метаболизм тканей. Лишенные притока кислорода сосуды спазмируются. Травма в данном случае — это результат сочетания веса животного и анатомической уязвимости зоны запястья.

Тип воздействия Последствие
Длительное сдавление (выше 4 часов) Синдром длительного сдавливания, ишемия
Регулярное давление на суставы Хронический болевой синдром, микротравмы

"Сам факт перелома говорит о том, что рука находилась в неестественном положении максимально долго. Животное в глубокой фазе сна не чувствует неудобства партнера, а человек под действием глубокого сна может не ощутить болевого сигнала вовремя", — отметил фелинолог Наталья Гаврилова.

Подобная неосмотрительность напоминает масштабный сбой, когда цепочка незначительных ошибок приводит к коллапсу системы. Отношения с питомцем должны строиться на понимании биологических циклов обоих участников.

"Люди часто романтизируют близость с животным, забывая о элементарной физиологии. Если питомец проявляет гиперактивность или, наоборот, излишне пассивен в выборе места отдыха, стоит пересмотреть организацию спального места", — предположил специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о содержании питомцев

Почему кошка выбирает для сна именно человека?

Кошка стремится к источнику тепла и чувству психологической безопасности. Ваше тело для нее — стабильная среда с предсказуемой температурой.

Что делать, если конечность онемела от веса животного?

Немедленно смените позу. Если онемение сопровождается резкой болью после пробуждения, необходим визит к врачу для исключения повреждения нервных окончаний.

Нужно ли запрещать питомцу спать на человеке?

Запрет не обязателен, но нужно ограничивать давление на суставы и хрупкие зоны тела. Обучайте питомца спать рядом, а не сверху.

Может ли животное чувствовать, что причиняет боль?

В глубокой фазе сна кошки могут не реагировать на дискомфорт хозяина до тех пор, пока человек не начнет активно движение.

Читайте также

Экспертная проверка: ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин, фелинолог Наталья Гаврилова, специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Еда и рецепты
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Еда и рецепты
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Еда и рецепты
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Популярное
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода

Масштабные климатические сдвиги веками перекраивали карты и ломали режимы, заставляя целые государства бороться за выживание в условиях глобального холода.

Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Всё, что нам говорили о Вселенной — ошибка? Что физики скрывают о Большом взрыве
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Последние материалы
Магия прикосновений: всего одна привычка превратит вашу квартиру в место силы
Холодильник пуст, зато тираж закуплен: что заставляет людей верить в чудо лотереи
Эра хрупкого поликарбоната прошла: новый тип теплиц задает иные стандарты прочности
Гид по уходу за шерстью: какой инструмент нужен именно вашей собаке или кошке
Шляпу долой, тут только ярость: Боярский вынес суровый приговор новой версии "Гамлета"
Кровавый хаос на М12: автобус с гостями из КНДР превратился в снаряд
Уникальное упражнение для всего тела: как за 5 минут проработать каждую мышцу
Это аптечное средство уничтожает плесень и бактерии лучше дорогой бытовой химии
Пока Акиньшина выбирает коляску: почему экс-жена Козловского обратилась в суд
Тягучий сыр и море зелени: секрет самых сочных домашних лепешек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.