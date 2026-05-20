Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сердце галактики снова бьется: сверхмассивная черная дыра вышла из комы спустя 18 месяцев
Кэшбэк по-страховому: эксперты рассказали о новых правах автовладельцев при отказе от ОСАГО
Учёные нашли астероид, который несётся с бешеной скоростью — остановить его почти невозможно
Там, где нет глобального магнетизма: учёные в шоке от уникального феномена в атмосфере Марса
Заградотряд для Lada: почему китайским брендам связывают руки в России
Солнце превращает автомобиль в печь — без этих двух вещей пластик треснет, а лак выгорит за сезон
Российский вездеход встал на конвейер — спасатели дождались машину для самых гиблых мест
Дорогая цена поломок: как владелец бракованного кроссовера отсудил у дилера 6 миллионов рублей
Забудьте про китайские иероглифы — в Шушарах собрали кроссовер уровня премиум по цене хорошего китайца

Архитектура тьмы: ученые раскрыли тайное присутствие суперхищника в водах Австралии

Зоосфера

Глубоководные желоба — это не просто толща воды, это инопланетная архитектура давления и тьмы. Спустя четверть века молчания Индийский океан подал голос: ученые зафиксировали следы ДНК гигантского кальмара у берегов Австралии. Архитеутис — самый настоящий биомеханический шедевр эволюции — снова подтвердил статус левиафана, который не спешит попадаться на глаза, но незримо правит в своем биотопе.

Гигантский глубоководный кальмар в темных водах
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Гигантский глубоководный кальмар в темных водах

Биотоп бездны: анализ eDNA

Технология Environmental DNA (eDNA) работает как высокоточный скальпель. Вы берете литр морской воды, а получаете генетический паспорт всей экосистемы. Исследователи у рифа Нингалу просеяли 178 образцов, выделив генетические маркеры 226 видов. Среди привычных обитателей шельфа всплыл код того, кто должен был оставаться легендой.

"Обнаружение ДНК — это не случайность, а приговор старым методикам. Мы фиксируем присутствие суперхищника там, где визуальное наблюдение бессильно из-за экстремальных характеристик среды", — [отметил] в беседе с Pravda. Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Среда обитания гигантского кальмара — это тонкая настройка pH, температуры около 4°C и колоссального давления. Нарушение любого параметра превращает живой танк в желе. Именно поэтому мы 25 лет находили лишь мертвые туши, выброшенные на берег силой шторма или болезни.

Интеллект в 13 метрах плоти

Гигантский кальмар не просто моллюск. Это обладатель самого большого глаза на планете (размером с обеденную тарелку) и сложнейшей нервной системы. Его поведение — это стратегия выживания в пустоте. Он не меняет цвет для маскировки, как его мелководные кузены. Его окраска — это способ коммуникации и управления настроением в мире, где свет существует лишь в виде редких биолюминесцентных вспышек.

Параметр Характеристика архитеутиса
Максимальная длина 13 метров (по данным Смитсоновского института)
Метод обнаружения Секвенирование метагеномной ДНК из морской воды

"Содержание таких существ в искусственной среде невозможно. Любой аквариум — смерть для существа, чей метаболизм заточен под давление в сотни атмосфер. Мы можем только наблюдать", — [подчеркнул] эксперт по содержанию диких животных Константин Ершов.

Невидимые соседи рифа Нингалу

Сенсация с кальмаром затмила другой важный факт: ученые нашли 83 вида, которых в этих водах быть не должно. Биотоп меняется быстрее, чем мы успеваем его описывать. Океан превращается в динамический архив, где старые обитатели отступают под давлением климата, а глубоководные монстры, такие как гигантский кальмар, остаются константой безопасности в своих недосягаемых замках.

"Анализ воды у Нингалу доказал: мы знаем о поверхности Луны больше, чем о жизни в пяти километрах под килем. ДНК кальмара — это сигнал о здоровье всей пищевой цепи", — [объяснил] зоолог Дмитрий Мельников.

Ответы на популярные вопросы о гигантах глубин

Почему кальмара нашли через ДНК, а не камерой?

Глубоководные аппараты пугают крупных хищников вибрацией и ярким светом. ДНК остается в воде несколько суток, позволяя фиксировать визит животного без прямого контакта.

Опасен ли гигантский кальмар для человека?

Вероятность встречи стремится к нулю. Ареал обитания кальмара начинается там, где заканчиваются возможности любого рекреационного дайвинга.

Может ли кальмар достигать больших размеров?

Существуют косвенные улики (шрамы на коже кашалотов) от присосок, диаметр которых указывает на особей длиной более 18 метров. Но научно подтвержденный предел пока — 13 метров.

Читайте также

Экспертная проверка: биолог-эколог Аркадий Кузнецов, специалист по содержанию диких животных Константин Ершов, зоолог Дмитрий Мельников
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ловушка высокой пробы для россиян: почему ювелирные изделия никогда не станут полноценной инвестицией
Экономика и бизнес
Ловушка высокой пробы для россиян: почему ювелирные изделия никогда не станут полноценной инвестицией
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Наука и техника
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Новости спорта
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Популярное
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет

Звездчатка средняя способна полностью захватить участок за считаные дни, однако радикальные методы борьбы с этим растением могут серьезно навредить вашему урожаю.

Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Козырь в рукаве: совместные маневры Москвы и Минска сделали провокации Запада бессмысленными
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Вокруг Прибалтики прозвучал тревожный сигнал: Москва больше не исключает жестких мер
В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
Последние материалы
Как удалить липкий след от этикетки: способ, который работает на любых поверхностях
Добавит красивый объем с боковых сторон: простое упражнение сделает ягодицы округлыми
Спрос на них вырос сразу на 38%: какие китайские авто чаще всего находят с чистой историей
Российский вездеход встал на конвейер — спасатели дождались машину для самых гиблых мест
Мифы и правда об яичных желтках: кому и почему стоит ограничить их потребление
Больше не вернетесь к обычной окрошке: добавьте этот овощ — вкус в 10 раз лучше
Ваш полив кормит слизней: 3 копеечных приема, после которых вредители уйдут с участка
Рубль там чувствует себя королем: 3 страны, где можно шиковать за копейки
Защита от солнца в вашей тарелке: можно ли заменить SPF-крем виноградной диетой
Хватит терпеть боль: 5 простых упражнений для тех, кто проводит за компьютером
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.