Клещи, бешенство и самовыгул: что обязаны сделать владельцы собак перед выездом на дачу

Зоосфера

Летний выезд на дачу с собакой требует от владельца тщательной подготовки, чтобы отдых не превратился в череду походов к ветеринару. Загородная среда кардинально отличается от привычного городского ландшафта обилием сенсорных раздражителей и скрытых угроз, от диких зверей до палящего солнца.

Сиба-ину

Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц подчеркивает, что для животного смена обстановки — это мощное эмоциональное потрясение, способное спровоцировать непредсказуемые реакции у прежде спокойного питомца.

Особое внимание следует уделить физической безопасности и поддержанию дисциплины, не позволяя собаке расслабляться сверх меры. Свободный выгул допустим исключительно внутри надежно огороженного участка, где исключена возможность подкопа или случайного травматизма об острые ветки и глубокие ямы. Владельцам пород с выпуклыми глазами, таких как мопсы или бульдоги, нужно быть вдвойне бдительными, ведь обычный сухой кустарник может стать причиной серьезного повреждения глазницы, сообщает Общественная Служба Новостей.

Биохимическая защита организма — еще один критический аспект дачного сезона, начинающийся с обязательной вакцинации от бешенства и превентивной борьбы с эктопаразитами. Интегрируя современные таблетки или капли в график ухода, хозяин минимизирует риски заражения пироплазмозом, переносчиками которого являются иксодовые клещи. Помимо насекомых, угрозу представляют ежи, змеи и грызуны, контакт с которыми может привести к инфицированию или тяжелым травмам, поэтому наличие под рукой укомплектованной ветеринарной аптечки жизненно необходимо.

"При выезде на природу важно помнить, что резкая смена рациона или употребление воды из открытых водоемов может привести к расстройству ЖКТ, поэтому привычный корм и чистая питьевая вода должны быть в приоритете", — объяснил в беседе с Pravda.Ru кинолог Мартынов Олег.

Терморегуляция собак в жару заслуживает отдельного упоминания: густая шерсть часто служит изолятором, и радикальная стрижка не всегда идет на пользу. Карапетьянц советует использовать охлаждающие попоны и обеспечивать постоянный доступ к тени, поскольку тепловой удар у животных развивается стремительно. Если планируется купание, не стоит бросать разогретую собаку в холодную воду сразу после активных игр — резкий температурный контраст создает избыточную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что крайне дискомфортно для четвероногого друга.

Ответы на popularные вопросы о безопасности собак на даче

Нужно ли делать прививку от бешенства, если собака не выходит за пределы участка?

Да, это обязательная мера, так как на участок могут проникнуть дикие животные, например, ежи или мыши, которые являются переносчиками вируса.

Как спасти собаку от перегрева без радикальной стрижки?

Обеспечьте постоянный доступ к чистой воде, создайте теневое укрытие и используйте специальные охлаждающие аксессуары или смачивайте живот животного прохладной водой.

Почему нельзя отпускать собаку в лес без поводка?

В лесу собака может испугаться резких звуков, встретить агрессивных диких животных или случайно напугать других отдыхающих, что приведет к конфликту или потере питомца.

Что должно быть в дачной аптечке для собаки?

Обязательный набор включает антигистаминные препараты, антисептики, бинты, сорбенты для кишечника и контакты ближайшей круглосуточной ветеринарной клиники.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
