Сезон охоты открыт: микроскопические личинки атакуют людей и проникают под кожу

Представьте: субботний полдень, парк, мягкая трава под вековым дубом. Вы присели отдохнуть, наслаждаясь теплом. На следующее утро лодыжки пронзает зуд. К вечеру он доползает до пояса. Вы буквально впиваетесь ногтями в кожу. Поздравляем, вы стали обедом для чиггеров. Эти микроскопические террористы превращают жизнь в чесоточный ад. Разберемся, кто это и как не стать их биомассой.
Чиггер — это не насекомое. Биологически это личиночная стадия клещей семейства Trombiculidae. Ближайшие родственники — пауки и скорпионы. У них восемь ног и хитиновый экзоскелет. В мире насчитывают более 3000 видов этих созданий. На людей охотятся лишь 15. Они почти невидимы. Красная точка размером с пылинку — вот и весь портрет. Заметить их на коже без микроскопа невозможно. Экосистема чиггера агрессивна к чужакам.
"Чиггеры опасны не укусом, а ферментами. Они не пьют кровь. Они превращают ваши клетки в питательный суп", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru биолог Дмитрий Мельников.
Они живут везде. Кроме Антарктиды. Чиггеры оккупировали шесть континентов. Но их штаб-квартира — влажные тропики и умеренные широты. Идеальная среда обитания — заросшие луга, лесная подстилка, влажные парки. Они ненавидят высоту. Выше 30 сантиметров от земли чиггер не поднимается. Кустарники и кроны деревьев для них — безвоздушное пространство. Их цель всегда находится на уровне лодыжек. Трава — главная зона риска.
|Зона риска
|Уровень опасности
|Стриженый газон
|Низкий
|Высокая влажная трава
|Критический
|Лесная подстилка (листва)
|Высокий
"Чиггеры активируются при температуре выше 20 градусов. Пик агрессии приходится на влажное лето", — объяснил эксперт по содержанию диких животных Константин Ершов.
Они не кусают в привычном смысле. Личинка вводит в кожу слюну с мощными энзимами. Эти вещества растворяют ткани человека. Образуется стилостома — полая трубка из разрушенных клеток. Через неё чиггер высасывает лимфу и клеточный сок. Зуд — это аллергический ответ организма на вторжение чужеродных белков. Тело буквально горит. Чесать нельзя. Можно занести вторичную инфекцию и превратить "укус" в гнойную рану. Система защиты проста: высокая обувь и репелленты.
"Паразит не задерживается на коже долго. Он отпадает сам, оставив после себя воспаление", — отметил ветеринарный врач Антон Тарасов.
В умеренных широтах — редко. В Азии они могут быть переносчиками цуцугамуши (лихорадки кустарников). Но чаще угрозу представляет именно расчесывание ран.
Обычно через 3-6 часов после контакта. Пик наступает через 1-2 дня. Зуд может сохраняться до двух недель.
Да. Если помыться с мылом сразу после прогулки в высокой траве, можно смыть бродячих личинок до того, как они успеют закрепиться и начать "растворять" кожу.
