Сезон охоты открыт: микроскопические личинки атакуют людей и проникают под кожу

Представьте: субботний полдень, парк, мягкая трава под вековым дубом. Вы присели отдохнуть, наслаждаясь теплом. На следующее утро лодыжки пронзает зуд. К вечеру он доползает до пояса. Вы буквально впиваетесь ногтями в кожу. Поздравляем, вы стали обедом для чиггеров. Эти микроскопические террористы превращают жизнь в чесоточный ад. Разберемся, кто это и как не стать их биомассой.

Пикник у речки

Биологический портрет: паук в миниатюре

Чиггер — это не насекомое. Биологически это личиночная стадия клещей семейства Trombiculidae. Ближайшие родственники — пауки и скорпионы. У них восемь ног и хитиновый экзоскелет. В мире насчитывают более 3000 видов этих созданий. На людей охотятся лишь 15. Они почти невидимы. Красная точка размером с пылинку — вот и весь портрет. Заметить их на коже без микроскопа невозможно. Экосистема чиггера агрессивна к чужакам.

"Чиггеры опасны не укусом, а ферментами. Они не пьют кровь. Они превращают ваши клетки в питательный суп", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru биолог Дмитрий Мельников.

Биотоп агрессора: где ждать засаду

Они живут везде. Кроме Антарктиды. Чиггеры оккупировали шесть континентов. Но их штаб-квартира — влажные тропики и умеренные широты. Идеальная среда обитания — заросшие луга, лесная подстилка, влажные парки. Они ненавидят высоту. Выше 30 сантиметров от земли чиггер не поднимается. Кустарники и кроны деревьев для них — безвоздушное пространство. Их цель всегда находится на уровне лодыжек. Трава — главная зона риска.

Зона риска Уровень опасности Стриженый газон Низкий Высокая влажная трава Критический Лесная подстилка (листва) Высокий

"Чиггеры активируются при температуре выше 20 градусов. Пик агрессии приходится на влажное лето", — объяснил эксперт по содержанию диких животных Константин Ершов.

Зачем им ваша кожа: механизм атаки

Они не кусают в привычном смысле. Личинка вводит в кожу слюну с мощными энзимами. Эти вещества растворяют ткани человека. Образуется стилостома — полая трубка из разрушенных клеток. Через неё чиггер высасывает лимфу и клеточный сок. Зуд — это аллергический ответ организма на вторжение чужеродных белков. Тело буквально горит. Чесать нельзя. Можно занести вторичную инфекцию и превратить "укус" в гнойную рану. Система защиты проста: высокая обувь и репелленты.

"Паразит не задерживается на коже долго. Он отпадает сам, оставив после себя воспаление", — отметил ветеринарный врач Антон Тарасов.

Ответы на популярные вопросы

Переносят ли чиггеры болезни?

В умеренных широтах — редко. В Азии они могут быть переносчиками цуцугамуши (лихорадки кустарников). Но чаще угрозу представляет именно расчесывание ран.

Как быстро появляется зуд?

Обычно через 3-6 часов после контакта. Пик наступает через 1-2 дня. Зуд может сохраняться до двух недель.

Помогает ли душ?

Да. Если помыться с мылом сразу после прогулки в высокой траве, можно смыть бродячих личинок до того, как они успеют закрепиться и начать "растворять" кожу.

