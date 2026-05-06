Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тектонический сдвиг на авторынке: Toyota и Jaecoo разнесли всех, а Jetour и Changan утонули
Спасла ребенка и стала изгоем: почему героический поступок в Казани вызвал гнев в сети
Ценовой разрыв: из чего на самом деле складывается стоимость кофе в России
Маршрут в тени: Почта России сократила детализацию трекинга до минимума
Вместо машины — куча проблем и долгов: как перекупы оставляют покупателей у разбитого корыта
Мина замедленного действия в кошельке: почему тысячи водителей скоро останутся без прав
Разрыв связи с дорогой: почему привычка выжимать сцепление мешает тормозить
Токсичность за кадром "Друзей": Лиза Кудроу объяснила, за что фанаты должны ненавидеть Росса
От воспитания юношей к управлению мастерами: главные вызовы для нового наставника армейцев

Зубастые захватчики дач: сибирские аграрии столкнулись с беспрецедентной атакой карбышей

Зоосфера

Дачные участки Тюменской области столкнулись с нашествием агрессивных лесных обитателей, которые массово выходят из спячки в поисках пропитания. Прожорливые грызуны, известные как карбыши, уничтожают посадки и проявляют открытую враждебность к людям и домашним питомцам.

Карбыш в огороде
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Карбыш в огороде

Особенности поведения диких хомяков

Дикий хомяк значительно превосходит своих домашних сородичей по размерам, достигая веса в один килограмм при длине тела до 30 сантиметров. Вместе с тем, основной проблемой для аграриев становится не столько аппетит зверя, сколько его неуживчивый нрав: в отличие от многих грызунов, карбыши склонны нападать первыми, защищая свою территорию или добычу. Животные способны прокусить кожаную обувь и плотные садовые перчатки, а их жертвами нередко становятся кошки, получающие в схватках серьезные рваные раны, сообщает tmn.aif.ru.

"Карбыши обладают уникальной для грызунов дерзостью и не боятся вступать в прямой конфликт с противником, превосходящим их по весу. Опасность представляют не только глубокие раны от зубов, но и риск заражения тяжелыми инфекциями, которые эти животные переносят в дикой среде", — объяснил в беседе с Pravda. Ru зоолог Мельников Дмитрий Сергеевич.

Риски для здоровья и способы защиты

Специалисты предупреждают, что дикие грызуны являются переносчиками опасных заболеваний, включая туляремию, бешенство и лептоспироз. Стоит отметить, что высокая плодовитость вида позволяет популяции восстанавливаться в кратчайшие сроки, так как одна самка способна приносить потомство до трех раз за сезон. В свою очередь, для защиты огородов рекомендуется использовать ультразвуковые отпугиватели или специализированные приманки. Подобная тактика защиты актуальна и против других лесных гостей, ведь часто один укус колючего гостя гарантирует серьезные проблемы со здоровьем без своевременной вакцинации.

Ответы на популярные вопросы о диких хомяках

Чем дикий хомяк отличается от обычного?

Карбыш значительно крупнее, агрессивнее и ведет одиночный образ жизни, в то время как домашние виды декоративны и миролюбивы.

Какие растения больше всего привлекают карбышей?

Они предпочитают корнеплоды (морковь, свеклу, картофель), а также молодую зелень лука, петрушки и злаковые культуры.

Почему они нападают на домашних кошек?

Это территориальные животные, которые не боятся хищников и защищают свои норы или запасы еды, проявляя ярость при любой попытке сближения.

Как обезопасить себя при встрече с грызуном?

Не следует пытаться поймать зверька руками или загонять его в угол; лучше медленно отступить, так как хомяк может прыгнуть и укусить.

Читайте также

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Живой щит из генералов НАТО: разбор мифов о полете Владимира Зеленского
Мир. Новости мира
Живой щит из генералов НАТО: разбор мифов о полете Владимира Зеленского
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Технологии
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Популярное
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае

Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.

Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Забытый герой колхозных полей: скрытный хищник спасал урожай и держал грызунов в страхе
Политический приговор Мерцу: канцлера гонят в отставку за разграбление казны ради Киева
738 дней над бездной: как обычная женщина обманула смерть и лесорубов на высоте 60 метров
738 дней над бездной: как обычная женщина обманула смерть и лесорубов на высоте 60 метров
Последние материалы
Ценовой разрыв: из чего на самом деле складывается стоимость кофе в России
Нефтяной крах ОПЕК: добыча рухнула до уровня 1990 года из-за блокады Ормузского пролива
Новая формула расчета зарплаты: ночные и переработки теперь считаются по-другому
Маршрут в тени: Почта России сократила детализацию трекинга до минимума
Хруст стоит на всю кухню: жареная цветная капуста с анчоусами исчезает быстрее мяса
Весенний парфюм, который меняет все: тренды, о которых вы еще не слышали
Вместо машины — куча проблем и долгов: как перекупы оставляют покупателей у разбитого корыта
Болит поясница после сидения? Это упражнение работает как смазка для позвоночника
Мина замедленного действия в кошельке: почему тысячи водителей скоро останутся без прав
Ни шагу без Трампа: Нетаньяху боится чихнуть в сторону Ирана без звонка в Вашингтон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.