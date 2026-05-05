Миллионы на гуманность: как Казань планирует решать проблему бродячих собак в 2026 году

Зоосфера

Власти Казани выделили значительные средства на регулирование численности безнадзорных животных в 2026 году. Общий объем финансирования составил 42,5 млн рублей, при этом основная часть суммы — порядка 40 млн рублей — будет направлена на ветеринарное обслуживание, питание и содержание собак в приютах. Непосредственно на процедуры отлова заложено около 2 млн рублей, что подчеркивает смещение акцента в сторону гуманного обращения и поиска новых владельцев для питомцев.

Фото: freepik.com by DejaVu Designs, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анализ ситуации за прошлый год выявил неоднозначные тренды в столице Татарстана: количество обращений горожан выросло на 300 случаев, а число инцидентов с укусами достигло 1,4 тысячи.

Как сообщает inkazan.ru, в пятилетней ретроспективе наблюдается позитивная динамика, поскольку с 2021 года общая масса жалоб снизилась на 43%. Глава исполкома Рустем Гафаров подчеркнул эффективность программы "Казань — город без брошенных животных", несмотря на временные колебания статистики, и поручил детально изучить причины недавнего роста показателей.

Активная фаза профилактики позволила стерилизовать более 6,8 тысячи особей и вакцинировать от бешенства почти 19 тысяч четвероногих за минувший отчетный период. Важным этапом контроля стала обязательная чипизация: в единую базу данных уже внесены сведения о 10,5 тысячи собак. Помимо муниципальных мер, эксперты напоминают о важности ответственного владения, ведь эмоциональное состояние питомца напрямую зависит от условий его содержания и контакта с человеком.

"Инвестиции в приюты и стерилизацию — это единственный научно обоснованный путь к снижению агрессии в городской среде. Однако владельцам важно помнить и о гигиене: часто защита домашних кошек от паразитов и собак игнорируется, хотя животные могут приносить угрозу в дом прямо с улицы через невидимые контакты", — отметил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по домашним животным Лазарев Максим .

Ответы на популярные вопросы о контроле за бездомными животными в Казани

Какая сумма выделена на бездомных животных в 2026 году?

В текущем году бюджет Казани на нужды безнадзорных животных составил 42,5 миллиона рублей, выделенных из республиканской казны.

На что именно тратятся бюджетные средства в рамках программы?

Более 40 миллионов рублей уходит на содержание животных в приютах, лечение и стерилизацию, тогда как на сам отлов тратится лишь малая доля бюджета.

Улучшилась ли статистика по укусам и жалобам в долгосрочной перспективе?

Да, за пять лет количество жалоб на собак в Казани сократилось на 43%, а число зафиксированных укусов снизилось по сравнению с данными 2021 года.

Сколько животных в городе уже имеют официальную регистрацию с чипом?

На сегодняшний день в государственную систему внесены данные о 10,5 тысячи чипированных животных, что упрощает их идентификацию и контроль.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
