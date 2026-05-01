Не списывайте на работу: усталость может быть сигналом серьезных нарушений
Сон станет крепче, а кошелёк — полнее: хитрость с суммой займа, которая спасёт от банкротства
Город строит ловушки: где именно ветер набирает скорость, способную снести рекламный щит
Машина всмятку, а винить некого: почему спрятать авто от стихии стало невыполнимой миссией
Гриб выглядит похоже, но выдаёт себя формой: как отличить сморчок от строчка в лесу
Вместо банка — за угол в ломбард: почему россияне стали вспоминать о залоге колец и цепочек
Ловушка профицита: как избыток квартир в Ростове меняет тактику местных застройщиков
Кредит пожирает будущее: как попытка закрыть старую дыру в бюджете превращается в триллер
Инвестиция на колесах: как тип двигателя и класс авто влияют на будущую перепродажу

Ветеринары и власти вынесли вердикт: в каком состоянии находятся экзотические животные в Талдоме

Зоосфера

В Талдомском городском округе завершилась комплексная проверка частного зоопарка, функционирующего при местном гостиничном комплексе. Инициаторами ревизии выступили представители окружной администрации, специалисты территориальной ветеринарной станции и инициативные группы граждан. Согласно официальным данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, условия содержания диких животных на объекте признаны соответствующими всем нормам качества и безопасности.

Женщина кормит животное

Основной целью визита общественников и чиновников стал мониторинг комфорта и качества питания обитателей комплекса. В инспекции участвовали заместители главы Талдома Екатерина Марусева и Юрий Воробьев, которые лично осмотрели вольеры с львятами, медвежатами, рысями и волками. Как сообщают "Вести Подмосковья", в коллекции зверинца также представлены северные олени и верблюд, при этом каждый зоопарк обязан учитывать биологические потребности столь разных видов.

Ветеринарный контроль на территории осуществляется в непрерывном режиме: специалисты проводят своевременную вакцинацию и обязательные противоэпизоотические процедуры. Сотрудники профильного ведомства подтвердили, что для зверей сформирована уютная и защищенная среда, исключающая риски для их здоровья. Правильно подобранный рацион и соблюдение санитарных регламентов позволяют поддерживать популяцию в оптимальной физической форме.

"Регулярный мониторинг частных коллекций критически важен, так как соблюдение биохимического баланса в питании и наличие достаточного пространства напрямую влияют на долголетие крупных хищников в неволе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по правилам содержания животных Андрей Нестеров.

Ответы на популярные вопросы о проверках зоопарков

Кто имеет право проверять частные зоопарки?

Помимо профильных ведомств вроде Россельхознадзора и Минсельхоза, в проверках могут участвовать представители муниципальной администрации и ветеринарные врачи.

Какие животные содержатся в зоопарке Талдома?

В коллекции представлены медведи, львы, волки, олени, верблюд и рыси, за состоянием которых следят опытные специалисты.

Какие ветеринарные мероприятия обязательны для обитателей?

Животные в обязательном порядке проходят вакцинацию и плановые противоэпизоотические обследования для предотвращения распространения инфекций.

Как оценивается комфорт животных при проверке?

Комиссия анализирует чистоту вольеров, наличие доступа к воде, качество кормов, а также физическое и психологическое состояние особей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Трагедия под грифом секретно: как в 1952 году в СССР за пару часов исчез целый город и тысячи людей
Наука и техника
Трагедия под грифом секретно: как в 1952 году в СССР за пару часов исчез целый город и тысячи людей
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Садоводство, цветоводство
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Инженерный подход в огороде: как одна грядка заменяет две и повышает урожайность
Садоводство, цветоводство
Инженерный подход в огороде: как одна грядка заменяет две и повышает урожайность
Популярное
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ

После решения Москвы изменить условия транзита промышленный гигант Европы столкнулся с необходимостью радикальной перестройки ключевых нефтяных маршрутов.

Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Трагедия под грифом секретно: как в 1952 году в СССР за пару часов исчез целый город и тысячи людей
География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров Как водружали знамя над рейхстагом 30 апреля 1945 года. Рейхстаг заметили не сразу Андрей Николаев Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив Любовь Степушова
Секреты горы Ямантау: кто построил в глухой тайге мосты, которые не берет ни время, ни ржавчина
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Восемь зашедших, одна выжившая: что увидели ученые в недрах Тибета перед тем, как исчезнуть навсегда
Восемь зашедших, одна выжившая: что увидели ученые в недрах Тибета перед тем, как исчезнуть навсегда
Последние материалы
Бетон в сотах смертелен: почему пчеловоды в панике бегут от рапсовых полей
Быстро, сытно и без лишних хлопот: харчо из курицы становится любимым блюдом семьи
Ветеринары и власти вынесли вердикт: в каком состоянии находятся экзотические животные в Талдоме
Не списывайте на работу: усталость может быть сигналом серьезных нарушений
Осторожно, термошок: главные ошибки водителей при мойке машины в холодное время
Стёкла больше не плачут: ловите профессиональный план борьбы с черным грибком на окнах
Секрет подтянутого тела прячется в мелочах: короткие тренировки дома дают неожиданный результат
Жидкое золото на вашей кухне: как из обычных костей приготовить суперфуд
Самый вредный совет по борьбы с осами на даче: почему попытка утопить гнездо опасна для вашего здоровья
Красиво снаружи, слабо внутри: новые авто скрывают короткий срок службы и быструю потерю цены
