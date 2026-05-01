Ветеринары и власти вынесли вердикт: в каком состоянии находятся экзотические животные в Талдоме

В Талдомском городском округе завершилась комплексная проверка частного зоопарка, функционирующего при местном гостиничном комплексе. Инициаторами ревизии выступили представители окружной администрации, специалисты территориальной ветеринарной станции и инициативные группы граждан. Согласно официальным данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, условия содержания диких животных на объекте признаны соответствующими всем нормам качества и безопасности.
Основной целью визита общественников и чиновников стал мониторинг комфорта и качества питания обитателей комплекса. В инспекции участвовали заместители главы Талдома Екатерина Марусева и Юрий Воробьев, которые лично осмотрели вольеры с львятами, медвежатами, рысями и волками. Как сообщают "Вести Подмосковья", в коллекции зверинца также представлены северные олени и верблюд, при этом каждый зоопарк обязан учитывать биологические потребности столь разных видов.
Ветеринарный контроль на территории осуществляется в непрерывном режиме: специалисты проводят своевременную вакцинацию и обязательные противоэпизоотические процедуры. Сотрудники профильного ведомства подтвердили, что для зверей сформирована уютная и защищенная среда, исключающая риски для их здоровья. Правильно подобранный рацион и соблюдение санитарных регламентов позволяют поддерживать популяцию в оптимальной физической форме.
"Регулярный мониторинг частных коллекций критически важен, так как соблюдение биохимического баланса в питании и наличие достаточного пространства напрямую влияют на долголетие крупных хищников в неволе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по правилам содержания животных Андрей Нестеров.
Помимо профильных ведомств вроде Россельхознадзора и Минсельхоза, в проверках могут участвовать представители муниципальной администрации и ветеринарные врачи.
В коллекции представлены медведи, львы, волки, олени, верблюд и рыси, за состоянием которых следят опытные специалисты.
Животные в обязательном порядке проходят вакцинацию и плановые противоэпизоотические обследования для предотвращения распространения инфекций.
Комиссия анализирует чистоту вольеров, наличие доступа к воде, качество кормов, а также физическое и психологическое состояние особей.
