Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смена курса: временные маршруты трамваев изменят привычную жизнь екатеринбуржцев
Развод и исчезновение отца: скрытые последствия, которые проявятся в судьбе ребенка позже
Можно ли худеть без углеводов: мифы, которые мешают прогрессу в фитнесе раскрыты
Финансовый лайфхак: как понять, когда продукт в большой упаковке на самом деле дороже
Атмосферная ловушка: почему Красноярск и север края накрыло «черное небо»
Минфин призвал граждан инвестировать: россияне выбирают актив, который можно потрогать руками
Эти модели обуви будут носить все летом 2026 — стилисты раскрыли неожиданный список
Хегсет на слушаниях сравнил демократов с врагами США и требует 1,5 трлн долларов на военные расходы
Давление не любит крайностей: как спорт превращается из пользы в опасный стресс

Хотели порадовать, а довели до скальпеля: это лакомство для собак превращает кишечник в решето

Зоосфера » Собаки

Ветеринарный врач Екатерина Гуляева предупредила владельцев домашних животных о смертельной опасности, которую представляют обычные кости в рационе. Попадание жестких фрагментов в организм собаки способно спровоцировать механическую закупорку кишечника, разрывы стенок пищевода и системные сбои в работе органов пищеварения.

Подобные лакомства часто становятся причиной экстренных хирургических вмешательств, без которых питомец может погибнуть в течение нескольких суток.

Помимо риска травматизации, костные продукты негативно влияют на метаболизм и общее состояние желудочно-кишечного тракта. Острые края непереваренных остатков повреждают слизистую, вызывая острые гастриты, панкреатиты и патологии желчного пузыря.

Как сообщается на сайте MoneyTimes, регулярное употребление такого корма приводит к критическому уплотнению каловых масс и хроническим воспалениям параанальных желез.

"Закупорка кишечника инородным телом, кость стала и закрыла тонкий отдел кишечника, это срочная операция не требующая отлагательств, это в течение нескольких дней приведет к смертельному исходу. Недавно был случай у меня. Кошке дали куриную косточку, две веточки стали в распорку еще в пищеводе, еще даже не дошли до желудка, доставали под наркозом, под седацией", — пояснила Гуляева.

"Многие владельцы ошибочно воспринимают кости как средство для чистки зубов или развлечение, но на деле это "мина замедленного действия", которая может вызвать даже метеоризм у собак из-за нарушения микрофлоры или полную остановку пищеварения", — отметил в беседе с Pravda.Ru ветеринар Максим Лазарев.

Специалисты подчеркивают, что кости и жесткие сухожилия не несут биологической ценности, а радость животного от такой "добычи" обусловлена скорее потребностью во внимании хозяина.

Вместо рискованных экспериментов с питанием лучше сосредоточиться на качественном рационе и понимании психологии поведения питомца. Ошибки в подборе лакомств — это типичная ловушка из продуктов, которой можно легко избежать, выбрав безопасные промышленные аналоги.

Ответы на популярные вопросы о кормлении собак костями

Почему собакам нельзя давать вареные кости?

При термической обработке структура кости меняется: она становится более хрупкой и при разгрызании распадается на острые, как иглы, осколки, которые легко протыкают стенки желудка.

Какие симптомы указывают на то, что собака подавилась костью?

Основными признаками являются обильное слюнотечение, позывы к рвоте, кашель, беспокойство и попытки животного залезть лапой в пасть, чтобы убрать помеху.

Могут ли кости помочь от зубного камня?

Это миф: вместо очистки зубов кости чаще приводят к их стачиванию, переломам коронок и повреждению эмали, а гигиену лучше обеспечивать специальными игрушками-денталами.

Что делать, если собака уже съела кость?

Необходимо внимательно наблюдать за состоянием животного в течение 48 часов. При появлении вялости, отказе от еды или отсутствии стула следует немедленно обратиться в клинику.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.