Реестр домашних животных в России: поможет ли он избавиться от бездомных собак в итоге

Инициатива по созданию в России единого реестра домашних животных и введению обязательной маркировки может оказаться малоэффективной в борьбе с проблемой бездомных стай.

Рука гладит голову собаки

Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц убежден, что повальное чипирование не станет панацеей для сокращения численности безнадзорных зверей. Ранее стало известно, что Государственная дума планирует рассмотреть вопрос о законодательном закреплении идентификации питомцев.

Эксперт подчеркнул, что для чистокровных особей подобные механизмы работают десятилетиями благодаря системе клеймения, позволяющей отследить происхождение животного по существующим базам.

Современные микрочипы владельцы устанавливают преимущественно для пересечения границ или по собственной инициативе ради безопасности. Однако практическая польза системы в масштабах страны сомнительна, так как для идентификации найденного пса его сначала необходимо поймать и доставить в пункт со специальным сканером.

Многие ответственные хозяева уже сейчас оформляют ветеринарные паспорта и следят за здоровьем подопечных, решая вопросы питания или метеоризма у собак. Как сообщает NewsInfo, на которое ссылается Карапетьянц, массовое внедрение чипов может лечь неоправданным бременем на жителей сельской местности.

Специалист считает подобные меры популистскими, так как они не решают корень проблемы — нехватку эффективных приютов и их чрезмерную финансовую нагрузку на бюджет.

"Сама по себе база данных не изменит психологию безответственных владельцев, которые выбрасывают животных на улицу. Без контроля за разведением и жестких санкций за подкидывание щенков реестр останется просто списком", — отметил в беседе с Pravda.Ru кинолог Олег Мартынов.

Серьезные опасения вызывает и готовность инфраструктуры к считыванию данных с потерявшихся четвероногих, особенно когда проявляется агрессия собак или конфликтное поведение.

Константин Карапетьянц резюмировал, что вместо обсуждения реестров властям стоит сосредоточиться на фундаментальных вопросах содержания и сокращения популяции бесхозных стай.

Ответы на популярные вопросы о чипировании домашних животных

Поможет ли чип найти собаку по GPS?

Нет, стандартный микрочип — это пассивное устройство без собственного источника питания, которое передает уникальный код только при поднесении сканера, и не является трекером для отслеживания геолокации.

Является ли чипирование обязательным для всех собак в России прямо сейчас?

На данный момент процедура обязательна только для вывоза животного за рубеж или для участия в официальных племенных выставках, однако на уровне Госдумы обсуждается проект о всеобщей маркировке.

Как узнать информацию о владельце по чипу?

Необходимо обратиться в ветеринарную клинику или приют, где есть считыватель. Полученный 15-значный код проверяется по международным или локальным онлайн-базам данных.

Болезненна ли процедура установки чипа для питомца?

Процесс напоминает обычную подкожную инъекцию, капсула размером с рисовое зерно вводится специальным шприцем в область холки и не требует наркоза или долгой реабилитации.

