Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дельфины Черного моря под угрозой: скрытые причины падения популяции раскрыты учеными

Масштабный мониторинг состояния популяции дельфинов в акватории Черного моря позволит оценить уровень антропогенного воздействия и экологическое благополучие региона.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов подчеркнул, что подобные исследования критически важны для сохранения природного баланса. По данным океанолога, комплексная перепись морских млекопитающих не проводилась в бассейне уже три десятилетия.

Для получения достоверных сведений специалистам необходимо учитывать пути миграции животных, так как обитающие здесь виды, включая афалин, белобочек и азовок, постоянно перемещаются. Как отмечается на сайте MoneyTimes со ссылкой на эксперта, несогласованность действий прибрежных государств может привести к погрешностям в расчетах из-за повторного учета одних и тех же особей.

Особую сложность представляет азовка, способная уходить через Керченский пролив, поэтому ученые используют метод репрезентативных участков, экстраполируя данные локальных подсчетов на всю площадь моря.

Экологический мониторинг выявляет глубокие системные проблемы, от дефицита кормовой базы до последствий промышленных сбросов, которые напрямую влияют на здоровье китообразных. Мухаметов пояснил, что сокращение численности часто становится маркером химического загрязнения, особенно в районах крупных портов, таких как Туапсе.

Нередко вода превращается в ловушку для млекопитающих из-за рыболовных сетей или формирования "мертвых зон" с низким содержанием кислорода.

"Проведение регулярного учета — это фундамент для разработки охранных мер, ведь дельфины занимают вершину пищевой цепочки и первыми реагируют на любые изменения в экосистеме", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по охране животного мира Роман Беляев.

По словам Мухаметова, синхронная работа всех черноморских стран — единственный способ избежать ошибок, вызванных активной миграцией.

"Все огромное Черное море никто никогда не пересчитает. Есть определенные методики. Берется участок репрезентативный, берется его четкая площадь, считается, потом перемножается", — отметил специалист.

Это особенно актуально, учитывая, что порой даже косатки отступают перед организованными группами других дельфинов, демонстрируя сложность внутривидового взаимодействия.

Ответы на популярные вопросы о дельфинах Черного моря

Почему перепись дельфинов важна для экологии?

Численность дельфинов служит индикатором чистоты моря и обилия рыбы; резкое снижение популяции сигнализирует о критическом загрязнении или истощении ресурсов.

Какие виды дельфинов обитают в акватории?

В Черном море встречаются три вида: черноморская афалина, дельфин-белобочка и морская свинья (азовка), каждый из которых имеет свои особенности поведения.

Как ученые считают дельфинов на такой огромной площади?

Специалисты выбирают контрольный (репрезентативный) участок, подсчитывают количество особей в его границах и умножают результат на общую площадь акватории.

Влияет ли миграция на точность данных?

Да, из-за перемещения животных между зонами разных стран возможен двойной учет, поэтому для точности требуется одновременная работа исследователей во всем регионе.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.