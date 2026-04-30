Больше чем знак на лацкане: Оренбургская область меняет подход к ценности кадров
Отпуск может сэкономить деньги на ЖКУ: жильцам раскрыли условие для перерасчета
Праздники без штрафов: к чему готовиться водителям на выездах из Москвы
Худшее, что можно сделать при боли в висках: эта привычка превращает аптечку в пороховую бочку
Проект Маяковский в Театре на Малой Ордынкея — яркое современное переосмысление поэзии и революционной эпохи
От "Оружия" до "Улыбки": раскрыто имя главного гостя Ural Music Night
Миф о семечках разрушен: гастроэнтеролог назвал реальные причины воспаления аппендикса
ГПБ КОНФ: Газпромбанк.Тех проведет технологическую конференцию для инноваторов и инженеров
Исследование: россияне стали инвестировать в золото на более короткий срок

Цифровая метка для каждого хвоста: как планируют изменить систему контроля домашних животных

Зоосфера

В Государственную думу РФ поступил законопроект, предусматривающий создание системы обязательной идентификации и регистрации домашних питомцев в общероссийской цифровой базе. Законодательная инициатива, подготовленная парламентариями Санкт-Петербурга, базируется на нормах Конституции об ответственном отношении к фауне и призвана радикально повысить уровень контроля за содержанием животных. Основной целью программы является формирование культуры владения зверями, при которой каждый хозяин несет персональную юридическую ответственность за судьбу своего подопечного.

Фото: https://unsplash.com by Octavian Stan is licensed under Free
Кошка, сидящая на капоте машины

Согласно пояснительным материалам, правительство получит полномочия утверждать конкретный перечень видов, подлежащих чипированию или иной маркировке. Внедрение единого реестра позволит оперативно находить владельцев потерявшихся собак и кошек, а также эффективнее бороться с проблемой бесконтрольного размножения. Как сообщает tagilcity.ru, именно выброшенные на улицу особи становятся фундаментальным фактором пополнения стай безнадзорных животных в городской среде.

Разработчики документа заложили в систему принцип мобильности: при переезде в другой регион или длительных путешествиях повторный учет не потребуется, так как данные будут доступны по всей стране. Это крайне важно, ведь даже самый спокойный питомец может проявить непредсказуемость. Например, определенные вещи и аксессуары в гардеробе человека способны спровоцировать охотничий инстинкт хищника. Кроме того, своевременная идентификация поможет контролировать распространение опасных зоонозов, поскольку в ряде округов фиксируется тревожный рост случаев бешенства, угрожающий безопасности граждан.

"Введение обязательной маркировки — это цивилизованный шаг, который позволит сократить число брошенных животных, так как анонимно избавиться от питомца станет невозможно", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы о маркировке животных

Нужно ли платить за регистрацию животного в базе данных?

Порядок оплаты и возможные льготы будут определены правительством после принятия законопроекта, однако предполагается создание доступной системы учета.

Поможет ли маркировка, если собака убежала в другом городе?

Да, единая национальная база данных позволит любому ветеринару или службе отлова быстро идентифицировать владельца по номеру чипа или бирки независимо от места регистрации.

Какие виды животных попадут под действие закона?

Точный список видов домашних животных, подлежащих обязательному учету, будет утвержден отдельным постановлением Правительства РФ.

Будет ли введена ответственность за отказ от маркировки?

Законопроект направлен на создание правовой базы, на основе которой впоследствии могут быть внесены изменения в КоАП для установления штрафов за отсутствие регистрации.

Читайте также

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Еда и рецепты
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Красота и стиль
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Яйца после варки зря отправляют в холодную воду: быстрый способ очищения имеет обратную сторону
Здоровье
Яйца после варки зря отправляют в холодную воду: быстрый способ очищения имеет обратную сторону
Популярное
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром

Узнайте, как с помощью простой технологии превратить картофель в воздушные пышки и удивить близких вкусом домашней кухни.

Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Больше не надо выпалывать: эффективные способы навсегда избавиться от травы в швах плитки
Один жест Путина довел Британию до бешенства: встреча с министром Ирана разрушила всё
Обостряется конфликт между Китаем и США за ключевые терминалы Панамского канала Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Удар в спину из Казахстана: оружие НАТО потихоньку вытесняет ВПК России
Трагедия под грифом секретно: как в 1952 году в СССР за пару часов исчез целый город и тысячи людей
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Последние материалы
Отпуск может сэкономить деньги на ЖКУ: жильцам раскрыли условие для перерасчета
Праздники без штрафов: к чему готовиться водителям на выездах из Москвы
Худшее, что можно сделать при боли в висках: эта привычка превращает аптечку в пороховую бочку
Проект Маяковский в Театре на Малой Ордынкея — яркое современное переосмысление поэзии и революционной эпохи
От "Оружия" до "Улыбки": раскрыто имя главного гостя Ural Music Night
Время затягивать пояса: как доступ россиян к кредитам меняется вместе с ключевой ставкой
Миф о семечках разрушен: гастроэнтеролог назвал реальные причины воспаления аппендикса
ГПБ КОНФ: Газпромбанк.Тех проведет технологическую конференцию для инноваторов и инженеров
Исследование: россияне стали инвестировать в золото на более короткий срок
Театр на Трубной представляет постановку по произведению Александра Дюма-сына, исследующую тему любви и одиночества
