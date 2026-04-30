Цифровая метка для каждого хвоста: как планируют изменить систему контроля домашних животных

В Государственную думу РФ поступил законопроект, предусматривающий создание системы обязательной идентификации и регистрации домашних питомцев в общероссийской цифровой базе. Законодательная инициатива, подготовленная парламентариями Санкт-Петербурга, базируется на нормах Конституции об ответственном отношении к фауне и призвана радикально повысить уровень контроля за содержанием животных. Основной целью программы является формирование культуры владения зверями, при которой каждый хозяин несет персональную юридическую ответственность за судьбу своего подопечного.

Согласно пояснительным материалам, правительство получит полномочия утверждать конкретный перечень видов, подлежащих чипированию или иной маркировке. Внедрение единого реестра позволит оперативно находить владельцев потерявшихся собак и кошек, а также эффективнее бороться с проблемой бесконтрольного размножения. Как сообщает tagilcity.ru, именно выброшенные на улицу особи становятся фундаментальным фактором пополнения стай безнадзорных животных в городской среде.

Разработчики документа заложили в систему принцип мобильности: при переезде в другой регион или длительных путешествиях повторный учет не потребуется, так как данные будут доступны по всей стране. Это крайне важно, ведь даже самый спокойный питомец может проявить непредсказуемость. Например, определенные вещи и аксессуары в гардеробе человека способны спровоцировать охотничий инстинкт хищника. Кроме того, своевременная идентификация поможет контролировать распространение опасных зоонозов, поскольку в ряде округов фиксируется тревожный рост случаев бешенства, угрожающий безопасности граждан.

"Введение обязательной маркировки — это цивилизованный шаг, который позволит сократить число брошенных животных, так как анонимно избавиться от питомца станет невозможно", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы о маркировке животных

Нужно ли платить за регистрацию животного в базе данных?

Порядок оплаты и возможные льготы будут определены правительством после принятия законопроекта, однако предполагается создание доступной системы учета.

Поможет ли маркировка, если собака убежала в другом городе?

Да, единая национальная база данных позволит любому ветеринару или службе отлова быстро идентифицировать владельца по номеру чипа или бирки независимо от места регистрации.

Какие виды животных попадут под действие закона?

Точный список видов домашних животных, подлежащих обязательному учету, будет утвержден отдельным постановлением Правительства РФ.

Будет ли введена ответственность за отказ от маркировки?

Законопроект направлен на создание правовой базы, на основе которой впоследствии могут быть внесены изменения в КоАП для установления штрафов за отсутствие регистрации.

