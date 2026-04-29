Лес пошел войной на города: рыжие гости несут в Сибирь безумие, от которого нет спасения

Эпидемиологическая обстановка в Сибирском федеральном округе обострилась из-за резкого роста заболеваемости бешенством. Основным катализатором распространения смертельного вируса стало неконтролируемое увеличение популяции представителей семейства псовых в дикой природе. Согласно актуальным данным мониторинга, Кузбасс оказался в числе наиболее неблагополучных регионов по количеству выявленных очагов инфекции среди лесных и домашних обитателей.

Критическая ситуация во многом обусловлена миграцией диких хищников, которые выступают естественным резервуаром болезни. Лисицы возглавляют антирейтинг переносчиков инфекции: на их долю пришлось 88 подтвержденных случаев. Динамика заражений в масштабах страны также демонстрирует негативный тренд — в марте 2026 года было зафиксировано 215 инцидентов, что значительно превышает показатели предыдущего месяца.

В структуре заболеваемости, помимо диких зверей, весомую долю занимают собаки (73 случая) и кошки (28 случаев), что создает прямую угрозу городской среде. По словам зоопсихолога Аллы Ухановой, сообщает VSE42.Ru, именно лисы чаще всего становятся ключевым звеном в передаче вируса на новые территории. Мониторинг через систему "Сирано" также выявил единичные случаи заражения среди енотов и енотовидных собак, подчеркивая масштаб охвата биоценоза.

"Рост статистики среди домашних питомцев — это тревожный сигнал, указывающий на недостаточный уровень вакцинации и свободный выгул вблизи лесных массивов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по правилам содержания животных Андрей Нестеров.

Ответы на популярные вопросы о бешенстве в Сибири

Кто является главным распространителем вируса?

Основным источником заражения в сибирских лесах остаются лисицы, которые контактируют с бродячими собаками и домашним скотом.

Какова динамика заболеваемости в 2026 году?

Наблюдается стабильный рост: количество подтвержденных случаев увеличилось со 196 в феврале до 215 в марте.

Какие регионы находятся в зоне повышенного риска?

Наиболее сложная обстановка фиксируется в Кузбассе, который занимает лидирующие позиции по числу зарегистрированных очагов в России.

Какие животные, помимо лис, попадают в статистику?

В список входят собаки, кошки, а также еноты и енотовидные собаки, что свидетельствует о широком видовом разнообразии переносчиков.

