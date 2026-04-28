Загадка ночного безумия: почему домашние кошки носятся по стенам и кусают руки именно в сумерках

Зоосфера

Ваш кот превращается в ночного гонщика, а "кусь" стал привычным финалом любого поглаживания? Не спешите винить питомца: за странным поведением стоят законы биологии и зоопсихология. Рассказываем, как устроены ритуалы сумеречных охотников и что делать, чтобы ночные спринты не мешали вашей жизни.

Кошка прячется под одеялом
Фото: Pravda.Ru by Михаил Кравцов is licensed under publiс domain
Кошка прячется под одеялом

Биология сумеречного охотника

Кошки — сумеречные существа. Пик их активности приходится на рассвет и закат. В дикой природе это время идеальной охоты. В городской квартире ловить некого, кроме ваших пяток под одеялом. Ветврач Елена Фроленко пояснила, что накопленный за день ресурс требует немедленного выхода. Результат: резкие забеги по стенам, немыслимые сальто и дрифт на поворотах, сообщает Газета.Ru

Почему "кусь" — это не всегда агрессия

Беспричинное нападение на руки после забега — финал охотничьего цикла. Кот перевозбужден. Его нервная система работает на предельных оборотах. Если животное впивается зубами, но при этом его уши не прижаты, а хвост не бьет по бокам, — это просто игра.

"Игнорировать чрезмерную активность нельзя, если она мешает жизни. Ночные спринты купируются интенсивными играми вечером. Используйте удочки-дразнилки, чтобы вымотать зверя физически перед сном", — отметила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Важно различать азарт и настоящий стресс у кошек. Шипение и напряженная поза — сигнал боли или глубокого дискомфорта. В таком случае забеги превращаются в попытку убежать от собственного плохого самочувствия.

Ритуалы после лотка и метки лапами

Вы замечали, что кот несется по коридору сразу после посещения туалета? Это не всегда радость от облегчения. На подушечках лап расположены пахучие железы. Быстрый бег помогает распределить секрет по полу. Так животное метит территорию, подтверждая свои права на жилплощадь после гигиенических процедур.

Тип поведения Причина
Ночной забег Сброс излишков адреналина и энергии
Покусывание рук Переход в фазу захвата "добычи"
Бег после лотка Маркировка территории запахом желез лап

"Любые резкие изменения в привычках питомца требуют внимания. Если спокойный кот вдруг начал устраивать марафоны или проявлять злобу, покажите его специалисту", — объяснила в беседе с Pravda. Ru фелинолог Наталья Гаврилова.

Если вы мечтаете о тишине, стоит присмотреться к более спокойным животным. Существуют породы для квартиры, которые ценят сон выше ночных приключений. Но если в доме уже живет кошачий спринтер — готовьтесь к вечерним тренировкам.

"Купирование хвостов или ушей когда-то считалось нормой, но сегодня мы понимаем: это лишает животное средств коммуникации", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач Максим Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о поведении кошек

Можно ли отучить кошку от "тыгыдыка"?

Полностью искоренить инстинкты нельзя. Но можно сместить график активности, заставляя кошку активно играть за час до вашего сна.

Почему кот кусает, когда его гладишь?

Это "агрессия ласки". Нервные окончания перегружаются от стимуляции, и мозг кошки выдает реакцию защиты.

Нужно ли наказывать кота за ночной шум?

Нет. Наказание только усилит стресс. Кот не поймет связи между своим бегом и вашим гневом, но начнет вас бояться.

Влияет ли стерилизация на ночную активность?

Частично. Животные становятся спокойнее, но потребность в движении и охотничьи инстинкты никуда не исчезают.

Экспертная проверка: зоопсихолог Елена Воробьёва, фелинолог Наталья Гаврилова, ветеринарный врач Максим Лазарев.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
