Инстинкт против безопасности: почему домашние кошки массово выпадают из окон весной

Зоосфера

С наступлением весенне-летнего сезона ветеринары фиксируют резкий рост случаев падения домашних животных с большой высоты. Чаще всего жертвами открытых окон становятся кошки, которые в силу своих инстинктов игнорируют опасность ради возможности наблюдать за внешним миром. О причинах такого поведения и рисках для городских хищников рассказала профессиональный фелинолог, руководитель Московского городского клуба любителей кошек Людмила Макарова.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use
Кошка у окна

Специалист подчеркнула, что тяга к открытым пространствам обусловлена биологической прошивкой организма: даже самый ласковый питомец остается охотником, которому жизненно необходим обзор территории. Высокая точка позволяет животному одновременно выслеживать добычу и контролировать приближение потенциальных угроз. Как сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на Макарову, отучить кошку от привычки занимать позицию у окна практически невозможно, поскольку это базовая потребность хищника.

"Нужно понять одно: это заложенная в них природой функция. Это мы смотрим на них как на домашних питомцев, а кот на самом деле — это хищник и охотник. Сидя на высокой позиции, животное имеет хороший обзор, ему так проще отслеживать потенциальную жертву. В то же время не стоит забывать, что кошачьи также следят, чтобы их не слопали. А с высоты проще заметить приближение какой-либо опасности в виде, скажем, собаки или иного крупного животного", — отмечает Макарова.

Людмила Макарова также добавила, что специальные защитные системы не меняют психологию животного — кот продолжит дежурить у стекла, даже если установлена надежная преграда. Эксперт напомнила о гибкости и вестибулярном аппарате кошачьих, которые часто помогают им выжить приземлившись на лапы, однако удары об асфальт остаются критическими. Чтобы предотвратить трагедию с любопытным любимцем, владельцам стоит заранее оценить прочность сеток и не рассчитывать на "ум" животного в момент азартной охоты за пролетающей птицей.

"При падении с высоты кошка входит в состояние экстремального стресса, который провоцирует мгновенную мобилизацию всех систем организма, однако даже феноменальная реакция не спасает от внутренних повреждений при столкновении с твердой поверхностью", — объяснил в беседе с Pravda. Ru зоолог Мельников Дмитрий .

Ответы на популярные вопросы о безопасности кошек у окон

Почему кошки не боятся высоты?

У кошек отсутствует страх высоты в человеческом понимании, так как их предки жили на деревьях. Они ориентируются на свои когти и чувство равновесия, но в условиях скользких подоконников и пластиковых рам эти механизмы часто дают сбой.

Помогают ли обычные москитные сетки?

Нет, стандартные москитные сетки не рассчитаны на вес кота. Питомец может легко выбить их плечом или прорвать когтями, поэтому для безопасности необходимы усиленные сетки "антикошка" с металлическими креплениями.

Выживет ли кошка, если упадет с пятого этажа?

Шансы на выживание зависят от того, на что именно приземлится животное. Трава или кустарник смягчают удар, но даже при внешнем благополучии после падения кошку нужно немедленно показать ветеринару для исключения внутренних кровотечений.

Почему кошка прыгает за птицей, забывая об опасности?

В момент фиксации на добыче у кошки включается охотничий инстинкт, который подавляет все остальные сигналы мозга. Животное перестает осознавать, что под лапами нет опоры, и совершает прыжок в пустоту автоматически.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
