Даже если не выходит на улицу: пугающая правда об инфекциях, которые переносят кошки

Жителей Кемеровской области предупредили о серьезных рисках распространения инфекционных заболеваний, переносчиками которых выступают кошки. Специалисты Роспотребнадзора подчеркивают, что угроза здоровью человека сохраняется даже при отсутствии прямого выгула животного на улице. Патогенные организмы попадают в домашнюю среду через одежду хозяев или некачественные корма, превращая ласкового питомца в потенциальный источник биологической опасности.

Кошка

Основную группу риска формируют бездомные особи, регулярно контактирующие с бытовыми отходами, зараженными грызунами и неочищенными сточными водами. Тем не менее, как сообщает VSE42.Ru, заразиться можно не только во время уличных инцидентов, но и дома через обычное поглаживание шерсти, случайную царапину или укус. Даже если владельцы обеспечивают содержание кошек в квартире без внешних контактов, гигиена остается решающим фактором профилактики.

Инфекция может передаваться опосредованно в процессе ухода за животным: очистки лотка, мытья мисок или уборки спального места. Опасные паразиты и бактерии концентрируются в слюне, моче и фекалиях питомца, поэтому любые манипуляции с предметами обихода кошки требуют строгого соблюдения санитарных норм. Региональное управление Роспотребнадзора акцентирует внимание на том, что пренебрежение мытьем рук после контакта с животным часто становится причиной глистных инвазий и протозойных инфекций.

"Важно понимать, что кошка может быть бессимптомным носителем таких заболеваний, как токсоплазмоз или лишай, поэтому регулярная вакцинация и обработка от паразитов — это не прихоть, а защита всех членов семьи", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о болезнях кошек

Можно ли заразиться от кошки, которая не выходит из дома?

Да, патогены могут попасть в квартиру на обуви владельцев, через зараженные продукты питания или при контакте с насекомыми-переносчиками.

Какие пути передачи инфекции наиболее распространены?

Заражение происходит через прямой контакт (укусы, царапины), фекально-оральным путем (уборка туалета) или через слюну при тесном общении.

Как обезопасить себя при уборке кошачьего лотка?

Рекомендуется использовать перчатки, проводить дезинфекцию емкостей и тщательно мыть руки с мылом сразу после завершения процедуры.

Помогают ли прививки защитить человека от кошачьих болезней?

Вакцинация питомца значительно снижает риск его заболевания бешенством и другими инфекциями, уменьшая вероятность их передачи хозяину.

