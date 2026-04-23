Закон против живодёров: как одна статья превращает штрафы в реальные тюремные сроки

Зоосфера

В правоприменительной практике реальное лишение свободы за жестокое обращение с братьями нашими меньшими чаще становится следствием квалификации действий по статьям о вреде имуществу, а не по профильным ветеринарным или зоозащитным нормам.

Преступник
Фото: www.pexels.com/ by Kindel Media is licensed under Бесплатное использование
Резонансный случай в Иркутской области, где местный житель получил три с половиной года колонии строгого режима за поджог фермы, подтверждает эту юридическую особенность. Суд признал мужчину виновным в гибели скота, однако суровость приговора обусловлена системным подходом к оценке ущерба.

Адвокат и телеэксперт Александр Бенхин пояснил, что хотя законодательство предусматривает ответственность за мучительство зверей, суды зачастую ограничиваются штрафными санкциями или условными сроками. В данном инциденте ключевую роль сыграла 167-я статья УК РФ, касающаяся умышленного уничтожения чужой собственности.

Поскольку юридически скот и постройки рассматриваются как активы владельца, сожжение предприятия позволило применить более жесткие меры наказания, нежели стандартная практика по делам о живодерстве, сообщает NewsInfo.

"Он получил три года реального тюремного срока не за само уничтожение животных, не за жестокое обращение с животными, хотя эта статья ему тоже вменялась и там много животных погибло. Он получил реальный срок по 167-й статье. Это умышленное уничтожение чужого имущества, поскольку он ферму уничтожил", — отметил Бенхин.

Эксперт подчеркнул, что гуманное отношение к существам, за которых мы в ответе, служит своеобразным этическим индикатором здоровья нации. По его убеждению, подобные судебные решения должны стать прецедентными, чтобы искоренить безнаказанность и снизить общий уровень агрессии.

Понимание психологии домашних питомцев и их ценности для человека помогает формировать более здоровую социальную среду, где насилие недопустимо в любой форме.

"Адекватное наказание за подобные преступления необходимо, ведь игнорирование агрессии в адрес беззащитных существ часто ведет к более тяжким социальным последствиям", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Важно учитывать, что даже в бытовых условиях неправильное взаимодействие может привести к трагедии. Иногда владельцы совершают скрытые ошибки, вызывающие у собак стресс, что провоцирует ответную агрессию.

Законодательное ужесточение контроля и общественное порицание живодеров, по словам Бенхина, выступают необходимым "моральным камертоном", позволяющим вовремя выявлять лиц, склонных к деструктивному поведению.

Ответы на популярные вопросы о наказании за жестокое обращение с животными

Почему за убийство животных редко дают реальный срок?

В большинстве случаев суды классифицируют такие преступления как преступления небольшой тяжести, за которые предусмотрены штрафы или исправительные работы, если нет отягчающих обстоятельств вроде садизма или публичности.

Как статус имущества влияет на приговор живодеру?

Если погибшее животное имело владельца, преступление может быть расценено как умышленное уничтожение имущества, что значительно повышает тяжесть статьи и позволяет суду назначить реальный срок в колонии.

Применяется ли 245-я статья УК РФ на практике?

Статья работает, но для обвинительного вердикта требуется доказать наличие корыстных побуждений, хулиганских мотивов или причинение боли и страданий животному перед смертью.

Стало ли правосудие в этой сфере строже?

Да, на фоне громких общественных резонансов правоохранительные органы стали активнее возбуждать дела, а суды — выносить более суровые решения, используя совокупность уголовных статей.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
