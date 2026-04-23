Не все витамины для питомца одинаково безобидны: одна ошибка приводит к передозировке

Не все витамины и добавки для питомца безопасно назначать самостоятельно: если с водорастворимыми витаминами риск передозировки минимален, то жирорастворимые могут накапливаться в организме и навредить животному. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.

Ветеринар объяснил, что в некоторых случаях владелец может самостоятельно принять решение о приеме витаминов для питомца, если речь идет о водорастворимых препаратах и соблюдении рекомендуемой дозировки. Он уточнил, что чаще всего такая необходимость возникает при заметном ухудшении состояния шерсти и кожи.

"Если владелец видит, что у питомца есть проблемы со стороны кожного покрова — шерсть стала тусклой, ломкой, начала сыпаться, — то в рекомендуемых дозировках вполне можно давать водорастворимые витамины. В целом я считаю, что это допустимо. Конечно, безопаснее предварительно посоветоваться с ветеринарным врачом, но в такой ситуации владелец может принять решение и самостоятельно. Главное — соблюдать дозировку и внимательно смотреть на реакцию животного", — отметил Дмитриев.

По его словам, любые вещества, поступающие извне, способны вызывать нежелательные последствия, и витамины здесь не исключение. Если после начала приема появляются изменения со стороны кожи, добавку необходимо сразу отменить.

"Надо учитывать, что витамины, как и любые вещества, поступающие извне, могут вызывать аллергическую реакцию. Если после начала приема вы видите у питомца кожные высыпания или другие нежелательные изменения, их нужно сразу отменить. Если же никаких негативных реакций нет, то применение водорастворимых витаминов в рекомендуемых дозировках в целом допустимо", — подчеркнул ветеринар.

Дмитриев указал, что решающее значение имеет вид витаминов, которые владелец собирается давать питомцу. Он пояснил, что именно от этого зависит, можно ли обойтись без консультации врача или лучше не рисковать. Наибольшую осторожность, по его словам, требуют препараты, способные накапливаться в организме.

"Водорастворимые витамины быстро выводятся из организма с мочой, поэтому добиться передозировки ими крайне сложно. Иная ситуация с жирорастворимыми витаминами: они накапливаются в организме и могут долго в нем сохраняться. Поэтому риск передозировки в таком случае вполне реален. Именно с такими витаминами, в частности Е, А и D, нужно быть особенно аккуратными. При их приеме уже обязательно нужно консультироваться с ветеринарным врачом", — заключил специалист.