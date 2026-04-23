Пристроил балкон — потерял деньги: скрытые последствия для владельцев жилья
Цена покоя: житель Пензы пытался взыскать 3 млн рублей с соседки за лай собак в квартире
Врачи раскрыли правду об АКДС: 10 мифов, которые могут стоить ребенку здоровья
Смертельный асфальт: почему статистика ДТП в Удмуртии достигла критических значений за год
Пока цены замерли, покупатели не зевают: эти машины с пробегом исчезают с рынка первыми
Миллионы юаней на ветер ради безопасности: жестокая судьба Deepal S07 перед выходом на наш рынок
Цена безразличия: почему Россельхознадзор начал проверку зоовыставки Супер кошки в Йошкар-Оле
Город равных возможностей: как Казань становится главным хабом инклюзии в России
Жилье на Невском становится роскошью: минимум 9,5 млн и выбор тает на глазах

Не все витамины для питомца одинаково безобидны: одна ошибка приводит к передозировке

Зоосфера

Не все витамины и добавки для питомца безопасно назначать самостоятельно: если с водорастворимыми витаминами риск передозировки минимален, то жирорастворимые могут накапливаться в организме и навредить животному. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.

Собака
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Собака

Ветеринар объяснил, что в некоторых случаях владелец может самостоятельно принять решение о приеме витаминов для питомца, если речь идет о водорастворимых препаратах и соблюдении рекомендуемой дозировки. Он уточнил, что чаще всего такая необходимость возникает при заметном ухудшении состояния шерсти и кожи.

"Если владелец видит, что у питомца есть проблемы со стороны кожного покрова — шерсть стала тусклой, ломкой, начала сыпаться, — то в рекомендуемых дозировках вполне можно давать водорастворимые витамины. В целом я считаю, что это допустимо. Конечно, безопаснее предварительно посоветоваться с ветеринарным врачом, но в такой ситуации владелец может принять решение и самостоятельно. Главное — соблюдать дозировку и внимательно смотреть на реакцию животного", — отметил Дмитриев.

По его словам, любые вещества, поступающие извне, способны вызывать нежелательные последствия, и витамины здесь не исключение. Если после начала приема появляются изменения со стороны кожи, добавку необходимо сразу отменить.

"Надо учитывать, что витамины, как и любые вещества, поступающие извне, могут вызывать аллергическую реакцию. Если после начала приема вы видите у питомца кожные высыпания или другие нежелательные изменения, их нужно сразу отменить. Если же никаких негативных реакций нет, то применение водорастворимых витаминов в рекомендуемых дозировках в целом допустимо", — подчеркнул ветеринар.

Дмитриев указал, что решающее значение имеет вид витаминов, которые владелец собирается давать питомцу. Он пояснил, что именно от этого зависит, можно ли обойтись без консультации врача или лучше не рисковать. Наибольшую осторожность, по его словам, требуют препараты, способные накапливаться в организме.

"Водорастворимые витамины быстро выводятся из организма с мочой, поэтому добиться передозировки ими крайне сложно. Иная ситуация с жирорастворимыми витаминами: они накапливаются в организме и могут долго в нем сохраняться. Поэтому риск передозировки в таком случае вполне реален. Именно с такими витаминами, в частности Е, А и D, нужно быть особенно аккуратными. При их приеме уже обязательно нужно консультироваться с ветеринарным врачом", — заключил специалист.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Бизнес
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Красота и стиль
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Наука и техника
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Популярное
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов

Вероятно, в Кремле принято давно назревшее решение о прекращении поставок нефти на завод в Шведте, который Германия отобрала у "Роснефти".

Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Свежая сельдь под строжайшим запретом: почему на прилавки пускают только соленые кусочки в масле
Мадьяр достал козырь из прошлого: Австро-Венгрия может появиться на картах Европы
Подводная охота НАТО: что стоит за проектом Логгерхед Андрей Николаев ФИФА на грани позора: США замахнулись на замену сборной Ирана на ЧМ-2026 Любовь Степушова Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Оно было похоже на помесь человека и собаки: жуткая тайна существа из капкана в Якутской тундре
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Последние материалы
Пристроил балкон — потерял деньги: скрытые последствия для владельцев жилья
Конец эпохи финансовых офисов: почему банки стирают свои физические следы в городах
Цена покоя: житель Пензы пытался взыскать 3 млн рублей с соседки за лай собак в квартире
Врачи раскрыли правду об АКДС: 10 мифов, которые могут стоить ребенку здоровья
Смертельный асфальт: почему статистика ДТП в Удмуртии достигла критических значений за год
Предательство или расчет: в Киеве началась истерика из-за новых решений Вашингтона
Пока цены замерли, покупатели не зевают: эти машины с пробегом исчезают с рынка первыми
Миллионы юаней на ветер ради безопасности: жестокая судьба Deepal S07 перед выходом на наш рынок
Цена безразличия: почему Россельхознадзор начал проверку зоовыставки Супер кошки в Йошкар-Оле
Больше не диванная подушка: как стерилизация меняет характер домашнего хищника
