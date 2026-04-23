Лужа вместо приветствия: одна ошибка хозяев превращает радость собаки в проблему

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зоосфера

Радостная встреча с хозяином — один из самых эмоциональных моментов в жизни собаки. Но иногда этот всплеск чувств оборачивается неожиданной проблемой: питомец теряет контроль и оставляет лужи прямо у двери. Почему это происходит и можно ли с этим справиться — разбираемся в причинах и решениях.

Собака грустит
Фото: Wikipedia by Robert Larsson squareddesign, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака грустит

Биология радости: почему контроль дает сбой

Для многих собак возвращение хозяина — главное событие дня. В этот момент поведение собак диктуется не разумом, а гормональным коктейлем. Если животное обладает слабым типом нервной системы или повышенной возбудимостью, мышцы, отвечающие за удержание мочи, расслабляются непроизвольно. Это естественная реакция на зашкаливающий уровень счастья или социального давления.

"Такое поведение часто путают с невоспитанностью, но это чистая физиология. Собака физически не может сдержаться в момент пикового эмоционального накала", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Стоит учитывать, что память собаки хранит образы владельцев годами, и каждая встреча закрепляет определенный паттерн реакций. Если щенку прощали такие "ошибки", во взрослом возрасте привычка может сохраниться из-за отсутствия навыка торможения нервных процессов. Иногда это сигнализирует о том, что питомец испытывает стресс от долгого одиночества.

Поведение Особенности проявления
Сильная эмоциональность Проявляется у щенков и легковозбудимых пород
Поведение подчинения Сигнал подчинения вожаку при контакте

Стратегия поведения: как минимизировать последствия

Ругать собаку бесполезно и даже вредно. Наказание усилит тревогу, из-за чего животное начнет писаться еще чаще, демонстрируя покорность. Важно снизить значимость момента встречи. Игнорируйте собаку первые 5-10 минут после прихода: не смотрите в глаза, не гладьте и не разговаривайте высоким голосом. Только когда пес успокоится, можно переходить к общению.

"Если взрослая собака начала прятаться перед тем, как справить нужду в неположенном месте, это тревожный звонок. Иногда так проявляются симптомы болезней у собак, не связанных с эмоциями", — подчеркнул ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Чрезмерная привязанность часто выливается в то, что сепарационная тревога у собак заставляет их искать запах хозяина на одежде или мебели. Если питомец не может дождаться прогулки, стоит пересмотреть рацион и режим выгула. Возможно, физическая потребность накладывается на эмоциональный фон, создавая "эффект шланга".

"Мы часто переоцениваем контроль животных над своим телом. Даже крупный и физически мощный пес, например как мастиф, может оставаться ребенком внутри", — отметил специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о поведении собак

Можно ли вылечить собаку от недержания при радости таблетками?

Если причина в эмоциях, а не в инфекции, медикаменты малоэффективны. Здесь требуется коррекция поведения и работа с зоопсихологом.

Правда ли, что это проходит само к двум годам?

У большинства собак нервная система крепнет с возрастом, и проблема исчезает. Однако у декоративных и сверхчувствительных пород привычка может остаться на всю жизнь.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по поведению животных Павел Смирнов, ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев, специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.