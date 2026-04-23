Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осторожно, березы: главные ошибки при употреблении сезонного напитка весной
Рынки штормит: куда срочно вложить деньги, чтобы не потерять всё в 2026 году
Машина молит о пощаде: один едва слышный хруст в коробке, после которого авто станет недвижимостью
Да здравствует ленинизм — победоносное знамя нашей эпохи… — писала газета Труд 23 апреля 1961 года
Футбольные страсти накаляются: экс-футболист Дмитрий Булыкин о шансах Зенита на победу в РПЛ
Фабио Челестини объяснил причины игрового кризиса ЦСКА после ничьей с Ростовом
После 50 диета перестаёт работать на живот: как остановить процесс без подсчёта калорий
Проснулся ночью и начал задыхаться: как обычный зуб едва не убил мужчину в Ростове
Вторичный рынок перевернулся: японские машины снова захватывают Дальний Восток

Космические технологии в сарае: зачем на самом деле птицам нужны шлемы и от чего они их защищают

Зоосфера

Российский рынок товаров для домашних питомцев пополнился необычным аксессуаром: на крупнейших маркетплейсах и сервисах объявлений зафиксирован спрос на миниатюрные шлемы для домашней птицы. Визуально изделия копируют уменьшенные копии велосипедной экипировки, однако позиционируются как функциональное средство защиты. Для владельцев личных подсобных хозяйств, которые активно развивают животноводство на своих участках, подобные новинки становятся предметом бурных дискуссий о целесообразности использования.

Курица в защитном шлеме
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Курица в защитном шлеме

Стоимость специфического девайса варьируется в зависимости от платформы и скорости получения заказа: московские частные продавцы просят за одну единицу около 400 рублей, тогда как на онлайн-площадках цена падает до 200 рублей. Согласно описанию ритейлеров, шлемы предназначены для предотвращения расклева у куриц и цыплят, но также могут использоваться для защиты уток, попугаев и даже хомяков. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", подобные инновации вызывают интерес не только у фермеров, но и у коллекционеров игрушек.

Анализ потребительских отзывов показывает, что на практике эффективность "шлемирования" остается под вопросом из-за несоответствия размерной сетки. Покупатели часто жалуются, что аксессуар слишком мал для взрослых особей и едва подходит цыплятам, в связи с чем многие используют их для оформления кукол. На фоне того, как общая тишина на пастбищах и сокращение поголовья скота в некоторых регионах меняют структуру рынка, владельцы птиц ищут любые способы сохранить здоровье поголовья, хотя реальных подтверждений пользы от шлемов при расклеве пока нет.

"Подобные аксессуары — это скорее маркетинговый ход и элемент декора, нежели реальное ветеринарное решение. Проблема расклева решается коррекцией рациона и условий содержания, а пластиковая каска может лишь вызвать дополнительный стресс у птицы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по содержанию домашних животных Кравцов Михаил.

Ответы на популярные вопросы о шлемах для куриц

Зачем изначально придуманы эти шлемы?

Продавцы утверждают, что аксессуар защищает голову птицы от травм при иерархических конфликтах и агрессивном расклеве сородичами.

Подходят ли шлемы для других животных?

Конструкция универсальна и теоретически может быть надета на мелких грызунов вроде хомяков или на декоративных птиц, например, попугаев.

Правда ли, что шлемы помогают при расклеве?

Достоверных данных и подтвержденных отзывов фермеров о лечебном или защитном эффекте на данный момент не зафиксировано.

Какие еще странные товары продают вместе со шлемами?

На тех же площадках в столичном регионе можно встретить космические капсулы и элементы профессионального снаряжения для космонавтов.

Читайте также

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мадьяр достал козырь из прошлого: Австро-Венгрия может появиться на картах Европы
Мир. Новости мира
Мадьяр достал козырь из прошлого: Австро-Венгрия может появиться на картах Европы
Вместо дорогих процедур: пошаговый план регенерации кожи лица дома
Красота и стиль
Вместо дорогих процедур: пошаговый план регенерации кожи лица дома
Лень стоять у плиты, а ужин нужен: эта рыбная запеканка спасает вечер за один заход
Еда и рецепты
Лень стоять у плиты, а ужин нужен: эта рыбная запеканка спасает вечер за один заход
Популярное
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов

Вероятно, в Кремле принято давно назревшее решение о прекращении поставок нефти на завод в Шведте, который Германия отобрала у "Роснефти".

Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Свежая сельдь под строжайшим запретом: почему на прилавки пускают только соленые кусочки в масле
Оно было похоже на помесь человека и собаки: жуткая тайна существа из капкана в Якутской тундре
Ядерный сценарий или протесты населения: перед каким выбором оказался Вашингтон Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Мадьяр достал козырь из прошлого: Австро-Венгрия может появиться на картах Европы
Прощай, прифронтовая романтика: Эстония угрожает Украине, пытаясь спасти экономику от краха
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Последние материалы
Осторожно, березы: главные ошибки при употреблении сезонного напитка весной
Космические технологии в сарае: зачем на самом деле птицам нужны шлемы и от чего они их защищают
Рынки штормит: куда срочно вложить деньги, чтобы не потерять всё в 2026 году
Бухара и Самарканд за копейки: сколько реально стоит неделя в Узбекистане для семьи
Выпивает до капли и носит черепа на себе: зачем этот хищник создаёт доспехи из своих жертв
Машина молит о пощаде: один едва слышный хруст в коробке, после которого авто станет недвижимостью
Трасса в никуда и дымящиеся могилы: как выглядит реальный прототип Сайлент Хилла в наши дни
Готовится просто, исчезает мгновенно: запеканка с печенью, которую просят повторить
Урожайный взрыв без капли химии: одна манипуляция с верхушкой, и огурцы некуда будет девать
Корни больше не выдают возраст: быстрый способ скрыть седину без салона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.