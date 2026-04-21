Любимец вышел на минуту — и пропал: какие животные чаще всего не возвращаются домой

Зоосфера

Статистика поисков домашних любимцев в Хабаровске отражает глубокую эмоциональную связь между человеком и животными, часто переходящую в драматические сводки. Аналитические данные сервиса Pet911 и экспертов "Лаборатории Касперского" демонстрируют, что склонность к побегам напрямую коррелирует с породными особенностями и биологическими ритмами.

Кошка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка

В региональном центре сформировался уникальный топ имен-беглецов: если в федеральном масштабе чаще разыскивают Барсиков и Бусь, то в Хабаровском крае лидерами по количеству объявлений о пропаже среди кошек стали Астра, Муся и Кузя, а среди псов — Грей, Рич и Валя.

Исследование структуры пропаж в регионе выявило специфическую группу риска среди породистых особей. В кошачьем сегменте наиболее уязвимыми оказались эффектные британские короткошерстные, бобтейлы и мейн-куны, чей стресс от внешней среды часто провоцирует непредсказуемое поведение. Среди собак первенство удерживают гиперактивные хаски, лайки и шпицы, чья природная энергия в городских условиях нередко трансформируется в стремление к бесконтрольной миграции.

Как сообщает transsibinfo.com, мужские особи пропадают чаще — на долю "мальчиков" приходится около 58% инцидентов, что обусловлено их инстинктивной тягой к исследованию территорий.

"В Хабаровске мы видим парадоксальную ситуацию со шпицами, которых ошибочно считают беспечными комнатными собаками, хотя их любопытство и темперамент требуют жесткого контроля", — объяснил в беседе с Pravda. Ru зоолог Мельников Дмитрий .

Особую тревогу вызывает рост числа пропавших немецких овчарок — их количество в сводках увеличилось на 37%. Специалисты связывают это с популярностью породы: владельцы не всегда справляются с воспитанием собаки, обладающей огромной силой укуса и нуждающейся в серьезной дрессировке. В то же время использование GPS-трекеров владельцами корги и британских кошек практически свело статистику их потерь к минимуму.

Культура ответственного содержания требует понимания того, что даже привычный домашний уют не заменяет мер безопасности, таких как установка специальных сеток на окна для предотвращения случайного выпадения или побега животного.

— Хабаровский край даёт неожиданную на первый взгляд картину: тройку по потерям среди собак возглавляет шпиц — порода, которую принято считать удобным городским компаньоном. Но именно в этом и парадокс. Шпицы невелики, юрки и при этом обладают живым темпераментом и выраженным любопытством, которое при ослабленном контроле легко оборачивается побегом. Маленький размер создаёт у владельцев ложное ощущение безопасности — и это одна из самых распространённых ошибок. Хаски и лайка в этом рейтинге закономерны, обе породы обладают сильным инстинктом движения и независимостью мышления, а значит, любая возможность для побега будет использована. Среди кошек выделяется бобтейл — активная, подвижная порода с охотничьими корнями, которая значительно интереснее реагирует на внешние раздражители, чем большинство домашних кошек. В целом этот рейтинг наглядно показывает, что размер питомца и его репутация "домашней" породы не гарантируют безопасности — характер всегда важнее габаритов, — прокомментировал Алексей Громов, кинолог, зоопсихолог Pet911.ru

Ответы на популярные вопросы о пропаже животных

Какие породы кошек чаще всего теряются в Хабаровске?

В лидерах антирейтинга находятся мейн-куны, бобтейлы и британские короткошерстные кошки из-за их любознательности и популярности у горожан.

Почему среди собак так часто убегают малые породы, например, шпицы?

Владельцы часто недооценивают активность шпицев, считая их декоративными, однако эти собаки обладают живым темпераментом и юркостью, позволяющей легко ускользнуть.

Влияет ли пол животного на вероятность побега?

Да, согласно статистике, самцы пропадают в 58% случаев, что связано с их повышенной поисковой активностью и половыми инстинктами.

Помогают ли современные гаджеты снизить риск потери питомца?

GPS-трекеры показывают высокую эффективность: породы, владельцы которых активно используют такие устройства, крайне редко попадают в списки пропавших.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
