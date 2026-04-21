Хищник среди людей: Аскольд Запашный оценил реальную угрозу для зрителей цирка в Ростове

Инцидент в цирке Ростова-на-Дону, где во время выступления тигр внезапно оказался в непосредственной близости от зрителей, вызвал бурную реакцию в профессиональной среде. Народный артист России Аскольд Запашный прокомментировал ситуацию, отметив, что причиной ЧП стал технический сбой: защитное ограждение начало опускаться прямо в разгар трюка. Испуганный хищник, дезориентированный поломкой конструкции, перепрыгнул барьер, что привело к экстренной эвакуации зала, хотя, к счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Запашный подчеркнул, что биологические инстинкты делают любое крупное животное потенциально опасным при стрессе, однако в данном случае зверь не проявлял целенаправленной агрессии. Как сообщает сайт aif.ru, артист указал на недопустимость "охоты на ведьм" в отношении цирковых институтов, сравнив критику зоорадикалов с требованием запретить автомобили после единичного ДТП. По его мнению, основная угроза в таких случаях исходит не от когтей хищника, а от возможной давки, способной спровоцировать самого опасного хищника на ответную реакцию.

Эксперты призывают разделять случайные технические аварии и системные ошибки в дрессуре, настаивая на тщательной проверке инженерных узлов манежа. Хотя история знает случаи, когда одна тигрица стала самым известным хищником из-за своей свирепости, поведение ростовского тигра классифицируется специалистами как паническое бегство, а не охота. Аскольд Запашный убежден, что наказывать животное за испуг бессмысленно, а фокус внимания должен быть смещен на тех, кто отвечал за безопасность креплений сетки.

"Любое дикое животное в манеже — это сочетание природных рефлексов и выучки, и при отказе страхующих систем оно всегда будет искать выход, который может совпасть с трибунами", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по правилам содержания животных Андрей Нестеров.

Ответы на популярные вопросы о безопасности в цирке

Почему тигр прыгнул в сторону зрителей?

Животное среагировало на внезапное падение защитной сетки. Технический сбой напугал хищника, и он инстинктивно попытался покинуть зону дискомфорта, перепрыгнув барьер.

Мог ли хищник напасть на людей в зале?

Теоретически такая вероятность существовала, так как тигр находился в состоянии сильного стресса. Однако зверь был напуган не меньше людей и не рассматривал публику как добычу.

Будет ли наказано животное за этот инцидент?

Специалисты, включая Аскольда Запашного, заявляют, что наказывать тигра нельзя. Произошедшее признано несчастным случаем, вызванным неисправностью оборудования, а не агрессией зверя.

Как избежать подобных происшествий в будущем?

Необходимо ужесточить контроль за техническим состоянием циркового инвентаря и систем ограждения. Безопасность зрителей должна обеспечиваться многоуровневыми креплениями, исключающими падение всей конструкции из-за одной поломки.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
