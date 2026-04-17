В Петербурге стартовала регистрация волонтеров для спасения серых жаб в Сестрорецке

В Петербурге стартует масштабная операция по спасению амфибий, которые ежегодно становятся жертвами автомобильного трафика. С наступлением тепла тысячи серых жаб и лягушек начинают миграцию из лесных массивов к местам размножения в районе Финского залива. Путь к воде пролегает через оживленные трассы заказника "Сестрорецкое болото", превращая инстинкт размножения в смертельный аттракцион.

Фото: commons.wikimedia.org by Kuebi = Armin Kübelbeck, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Жабы

Биотоп под колесами: почему жабы идут на риск

Для амфибий "Сестрорецкое болото" — это не просто локация, а сложный биотоп. Весной биологические часы заставляют их двигаться к мелководьям. Массовый выход жаб — зрелище гипнотическое. Сотни существ преодолевают сотни метров, подчиняясь зову предков. Однако асфальтовое покрытие — это чужеродный элемент в их среде обитания. Оно не только опасно физически, но и служит тепловым капканом.

"Миграция — это всегда колоссальный стресс для организма. Животное максимально сконцентрировано на цели и игнорирует внешние угрозы вроде шума мотора или вибрации почвы. Любое антропогенное вмешательство в этот период может привести к фатальным последствиям для популяции", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Для некоторых видов перемены в ландшафте становятся критическими. Если обычный питомец тяжело переживает перемены в квартире, то для дикого земноводного постройка новой дороги — это крушение всей экосистемы. Волонтерская акция "Дорогу амфибиям!" призвана сгладить этот конфликт цивилизации и природы.

Миссия выполнима: как стать спасателем земноводных

Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга открыл регистрацию для добровольцев. Задачи просты, но требуют выносливости. Нужно дежурить на трассах заказника, аккуратно собирать мигрирующих особей в ведра и переносить их через полотно. Параллельно ведется научная работа: волонтеры фиксируют количество и виды спасенных животных.

Критерий Требование к волонтеру Возраст Строго 18+ График Будни и выходные в светлое время суток Обязанности Транспортировка жаб, ведение учета Логистика Самостоятельный проезд до заказника

Земноводные — легкая добыча не только для машин. В небе над болотами нередко кружат хищники. Помощь человека здесь — единственный шанс сохранить баланс.

Экологическая логика и антропогенный пресс

Согласно данным rosbalt.ru, ежегодно спасателям удается сохранить тысячи жизней. Без этого вмешательства популяция в Сестрорецке могла бы деградировать за несколько лет. Жабы играют роль естественных регуляторов численности насекомых, и их исчезновение вызовет цепную реакцию в экосистеме.

"Природа не прощает пустоты. Если убрать звено земноводных, начнется неконтролируемое размножение вредителей. Даже такие суровые выживальщики, как медоед, зависят от стабильности пищевых цепочек на своих территориях. В Петербурге мы видим попытку человека исправить свои же ошибки проектирования среды", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт Павел Смирнов.

Важно помнить, что жабы — это не декор заказника. Это живые индикаторы чистоты воды и почвы. Их кожа проницаема, они крайне чувствительны к токсинам. Работа волонтера — это не просто механический перенос, а акт ответственности перед живой планетой. Пока одни обсуждают штрафы за оставление животных на улице, другие делом доказывают приверженность принципам гуманизма.

Ответы на популярные вопросы о миграции жаб

Почему жабы не могут сами перепрыгнуть дорогу?

Скорость движения амфибий крайне мала, а их защитная реакция при опасности — замирание. Для водителя на скорости 60 км/ч жаба на асфальте практически невидима.

Можно ли брать жаб голыми руками?

Кожа амфибий покрыта защитной слизью, которая может вызвать раздражение при попадании на слизистые человека. Волонтеры используют перчатки, чтобы не повредить нежную кожу животного и защитить себя.

Куда именно они бегут?

Миграция направлена к водоемам с прогретой водой. Там происходит икрометание. После выполнения репродуктивной задачи жабы возвращаются обратно в леса, но уже не так массово.

Как долго длится эта акция?

Миграционный цикл зависит от температуры и влажности воздуха. Обычно активная фаза занимает от двух до трех недель во второй половине апреля.

Читайте также