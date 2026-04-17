В Петербурге стартует масштабная операция по спасению амфибий, которые ежегодно становятся жертвами автомобильного трафика. С наступлением тепла тысячи серых жаб и лягушек начинают миграцию из лесных массивов к местам размножения в районе Финского залива. Путь к воде пролегает через оживленные трассы заказника "Сестрорецкое болото", превращая инстинкт размножения в смертельный аттракцион.
Для амфибий "Сестрорецкое болото" — это не просто локация, а сложный биотоп. Весной биологические часы заставляют их двигаться к мелководьям. Массовый выход жаб — зрелище гипнотическое. Сотни существ преодолевают сотни метров, подчиняясь зову предков. Однако асфальтовое покрытие — это чужеродный элемент в их среде обитания. Оно не только опасно физически, но и служит тепловым капканом.
"Миграция — это всегда колоссальный стресс для организма. Животное максимально сконцентрировано на цели и игнорирует внешние угрозы вроде шума мотора или вибрации почвы. Любое антропогенное вмешательство в этот период может привести к фатальным последствиям для популяции", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.
Для некоторых видов перемены в ландшафте становятся критическими. Если обычный питомец тяжело переживает перемены в квартире, то для дикого земноводного постройка новой дороги — это крушение всей экосистемы. Волонтерская акция "Дорогу амфибиям!" призвана сгладить этот конфликт цивилизации и природы.
Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга открыл регистрацию для добровольцев. Задачи просты, но требуют выносливости. Нужно дежурить на трассах заказника, аккуратно собирать мигрирующих особей в ведра и переносить их через полотно. Параллельно ведется научная работа: волонтеры фиксируют количество и виды спасенных животных.
|Критерий
|Требование к волонтеру
|Возраст
|Строго 18+
|График
|Будни и выходные в светлое время суток
|Обязанности
|Транспортировка жаб, ведение учета
|Логистика
|Самостоятельный проезд до заказника
Земноводные — легкая добыча не только для машин. В небе над болотами нередко кружат хищники. Помощь человека здесь — единственный шанс сохранить баланс.
Согласно данным rosbalt.ru, ежегодно спасателям удается сохранить тысячи жизней. Без этого вмешательства популяция в Сестрорецке могла бы деградировать за несколько лет. Жабы играют роль естественных регуляторов численности насекомых, и их исчезновение вызовет цепную реакцию в экосистеме.
"Природа не прощает пустоты. Если убрать звено земноводных, начнется неконтролируемое размножение вредителей. Даже такие суровые выживальщики, как медоед, зависят от стабильности пищевых цепочек на своих территориях. В Петербурге мы видим попытку человека исправить свои же ошибки проектирования среды", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт Павел Смирнов.
Важно помнить, что жабы — это не декор заказника. Это живые индикаторы чистоты воды и почвы. Их кожа проницаема, они крайне чувствительны к токсинам. Работа волонтера — это не просто механический перенос, а акт ответственности перед живой планетой. Пока одни обсуждают штрафы за оставление животных на улице, другие делом доказывают приверженность принципам гуманизма.
Скорость движения амфибий крайне мала, а их защитная реакция при опасности — замирание. Для водителя на скорости 60 км/ч жаба на асфальте практически невидима.
Кожа амфибий покрыта защитной слизью, которая может вызвать раздражение при попадании на слизистые человека. Волонтеры используют перчатки, чтобы не повредить нежную кожу животного и защитить себя.
Миграция направлена к водоемам с прогретой водой. Там происходит икрометание. После выполнения репродуктивной задачи жабы возвращаются обратно в леса, но уже не так массово.
Миграционный цикл зависит от температуры и влажности воздуха. Обычно активная фаза занимает от двух до трех недель во второй половине апреля.
