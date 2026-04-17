Питомец тяжело переживает перемены: в какой момент стресс становится смертельно опасным

Разлука с хозяином, переезд, шум и непривычная обстановка могут вызывать у домашних животных тяжелый стресс и заметные изменения в поведении, однако вопрос о том, можно ли считать такое состояние депрессией, остается спорным. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка боится

Домашние животные могут тяжело переносить отсутствие хозяина, дорогу, шум и другие резкие перемены, которые становятся для них источником сильного стресса. Ветеринар пояснил, что такие реакции правильнее связывать не с депрессией в человеческом понимании, а со страхом, тревогой и непривычной обстановкой.

"Животные скучают и переживают, когда хозяин уходит. Собаки и кошки очень радуются возвращению человека, хотя кошки обычно проявляют это слабее. Бывает и так, что собака после долгого отсутствия хозяина как будто обижается: отворачивается и какое-то время вообще не смотрит на него. То есть разлуку питомцы действительно переживают очень эмоционально", — отметил Цыпленков.

Он пояснил, что собаки и кошки по-разному переживают разлуку с человеком. Если собака сильнее привязана именно к хозяину, то кошка чаще держится за привычную среду, в которой ей спокойно и безопасно. Поэтому при одинаковых обстоятельствах поведение животных может сильно различаться. Для кошки отсутствие человека обычно переносится легче, если дома остаются еда, вода и знакомая обстановка.

"Собака привязана к человеку гораздо сильнее и готова следовать за ним куда угодно. Кошке в этом смысле проще оставаться дома, потому что для нее важнее привычная территория. Если человек ушел, а дома остались еда, вода и знакомая обстановка, она обычно переносит это спокойнее. Поэтому для собаки разлука с хозяином, как правило, оказывается тяжелее", — подчеркнул ветеринар.

Цыпленков добавил, что источником сильного стресса для животных становится не только разлука, но и любая резкая смена условий. К таким ситуациям он отнес дорогу, непривычную обстановку и пугающие шумы. Особенно тяжело подобные перемены переносят кошки. По его словам, в некоторых случаях такая нагрузка может оказаться для них критической.

"Кошки очень тяжело переносят стрессовые ситуации и в целом отличаются низкой устойчивостью к таким нагрузкам. Даже поездка вместе с хозяином может обернуться для них сильнейшим потрясением, потому что животное оказывается в клетке, в шуме, в незнакомой обстановке и совершенно не понимает, что с ним происходит. Бывали случаи, когда после перелета кошка погибала именно из-за такого жуткого стресса. Для животного это резкая и пугающая смена условий, которую оно может переносить крайне тяжело", — указал он.

По словам специалиста, подобные состояния у животных связаны не с депрессией, а со стрессом, страхом и инстинктивной реакцией на непривычные и тревожные обстоятельства.