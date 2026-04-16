Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трофеи с угольным оттенком: на Дону выловили редкую рыбу-мимикрирующего шахтера

Зоосфера

Весенний рыболовный сезон 2026 года в Ростовской области ознаменовался серией впечатляющих уловов, среди которых особое внимание привлекли гигантские жерехи и аномально темные обитатели водоемов. Местные любители активного отдыха активно делятся в социальных сетях фотографиями своих трофеев, вес которых значительно превышает среднестатистические показатели для данного региона. Опытные эксперты отмечают, что текущие гидрологические условия способствуют высокой активности хищных видов рыб.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Рыбалка на реке

Настоящей сенсацией стал вылов "рыбы-шахтера" — бычка-бубыря угольно-черного цвета, чей облик вызвал оживленные дискуссии среди натуралистов. Как сообщает корреспондент издания Ростовгазета со ссылкой на автора публикации, необычная пигментация чешуи обусловлена спецификой среды обитания, а именно длительным нахождением особи на илистом дне.

По словам Константина Ершова: "Цвет чешуи напрямую коррелирует с ландшафтом дна, выступая механизмом естественной мимикрии в условиях замкнутой экосистемы".

Помимо эстетических аномалий, рыбаки фиксируют рекорды массы: в апреле были пойманы жерехи весом более 4,5 килограмма, что почти в три раза больше привычной нормы. Один из удачливых охотников отметил, что из-за агрессивных поклевок крупных экземпляров ему пришлось перейти на использование более прочного рыболовного шнура. Цитата из сообщения в тематическом сообществе подчеркивает интенсивность весеннего клева: "С третьего заброса экземпляр на 4520, за 2,5 часа 12 реализованных поклевок".

Не менее продуктивным оказалось и Веселовское водохранилище, где в конце марта были зафиксированы "тяжеловесы" среди щук и окуней. Согласно заявлениям рыболовов, пик активности хищника пришелся на смену освещения, когда солнце скрылось за облаками, провоцируя уверенные атаки крупных самок. Несмотря на скрытность авторов относительно точных локаций, опубликованные кадры подтверждают, что биологические ресурсы донских вод весной 2026 года находятся на крайне высоком уровне.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.