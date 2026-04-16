Российские власти планируют увеличить штрафы за оставление домашних животных на улице

Зоосфера

Российские власти рассматривают возможность десятикратного увеличения штрафов за оставление домашних животных на улице без надзора. Однако экспертное сообщество скептически оценивает результативность такой меры без создания фундаментальной базы контроля.

Собака и кошка лежат на диване
Как отмечает NewsInfo со ссылкой на зоозащитника Сергея Марченко, инициатива рискует остаться лишь на бумаге, если государство не предложит работающий механизм идентификации владельцев.

Основным препятствием для реализации закона эксперт называет отсутствие обязательного чипирования и единого реестра учета питомцев. В условиях, когда юридически невозможно доказать связь между конкретным человеком и брошенным животным, наложение финансовых санкций становится невыполнимой задачей.

"Все должно решаться в комплексе, а не только увеличением штрафов. Люди должны понимать, почему на улице нельзя выбрасывать животных. Для того, чтобы знать кого штрафовать, каждое животное должно быть чипировано. Поэтому введение штрафов без идентификации хозяина абсолютно бессмысленно", — полагает Марченко.

Без внедрения цифровых паспортов и систем слежения за популяцией правоохранительные органы не смогут установить правонарушителя, что делает идею защиты здоровья питомцев через штрафы неэффективной.

"Штрафные санкции — это лишь верхушка айсберга, которая не сработает в правовом вакууме отсутствия регистрации. Необходимо внедрить обязательное мечение всех домашних кошек и собак, чтобы ответственность за их судьбу была персонализированной и неизбежной", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по правилам содержания животных Андрей Нестеров.

Специалисты указывают на успешный зарубежный опыт, где многоуровневая система — от ветеринарного контроля до культуры воспитания — минимизирует число бродячих особей. Помимо административного давления, обществу требуется просвещение, направленное на ответственный выбор питомца еще на этапе покупки или адопции.

Только сочетание обязательной идентификации, паспортизации и этического образования способно изменить ситуацию с выброшенными животными в долгосрочной перспективе, резюмирует NewsInfo.

Ответы на популярные вопросы о штрафах за выброс животных

Почему одних штрафов недостаточно для решения проблемы?

Без системы обязательного чипирования невозможно юридически подтвердить право собственности, а значит, и найти виновного в том, что животное оказалось на улице.

Что поможет сделать наказание за выброс питомца неотвратимым?

Для этого необходимо ввести поголовный учет животных через вживление микрочипов и создание федеральной базы цифровых паспортов владельцев.

Поможет ли просвещение сократить количество брошенных животных?

Да, эксперты считают формирование культуры ответственного отношения с детского возраста ключевым фактором наряду с законодательными ограничениями.

Учитывается ли международный опыт при разработке таких законов?

Зоозащитники призывают ориентироваться на страны, где комплексный подход включает обязательную регистрацию, налоги на нестерилизованных животных и жесткий надзор.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
