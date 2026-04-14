Кинолог Базаркина объяснила, почему животным не нужно включенное телевидение для борьбы с одиночеством

Современные технологии визуализации, вопреки маркетинговым обещаниям, не способны заменить домашним животным полноценное общение или снизить уровень их тревожности. Профессиональный зооинженер и кинолог Наталья Базаркина скептически оценила инициативу по запуску специализированного телевидения для кошек и собак.

Собака и кошка

По мнению эксперта, биологические механизмы восприятия четвероногих питомцев не позволяют им рассматривать экран как глубокий источник эмоциональной разгрузки или развлечения.

Ранее представители медиасферы сообщили о внедрении в Китае круглосуточного вещания, адаптированного под зрительные и слуховые особенности домашних любимцев. Авторы проекта утверждали, что такой контент поможет животным, вынужденным проводить время в одиночестве, легче переносить разлуку с владельцем.

Однако Базаркина подчеркивает, что здоровье животных и их психологический комфорт зависят не от мерцающих картинок, а от системного воспитания и корректного формирования привычек с раннего возраста.

Специалист пояснила, что плотоядные хищники могут лишь кратковременно заинтересоваться движением на мониторе, но не воспринимают происходящее как осмысленную трансляцию.

"Животные не настолько развитые, чтобы постоянно сидеть и смотреть. Они могут и не понять, что они там себя видят или еще кого-то другого. Постоянно сидеть, отвлекаться на это, снимать стресс — нет, все это бред. Самый настоящий. Это просто выдумывают", — отметила Базаркина в материале, который опубликовало издание NewsInfo.

"Телевидение для животных — это скорее попытка успокоить совесть владельцев, чем реальный инструмент помощи питомцу. Собаки и кошки ориентируются на запахи и звуки живой природы, а двухмерное изображение без соответствующего ольфакторного сопровождения быстро теряет для них всякий смысл", — объяснила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Важно понимать, что разные виды по-своему адаптируются к пустому дому: если собаки склонны к активному проявлению тоски, то многие породы кошек демонстрируют большую автономность.

Кинолог добавила, что профилактика деструктивного поведения заключается в обучении щенка оставаться одному без воя и порчи имущества. Вместо цифровых стимуляторов эксперты рекомендуют подбирать питомцев для занятых людей, которые генетически более склонны к спокойному ожиданию хозяина.

Ответы на популярные вопросы о досуге домашних животных

Понимают ли кошки и собаки, что происходит на экране телевизора?

Животные видят лишь быстро сменяющиеся пятна света и улавливают движение, но не могут выстроить логическую связь между кадрами или идентифицировать себя с экранными персонажами.

Может ли включенный телевизор избавить собаку от страха одиночества?

Нет, фоновый шум может создать эффект присутствия лишь на очень короткий срок, но он не заменяет социальное взаимодействие и не решает проблему сепарационной тревоги.

Правда ли, что существуют специальные частоты видео для животных?

Маркетологи заявляют об использовании более высокой частоты кадров, соответствующей особенностям зрения собак, однако это лишь делает картинку четче, но не делает её интереснее для зверя.

Как лучше всего приучить питомца спокойно ждать хозяина?

Основой является планомерная дрессировка с возраста 2-3 месяцев, использование интеллектуальных игрушек и обеспечение достаточного уровня физической нагрузки перед уходом владельца.

