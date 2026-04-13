Натуральное питание для питомца может навредить: главная ошибка, которую допускают почти все

Переводить питомца на натуральное питание стоит в случаях, когда промышленные корма вызывают аллергию, проблемы с пищеварением или животное их не ест, однако такой рацион должен быть строго сбалансирован, иначе он может принести больше вреда, чем пользы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала ветеринарный врач сети клиник "Василек" Татьяна Гольнева.

Фото: Wikipedia by Tom Corser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кошка ест

Гольнева пояснила, что промышленные корма обычно хорошо переносятся животными и широко используются благодаря наличию специализированных лечебных линеек. Однако есть случаи, когда они не подходят питомцу: начинаются проблемы с пищеварением, зуд, аллергические реакции, связанные с консервантами и ароматическими добавками. В такой ситуации натуральное кормление становится спасением для животного.

"На натуральное питание питомца стоит переводить, если с помощью промышленных кормов не удается решить проблемы или добиться нормального состояния животного. Бывает, что корм просто не подходит, несмотря на широкий выбор, в том числе лечебных рационов. В таких случаях приходится подбирать альтернативу. Натуральное кормление может стать выходом, если оно правильно организовано", — отметила она.

Она подчеркнула, что при переходе на натуральное питание ключевым условием является его сбалансированность. По ее словам, распространенной ошибкой является неправильное понимание такого рациона, когда владельцы дают животным остатки со стола или однотипную пищу. Специалист указала, что подобный подход не обеспечивает организм необходимыми веществами.

"Натуральное питание должно быть сбалансированным, но многие владельцы понимают его неправильно. Часто это воспринимается как остатки со стола или, условно, кастрюля каши с добавлением мяса, что не покрывает потребности животного. В таком рационе не хватает витаминов, микроэлементов и других важных компонентов. Поэтому при переходе важно следить за балансом белков, жиров и углеводов, иначе пользы от такого питания не будет", — предупредила специалист.

Врач отметила, что у натурального питания есть и свои сложности. В частности, речь идет о подборе качественных продуктов и составлении рациона. Она отметила, что животные могут выбирать только отдельные продукты, игнорируя остальные. Кроме того, контроль качества ингредиентов полностью ложится на владельца.

"Одной из сложностей является то, что рацион трудно сбалансировать самостоятельно, иногда требуется помощь ветеринарного диетолога. Также животное может начать выбирать только определенные продукты, например мясо, и отказываться от других компонентов, таких как овощи, которые необходимы для клетчатки. Еще один момент — это качество продуктов, которое не всегда стабильно. В отличие от кормов, где контроль идет на производстве, здесь ответственность полностью лежит на владельце", — добавила Гольнева.

Специалист уточнила, что при составлении рациона важно учитывать особенности разных видов животных. По ее словам, кошки являются хищниками, поэтому основную часть их питания должно составлять мясо. Собаки, в свою очередь, нуждаются в более разнообразном рационе.

"Кошки относятся к плотоядным животным, поэтому основу их рациона должно составлять мясо — примерно 70–80%. Собаки более всеядны, и у них доля белка ниже — около 50–60%. При этом, помимо мяса, в рационе обязательно должны быть углеводы и клетчатка. Часто возникает проблема, что животные не хотят есть овощи и другие добавки, но без них невозможно обеспечить полноценное питание. Если кормить только мясом, это может навредить здоровью", — заключила врач.