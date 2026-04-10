Секрет собачьей любви: как питомец выбирает своего человека в доме

Зоосфера

Животные чаще привязываются к тому человеку, который проводит с ними больше времени и занимается их воспитанием. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.

Рука гладит голову собаки
Фото: https://unsplash.com by Hoang-Mai Nguyen is licensed under Free
Специалист объяснил, что выбор "любимого" человека у питомца связан прежде всего с особенностями поведения и социализации. По его словам, ключевую роль играет не формальный статус хозяина, а реальное взаимодействие с животным. Чем больше времени человек проводит с питомцем, тем выше вероятность формирования устойчивой привязанности.

"Это вопрос социализации и высшей нервной деятельности. Повлиять можно только тем, что больше времени проводить с животным и заниматься с ним, медикаментозно на это воздействовать невозможно. Особенно ярко это проявляется в щенячьем возрасте: животное воспринимает хозяином того, кто с ним гуляет, проводит занятия и вводит дрессировку. Именно такие контакты формируют доверие и закрепляют связь, тогда как кормление часто воспринимается как само собой разумеющееся и не всегда ассоциируется с хозяином", — отметил Дмитриев.

По словам ветеринара, изменить привязанность у взрослого животного сложнее, но в ряде случаев это возможно. Многое зависит от характера питомца, уровня его социализации и даже породы. Некоторые собаки изначально более независимы и менее ориентированы на человека, что усложняет формирование сильной эмоциональной связи. 

"С взрослыми собаками все индивидуально, и повлиять на это уже сложнее. С самцами, как правило, тяжелее, чем с самками. Многое зависит от того, насколько собака социализирована — есть более отстраненные, автономные животные. Например, сиба-ину, акита-ину, бигли — такие породы ведут себя довольно независимо, как будто живут рядом параллельно. С ними можно заниматься, дрессировать и тренировать, но выраженной привязанности к человеку у них обычно не формируется", — заключил он.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
