Зоосфера

Биоразнообразие Азовского моря столкнулось с серьезным вызовом: ключевые популяции судака и тарани стремительно сокращаются под воздействием антропогенных факторов и климатических изменений. Ученые Южного филиала ГНЦ РФ ФГБНУ "ВНИРО" бьют тревогу, отмечая, что виды, десятилетиями составлявшие основу промыслового и любительского рыболовства, сегодня находятся в зоне риска. Комплексная экспедиция по местам нереста подтвердила опасения специалистов относительно критического состояния воспроизводства этих ценных биоресурсов.

Берег Азовского моря
Фото: Openverse by Nikolay Sizonenko, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Берег Азовского моря

Деградация экосистемы обусловлена сочетанием нескольких негативных процессов, среди которых лидирует прогрессирующая соленость акватории и масштабная незаконная добыча. Ситуация усугубляется экологическим состоянием малых рек и лиманов, где естественные нерестилища массово зарастают густой растительностью, препятствуя размножению рыб. Как сообщает издание rostovgazeta.ru, весь собранный в ходе последних исследований биологический материал уже направлен в лаборатории Ростова-на-Дону для детального анализа и выработки стратегии спасения гидробионтов.

Дополнительную угрозу несет температурный режим: перегрев воды выше +25 градусов в мелководном Таганрогском заливе провоцирует дефицит кислорода, что уже к лету 2026 года может вызвать масштабный замор рыбы. Негативный фон создают и техногенные аварии, такие как затопление сухогруза с пшеницей, повлекшее риск разлива дизельного топлива в зонах нагула малька. Пока в одних регионах ученые фиксируют упадок, в других вводятся жесткие юридические ограничения на вылов, чтобы предотвратить окончательное исчезновение редких видов.

"Осолонение Азовского моря меняет его биологическую карту: привычные пресноводные виды вытесняются, а их кормовая база разрушается из-за токсичных разливов и нехватки кислорода", -- объяснил в беседе с Pravda. Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

"Весь собранный в экспедиции материал доставили в Ростов-на-Дону для дальнейшей лабораторной обработки. Учёные обещали поделиться результатами после получения точных данных", — отмечается в материале профильного научного центра.

Ответы на популярные вопросы о сокращении рыбы в Азовском море

Почему исчезают судак и тарань?

Основными причинами являются критическое повышение солености воды, браконьерство и деградация нерестилищ в малых реках из-за их зарастания.

Чем опасен замор рыбы летом 2026 года?

При прогреве воды свыше +25 градусов в заиленных зонах Таганрогского залива резко падает уровень кислорода, что приводит к гибели водных обитателей от удушья.

Как влияют на экологию аварии судов в акватории?

Разливы нефтепродуктов, возникающие при повреждении топливных баков затонувших судов, оседают на береговых линиях и уничтожают молодь рыбы в период нереста.

Какие меры принимают ученые для спасения популяции?

Специалисты ВНИРО проводят регулярные экспедиции для оценки биомассы и разрабатывают рекомендации по восстановлению пропускной способности нерестовых каналов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
